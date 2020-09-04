Mais do que nunca, os atores do palco global estão atentos aos humores da sociedade civil organizada por motivos muito estratégicos. Para se manter no topo do jogo, é fundamental permanecer atento às reações do público. Afinal de contas, estamos vivendo a era do feedback.

Veja só a mobilização popular em torno da PEC da Blindagem no último domingo, tão importante para uma série de desdobramentos na política nacional, conforme podemos acompanhar no noticiário aqui do UOL.

Tratando de assuntos bem menos relevantes, esta coluna também foi capaz de observar um movimento similar em outras paragens: em uma decisão importantíssima em A Fazenda. Mais especificamente, na mudança de uma regra previamente combinada com a audiência.

Carol Lekker e Matheus Martins haviam sido escalados para o reality como infiltrados. Durante 10 dias, teriam que cumprir pequenas missões e enganar seus colegas de confinamento, na expectativa de faturar um cachê caso fossem bem-sucedidos.

Não foram -acabaram descobertos e ficaram sem a grana, mas conquistaram o público. Com boas tramas em andamento, sobretudo a Carol Lekker, os fãs de reality ficaram apreensivos com a anunciada saída da dupla na terça-feira. E aí começou uma mobilização popular devastadora. Aqui mesmo, nesta coluna, escrevi ontem uma comovente defesa dessa mudança.

Durante toda a tarde, várias hashtags provocando o diretor Rodrigo Carelli inundaram as redes. Os infiltrados já tinham entrevistas marcadas com outros programas da Record, mas a produção de A Fazenda resolveu ceder aos apelos da sociedade.

Propôs uma enquete no site da emissora perguntando se era realmente a vontade da maioria dar a oportunidade para Carol e Matheus seguirem no jogo como participantes normais.

Pois foi quase um consenso— 92% dos votantes. E os dois toparam continuar, felizes da vida, na busca pelo prêmio final. É importante ver esse engajamento fazendo a diferença não só nas urnas de cada formação de roça, mas também no andamento do lindo jogo democrático em Itapecerica da Serra.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.