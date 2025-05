Sexta-feira, 23/05/2025 Gretchen e Esdras desistem do Power Couple Edu Moraes e Antonio Chahestian/ RECORD Com medo do público, Gretchen prefere desistir do Power Couple Chico Barney Uma pena que Gretchen e o seu marido Esdras tenham desistido do Power Couple. Era algo que eles ensaiavam desde o primeiro sinal de revés, ainda na primeira semana do jogo. Caiu fora depois de ver dois casais adversários voltarem da berlinda e um casal aliado ser eliminado na quinta-feira. A cantora era o principal chamariz do elenco antes da estreia, mas não conseguiu sustentar o protagonismo. Ao longo do tempo, histórias muito mais interessantes foram surgindo do que a mal explicada obsessão contra Talira -outra jogadora que se esforça para não brilhar. Gretchen mostrou que só tem comprometimento consigo mesma. Deixou na mão a emissora, a produção do programa que apostou no seu triunfal retorno e também o público, que provavelmente estava na expectativa para eliminá-la assim que pudesse. Mas ela só joga nos próprios termos. Não deixa de ser admirável, mas o medo da rejeição fez com que ela se tornasse uma participante de reality show muito pouco confiável. Se manteve invicta com a audiência: dos três programas desse gênero que participou, desistiu de dois e foi eliminada pelos colegas de confinamento no outro. Mas Gretchen acabou passando vergonha nessa segunda passagem pelo Power Couple. Teve uma postura bastante baixo astral em quase todas as oportunidades em que precisava escolher um lado. No ponto mais baixo, justificou a agressividade de Dhomini por puro ranço contra Carol - e ainda falou que Esdras faria pior. Para piorar, a internet mal conseguiu renovar os memes de sua maior ponta de lança, restando no máximo umas piadas a respeito do leite de aveia. É pouco, mas é o que sobrou. Por mim, tudo bem. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade Compartilhar essa edição