Segunda-feira, 24/03/2025 BBB 25: Tadeu Schmidt Reprodução/Globoplay BBB 25: Todo mundo reclama da Globo, mas a culpa também é do público Chico Barney Aline está correndo um sério risco de ser eliminada neste paredão do BBB 25. É uma perspectiva trágica para abrir o derradeiro mês de uma temporada que não deixará saudades. Foi ela quem melhor absorveu as inúmeras dicas e sugestões de Tadeu Schmidt. Depois de tanto serem chamados de "leões de quarto", ela está fazendo questão de rugir em todo canto da casa que já foi a mais vigiada do Brasil. Seguindo o briefing da produção, tornou-se a participante mais polarizadora do elenco. Há quem ame de paixão, e uma turba enfurecida na direção contrária. No meio de tanta gente discreta, está sendo visada por se expor demais. O público que tanto reclamou do marasmo agora já está dividido assim como a casa. Por isso, corre o risco de uma importante mobilizadora de conteúdo ser eliminada para duas plantas, o Maike e o Diego. Não é a primeira vez que isso pode acontecer, nem será a última. Mas dá um certo desânimo: quando a produção erra no casting, a audiência se sente ainda mais à vontade para errar mais ainda também nas escolhas de cada paredão. Lembra que a Dani se salvou semana passada? Mas nem tudo são más notícias. No dia 22 de abril esse suplício acaba. Já estou igual ao Rorschach de Watchmen, segurando aqui minha plaquinha de "O Fim Está Próximo". Mas diferente dele, estou feliz.