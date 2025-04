Sexta-feira, 11/04/2025 BBB 25: Diego e Renata conversam Reprodução/Globoplay Lembra dele? BBB 25 merece terminar sem campeão Chico Barney Somos todos derrotados quando o assunto é BBB 25. Aqui fora e lá dentro, não existem e nem existirão vencedores nesta temporada. Estamos perto do fim da temporada e está emocionante! Melancolia é um estado emocional, certo? Então dá para dizer que está emocionante. Jesus, que tristeza. Quando cheguei em casa hoje, os 7 sobreviventes da outrora "nave louca" estavam dançando perto da piscina, repetindo algo que fizeram dia desses. Pelo menos não tinha ninguém com cupcakes na cabeça dessa vez. Analisando nome a nome, acho que nenhum deles merece ser campeão. Veja abaixo os motivos. Diego

Não foi para a disputa. Seu prêmio é tentar provar para o Brasil que é um cara legal. Sem conflitos e nem bons argumentos, ficou feliz ao descobrir que é o alívio cômico. Vitória

Teve algumas narrativas muito boas que passaram por ela, apesar de ter aproveitado todas muito mal. Quando foram encerradas, demonstrou que é uma pessoa leve, simpática, agradável. Mas é isso que faz um campeão do BBB? Guilherme

Se meteu na história de muita gente, mas não fez nada para garantir suas próprias aventuras. Quando teve confronto, amarelou. Muito fraco. Delma

Um desperdício monumental de vaga. Nunca quis estar lá. Não vê a hora de ir embora. É um absurdo ainda estar em Curicica. João Pedro

Tem a mesma personalidade do irmão. Jamais foi capaz de bancar o que dizia. Tentou se fazer de inocente sempre que possível. E além de tudo isso, é chato pra caramba. Renata

Fascinou parte da audiência por ser forte, decidida e muito coerente. Mas perdeu muito tempo e energia se escondendo do jogo, mesmo quando foi convocada à ação. E preferiu tentar um enredo de perseguida pelos adversários em vez de impor seu próprio ritmo. Vinicius

Era a rede de apoio de uma participante que saiu há quase um mês. Não conseguiu criar sua própria história, herdando até os conflitos da Aline. Tem como escolher um campeão entre essa galera? Para piorar, toda a turma que foi eliminada também não era melhor. Como já disse em outras oportunidades, sou a favor de mandar a grana do prêmio deste ano mais uma vez para o Davi Brito, que está se esforçando muito mais que eles para criar entretenimento.