Tenho choramingando neste espaço com alguma frequência a respeito do BBB 25. Sou um grande fã do formato, e lamento muito que neste ano as coisas não tenham saído conforme as expectativas mais serenas da audiência. Acredito que o principal culpado para que não tenhamos tido muitos momentos de pura catarse em Curicica foi a dinâmica em duplas. Basta observar a mudança dos participantes quando perdem seus parceiros de jogo. Renata ficou muito mais interessante depois que Eva saiu. Acredito que a recíproca também seria verdadeira. E isso serve para todo o resto. Vitória, Vilma, Maike, Vinicius? Todo mundo teve espaço de mostrar outras facetas quando as duplas foram quebradas. Fico imaginando como teria sido esse mesmo elenco, ou pelo menos metade dele, se tivesse participado em uma edição com formato normal. E também é inevitável vislumbrar que a Globo poderia ter pensado em alguma medida extrema para reverter o jogo quando ainda dava tempo. De qualquer forma, o BBB é bom mesmo quando é ruim. Entre erros e mais erros ainda, hoje no comecinho da tarde me diverti com o Diego e a Dani fazendo a prova do anjo de um jeito completamente atrapalhado. Não teria acontecido sem as duplas. A alegria ainda reside nas pequenas coisas. Voltamos a qualquer momento com novas informações.