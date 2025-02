Depois de uma semana em que esteve totalmente no foco, Vitória finalmente conseguiu confrontar suas supostas aliadas Camilla e Thamiris, graças a um empurrãozinho de Guilherme após a votação. Não é de hoje que as irmãs desgostam da Vitória. Juntamente com Gracyanne, falam mal dela pelas costas e não chegam a ter muita paciência com a atriz e seus desejos dentro do jogo. Sempre foi considerada um peso morto, alguém que precisavam lidar pela proximidade com Mateus. Vitória se sentia excluída e quase sempre foi atrás da humilhação. Mesmo com uma narrativa generosa caindo no seu colo, demorou para agir e isso pegou mal com o público -que costuma não ter muita paciência para acompanhar o desenrolar das histórias. A sede por catarse sempre fala mais alto. O Sincerão de logo mais é a última chance de Vitória deslanchar como protagonista de fato do BBB 25. Em vez de pazes, precisará buscar a guerra contra quem era seu suposto fechamento até a semana retrasada. Tivemos um vislumbre de sua capacidade na madrugada de domingo para segunda, mas ainda não foi o suficiente para convencer parte da audiência. Na maioria das enquetes, ela é a eliminada na disputa contra Vilma e Diogo. Os dois pegaram um protagonismo logo no comecinho, do jeitinho que a torcida gosta, e aí tanto faz o que acontece nas semanas seguintes. Cabe à Vitória desafiar essa lógica e colocar um ponto final no apelido que ganhou nessa passagem pelo BBB, o infame "Derrota Strada". Será que dá tempo? Descobriremos após a dinâmica desta segunda-feira. Voltamos a qualquer momento com novas informações.