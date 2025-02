Parece um pesadelo! O BBB 25 tem oferecido aos seus insistentes telespectadores um divertido ritual às terças-feiras. Em um VT com o resumo da semana, sempre surge um vislumbre com possíveis dinâmicas que podem acontecer em um futuro próximo. A lista costuma reunir situações que já ocorreram, como o freeze e o quartinho secreto. E as interrogações são colocadas em situações que já aconteceram em outras oportunidades, como a Casa de Vidro e uma eventual repescagem. No episódio desta terça (18), até um show do Belo foi aventado. Eles precisam correr, pois não sei se Gracyanne resistirá por muito tempo na casa. Mas tergiverso. O que interessa aqui é a ideia de fazer uma repescagem. Já foram sete os eliminados da atual temporada. O casal, a família circense, a irmã da Gracyanne, o amigo de Maike e ontem foi a vez do amigo de Vitória. Como o caro leitor pode perceber pelas descrições, ninguém que tenha realmente marcado história. Sou da humilde opinião de que esse elenco não merece nada além do esquecimento. Dar uma nova chance a qualquer uma dessas pessoas, eliminadas ou não, é dar um reforço positivo de que simplesmente não merecem. Eu até aceitaria melhor a ideia de repescagem se houvesse a possibilidade de colocar entre as opções para voto também aquela galera que disputou com o genro e a sogra as duas últimas vagas. Especialmente a mãe e a filha que aparentavam não se dar muito bem e estão rendendo até que razoavelmente bem aqui fora. Prefiro mil vezes que façam uma casa de vidro com figuras novas! Mesmo que sejam velhos conhecidos do público, como antigos coadjuvantes da Malhação ou ex-BBBs que estão devendo para agiota. De qualquer forma, uma possível repescagem é a segunda pior coisa que pode acontecer no BBB 25. A pior continua sendo não tentar mais nada. Voltamos a qualquer momento com novas informações.