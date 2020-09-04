Já é possível cravar que o atual elenco da Dança dos Famosos é o maior acerto do quadro desde que Luciano Huck assumiu o Domingão em 2021. A maneira eloquente como o público tem reagido ao programa nas redes sociais dá uma boa noção. Além do natural interesse pelos nomes de peso reunidos pelo programa, também cabe aqui destacar o trabalho estratégico sendo realizado justamente nos perfis dos participantes. Pelo menos na primeira semana de ensaios, pudemos acompanhar os bastidores como se fosse um pay-per-view -ainda que pelos stories. Um outro fator que serve para ilustrar o sucesso do casting é a animação com que se discute a possível contratação de alguns nomes por parte da emissora. Como se a Dança dos Famosos estivesse prestes a render uma dança das cadeiras no RH da Globo. Há quem acredite que a competição é uma escala inicial para Rodrigo Faro, Cátia Fonseca e outros famosos, como Álvaro e Fernanda Paes Leme, conquistarem um espaço fixo na grade da emissora. É uma boa perspectiva. Acredito que todos conseguiriam fazer extraordinários trabalhos novos na líder de audiência. O que talvez esteja em falta é justamente bons projetos. Quando vejo a galera que está sob contrato da Globo, mas sem programas estabelecidos, como Sabrina ou Eliana, por exemplo, percebo que talvez a defasagem atual não seja necessariamente na frente das câmeras. Espaço na programação acredito que exista para todos. Resta saber quais os entraves financeiros, comerciais ou criativos para que talentos e ideias ganhem a tela da Globo. Até lá, dançar axé, rock e outros ritmos será apenas o primeiro passo para entrar no ritmo. Ou vão ficar no pasodoble? Voltamos a qualquer momento com novas informações.