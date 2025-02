Quinta-feira, 20/02/2025 BBB 25: Dona Delma Reprodução/Globoplay Dona Delma segue prometendo movimentar o jogo no BBB 25 Leão Lobo O seu genro, Guilherme, já cobrou: "Mas faça isso mesmo!" E ela precisa mesmo falar e agir. Pelo jogo e também porque alguns participantes já estão deixando bem claras suas estratégias à medida que o reality avança. Camilla escolheu o papel de vilã, mas demorou a assumir a posição e fez isso de um jeito tão óbvio que acabou beneficiando Vitória. Ao fazer jogo duplo com a atriz e tentar se vitimizar, quase a impulsionou diretamente ao título de campeã. Agora, Gracyanne também parece seguir pelo mesmo caminho. Camilla, claro, conta com o apoio da irmã, Thamiris, e ainda parece ter Eva e Renata ao seu lado. Ou seja, estão praticamente empurrando Vitória para o estrelato. Outro que enfrenta grandes adversários no jogo é Vinicius. Vilma e Diogo não perdem uma oportunidade de falar mal dele - e fazem isso sem a menor cerimônia. Já Rodrigo Sant'Anna, por outro lado, não parece estar agradando nem dentro, nem fora do programa. Seu quadro Bombástico tem sido cada vez mais reduzido. Falando em produção, o BBB vem perdendo o brilho, independentemente do elenco mais fraco deste ano. A atração tem dado cada vez mais espaço para ações publicitárias e menos para a diversão do público, o que pode acabar afastando os telespectadores fiéis. Publicidade Compartilhar essa edição