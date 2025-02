Não é normal que os nomes mais citados quando falamos do BBB 25 sejam do apresentador Tadeu Schmidt e do diretor Rodrigo Dourado. Nesse gênero televisivo, o esperado é que as excelsas figuras do elenco se sobressaiam. Pois a postura desinteressada da turma de 2025 faz com que o público torça pela produção em vez de encontrar favoritos no jogo. Já escrevi aqui que essa é a narrativa da temporada: a direção do programa contra os confinados. E não é por falta de aviso! Os discursos de Tadeu e recados até da cantora Ivete Sangalo quando fez show por lá foram eloquentes. Claros e cristalinos. O texto do apresentador na última terça-feira também foi tremendamente didático: está faltando ação. Quando clamamos por "treta", é um jeito genérico de reclamar da falta de histórias relevantes dentro do programa. Os conflitos que fazem as grandes jornadas surgirem são fundamentais para o entretenimento do povo brasileiro. Não acho que seja por burrice. Por mais que tentem ser criativos na interpretação das mensagens, creio que o principal problema desse elenco é a covardia. Estão com medo e não querem sair queimados. Cada temporada do BBB é a ressaca do ano anterior. No BBB 24, quem se expôs saiu queimado —ou pelo menos em condições polarizadoras aqui fora. Por isso, hoje estão buscando a parcimônia. É uma pena. A essa altura do campeonato, parece que não existem mais maneiras do jogo virar organicamente. Acredito que a solução possível seria transformar tudo de maneira artificial, colocando novos elementos externos que sejam capazes de trazer histórias originais. "O que a vida quer da gente é coragem", dizia João Guimarães Rosa. Ainda mais se você estiver no BBB, por favor. Voltamos a qualquer momento com novas informações.