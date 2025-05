Enxergo uma grande beleza nas discussões a respeito dos resultados do Troféu Imprensa. A premiação foi exibida ontem pelo SBT e está causando profunda discórdia nas redes sociais. Já vi mais de um vídeo de análise no YouTube criticando uma suposta preferência de alguns jurados pelo SBT. Ilações graves até! Como participei do júri, usarei de alguma parcimônia para comentar o programa por aqui. Já que eu estava lá, o leitor deve ficar atento, pois obviamente meu relato terá um viés. Um breve contexto, para começar: foi a primeira vez que participei do programa, e confesso que me diverti bastante. Sempre que me chamam para alguma coisa na TV é como se estivesse indo num parque temático do meu assunto favorito. Fiz o possível para tratar com a devida seriedade todas as categorias para as quais fui convocado a votar. Sem perder a ternura jamais! Procurei ser justo e objetivo em cada uma das escolhas que precisei fazer. Só lamentei não ter a opção de votar no Belo como melhor cantor. Discordei de muitas decisões dos meus prezados colegas de bancada. Imagino que tenham discordado de mim também. Eis um dos maiores atrativos de eventos desse tipo -e também de outras seleções realizadas por curadores específicos, como as listas que inflamam a internet de tempos em tempos. De qualquer forma, desde ontem à noite a internet está discutindo com muita intensidade um assunto que anda meio perdido no grande debate nacional: o conteúdo produzido pela TV brasileira! Novelas, telejornalismo, programas de auditório, realities, seus apresentadores. Como um aficionado pelo assunto, fico comovido de vê-lo como alvo de escrutínio popular em tempos tão bicudos. Não acho que o tom geral do programa tenha destoado da maneira como sempre foi, mas seria leviano da minha parte escrever aqui uma defesa do programa ou do SBT. Deixo registrada minha torcida para que o Troféu Imprensa continue gerando cada vez mais discórdia na internet e aprofundando os debates sobre a TV brasileira nos próximos anos -inclusive sobre o próprio evento. Voltamos a qualquer momento com novas informações.