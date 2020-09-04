Recebi com alegria a notícia de que Mania de você está concorrendo ao Emmy Internacional como melhor novela do ano. Que grande feito! Ninguém poderia prever que uma novela tão ruim chegaria tão longe. Parece mais um capítulo surreal da nada emocionante história de Mavi, Mércia, Viola e nem lembro direito de quem mais. Depois de um tempinho afastado dos folhetins, foi Mania de Você que me trouxe de volta ao hábito de acompanhar diariamente uma novela. Foi difícil, mas só tenho a agradecer. Retomei movido primeiramente pela empolgação -João Emanuel Carneiro tem muito crédito graças a Avenida Brasil, e ainda tinha aquele elenco espetacular. Depois continuei pelo susto: o cerne da história foi completamente picotado e ficou sem nexo graças à audiência ruim e a confusão na grade da Globo, que empanturrou o telespectador com jogos de futebol no horário errado durante as primeiras semanas. Eu precisava saber como iam fazer para desatar tantos nós. Meio que não desataram coisa nenhuma. E foi pela curiosidade mórbida que continuei até o fim. Uma das histórias mais sem pé nem cabeça, com passagens dignas dos melhores filmes do saudoso David Lynch. Se o objetivo da arte é causar algum tipo de reação, Mania de Você me causou quase todas, embora praticamente nenhuma positiva. Por mim, tudo bem. Reclamar de novela é um esporte nacional. A indicação a uma premiação internacional pode causar surpresa, mas vai saber como eram os outros concorrentes. Tudo depende do referencial. Estou na torcida para que a produção vença o Emmy. E não acho impossível imaginar que Mania de Você se torne um clássico cult, como "Plano 9 do Espaço Sideral" de Ed Wood ou "The Room" de Tommy Wiseau. Estou até com vontade de rever os primeiros capítulos para torcer com a memória mais fresca. E já estou em campanha para o remake de Vale Tudo concorrer em todas as categorias possíveis no ano que vem! Voltamos a qualquer momento com novas informações.