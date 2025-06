De acordo com a apresentadora Sônia Abrão e o colunista Alessandro Lo-Bianco, que trabalham juntos no A Tarde é Sua da RedeTV!, a Globo estaria planejando testar quatro apresentadores para substituir Tadeu Schmidt no comando do BBB. Seriam eles: Paulo Vieira, Eliana, Thiago Oliveira e Alex Escobar. Será que algum deles chega a ser uma boa ideia? Veja abaixo mais uma análise precipitada em cima dessas especulações. Eliana Prós: É uma apresentadora amplamente conhecida, experiente e capaz de trafegar nos mais variados gêneros do universo das variedades. Conversa bem com o público, é empática e tem um importante reconhecimento das marcas. Contras: Nunca foi conhecida necessariamente pelo seu ponto de vista sobre o mundo. Que é justamente uma característica editorial fundamental para o comando desse tipo de programa. O apresentador do BBB não só apresenta -ele é um filtro entre o que acontece lá dentro e o olhar da audiência, um guia. Paulo Vieira Prós: De toda a lista, é certamente quem tem o ponto de vista mais autêntico e reconhecível. E também parece ser quem tem mais intimidade com o formato. Conseguiu contornar a rigidez de algumas abordagens quando apresentou o Big Terapia. E é definitivamente um dos caras mais engraçados da TV. Seria incrível um humorista apresentando o BBB. Contras: Tem tantos outros projetos possíveis para o Paulo Vieira, incluindo a segunda temporada do impressionante Pablo & Luisão, novos episódios do Avisa Lá Que Eu Vou e ainda sonho com um programa de auditório ao vivo dele. Será que o BBB não ficou pequeno para este luminar da cultura popular brasileira? Thiago Oliveira Prós: É carismático, fez um bom trabalho na Rede BBB durante a impossível temporada de 2025. E consegue trafegar nos mais variados assuntos com naturalidade. Contras: Apesar de ser muito técnico e habilidoso, também sinto falta da questão "visão de mundo". O BBB não carece de um apresentador, mas de um norte editorial. Bial era filosófico, Leifert era jogador, Tadeu é afetuoso. Como seria Oliveira? Alex Escobar Prós: Divertido, bonachão e muito querido por todos. Contras: Divertido, bonachão e muito querido por todos. Estou feliz que as especulações sobre o BBB 26 já começaram em junho! Isso quer dizer que mesmo com a triste temporada 25, o programa continua comovendo a nossa imaginação. Se realmente vão trocar o Tadeu ano que vem ou em algum outro momento, não faço ideia. Mas pelo menos tivemos a oportunidade de refletir sobre decisões que não nos cabem. É melhor que enfrentar a pia cheia de louça aqui em casa nesse frio avassalador. Voltamos a qualquer momento com novas informações.