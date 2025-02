Tenho questionado muito a minha função enquanto crooner dos reality shows brasileiros. Por mais que use do bom humor para avaliar as questões que acontecem dentro dos confinamentos televisivos, ainda assim me sinto como um aldeão segurando tochas, torcendo sempre pelo pior dos outros. Quero rir do infortúnio alheio. Me divertir com os dilemas reais de pessoas que existem de fato, apesar de muitas vezes parecerem gráficos do Playstation 2 graças à miríade de procedimentos cirúrgicos hoje disponíveis no mercado. Quando comecei essas mal traçadas linhas, o mundo era outro. O ritmo da internet era completamente diferente. Na minha primeira temporada por aqui, a 14ª, dois textos por semana eram mais que suficientes. A urgência era outra. Poucas pessoas tinham acesso ao pay-per-view, e ele não era replicado 24h por dia em perfis como do meu querido amigo Dantinhas no Twitter -que desova trechos do que está acontecendo na casa em pílulas que possuem poucos minutos de intervalo entre uma e outra. Não existiam todos esses programas no YouTube que precisam de um acontecimento apocalíptico para garantir uma chamada vistosa na thumbnail. Alguns canais oferecem até 5 lives sobre os acontecimentos do dia no BBB. Nem os bastidores de Brasília merecem um escrutínio tão selvagem. Além desta coluna que o amigo leitor tem em mãos e dos tuítes e reels que produzo em ritmo industrial, ainda faço o Central Splash diariamente às 10h da manhã com Bárbara Saryne e uma equipe incrível. Analisamos os desdobramentos do programa do dia anterior junto com a madrugada. Nem sempre acontece algo interessante nesse valioso espaço de tempo. Mas ainda assim, vejo que as peças do jogo estão se movendo. Lentamente, mas definitivamente estão se movendo. O problema é que nunca acontecem no ritmo e na profundidade que se espera. É como se o BBB estivesse sofrendo de burnout por causa da ansiedade dos outros. Em vez de acompanhar o desenrolar das histórias como meros espectadores, queremos que elas venham a suprir numa velocidade as expectativas do nosso coração. E do nosso bolso, é claro. A concorrência com outras questões do mundo deu uma arrefecida durante a pandemia, quando não existiam muitas outras coisas acontecendo no entretenimento mundial. Mas agora a TV aberta e o próprio formato de reality de confinamento enfrentam uma crise existencial! Ora, tudo é reality show. E os fatos precisam ser cada vez mais escalafobéticos para prender nossa atenção, tão desregulada por conta dos estímulos da dopamina. Então como comparar a cuidadosa vida em sociedade daquela galera em Curicica com as últimas notícias sobre Andressa Urach ou a prisão do Oruam ou os fatos políticos que não param de acontecer? É por tudo isso que eu me questiono se estamos sendo justos com o BBB 25. Provavelmente não. Mas quem se importa? Quero saber se vai ter repescagem! Quando a Vitória vai dar o troco na Camila! Se alguém vai ter coragem de colocar Gracyanne no paredão! E se em algum momento aqueles encostados vão parar de sabonetar! Eu só quero ser feliz. Voltamos a qualquer momento com novas informações.