Creio que a principal função do entretenimento, seja ele no formato de livro, filme, novela ou um passeio pelo parque, é ocupar nosso tempo enquanto aguardamos a inevitável chegada do oblívio. Desta feita, faço votos para que essa experiência coletiva seja sempre a mais agradável possível. Quando isso é pedir demais, que seja pelo menos uma experiência razoável e compartilhada com pessoas pelas quais eu prezo. O remake de Vale Tudo não foi bom o tempo todo. Se pararmos para analisar, chegou a ser um pouquinho irritante e eventualmente sem nexo em diversas ocasiões. Mas e daí? O que importa é que conseguiu capturar a atenção de uma miríade de pessoas que foram capazes de comungar dessa experiência juntas. Virou assunto. Tenho várias teorias sobre os motivos que prenderam tanta gente à novela, e imagino que profissionais melhores serão capazes de traçar cenários mais certeiros. Mas acredito que a expectativa criada pela nostalgia, os atores escalados e as mudanças estratégicas de roteiro, além de um certo schadenfreude, pois o povo é maldoso, foram os principais fatores responsáveis pela comoção popular. E para além de tudo isso, estamos todos sedentos por experiências compartilhadas. Cada vez mais afundados em nossos próprios algoritmos e bolhas de internet, consumindo o que quer que seja e na hora que bem entendemos. Parar tudo para falar mal da novelinha com quem a gente ama não tem preço. O remake de Vale Tudo ficará para sempre gravado como uma parede instagramável em nossos corações. E para sempre é modo de dizer, pois essa sensação só é gostosa porque sabemos que o nosso próprio fim também pode estar logo adiante, sem o véu do mistério relegado a Odete Roitman até essa sexta-feira. Voltamos a qualquer momento com novas informações.