Ana Clara apresenta nova temporada do reality musical Estrela da Casa Divulgação/Globo Globo corrige erro histórico em 'Estrela da Casa' Chico Barney A Globo divulgou ontem o elenco da segunda temporada de 'Estrela da Casa'. O reality show que reúne cantores em busca de um lugar ao sol mistura dinâmicas musicais com confinamento voltará reformulado a partir de 25 de agosto. Além da extraordinária apresentadora Ana Clara, grande destaque do ano passado, o programa agora vai ter também Michel Teló exercendo a função de mentor dos candidatos. Mais novidades no formato devem ser anunciadas no decorrer do período. Já gostei do anúncio de ontem por conta de uma correção histórica por parte do casting da Globo: dentre os 14 participantes, pelo menos 2 defenderão o samba e o pagode na competição. Podia ser mais, mas já é alguma coisa. O gênero extremamente popular costuma enfrentar uma certa dificuldade para ocupar o merecido espaço em atrações desse tipo na emissora. O saudoso The Voice, que retornará em breve pelo SBT, levou anos até contar com um jurado pagodeiro. E o próprio Estrela da Casa não teve nenhum representante em sua temporada de estreia. A turnê do Tardezinha, blockbuster empreendido por Thiaguinho, está entre as mais valiosas do mundo. Artistas originalmente de outros gêneros como Ludmilla, Gloria Groove e Ivete Sangalo, fazem sucesso com seus projetos de samba. E foi um pagode a música mais ouvida nas plataformas digitais nesse primeiro semestre. Então por qual motivo disputar espaço na programação de TV popular deveria ser um desafio? Certamente o 'Estrela da Casa' se beneficiará da luminosa presença do samba e dos sambistas em seu line-up. E que nunca mais estejam ausentes da nossa TV. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade Gabriella Potye faz o papel de Fran na mininovela 'Além do Toque' UOL/Divulgação UOL estreia mininovela Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal. Essa história de apelo ao público feminino e criada por mulheres tem dois trunfos para o sucesso: é baseada no bem-sucedido livro homônimo de Mari Sales, e exibe o carisma da atriz Gabriella Potye. Sua Fran se conecta imediatamente com o público, dando vida a uma personagem que divide tudo que ela está sentindo, seja bom ou ruim. 'Além do Toque', 2025

Produção executiva May Lopes

Elenco Gabriella Potye, Barroso, Nicole Cordery

