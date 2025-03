A saída impactante de Camilla sacudiu o jogo do BBB 25, assim como a liderança de Vitória Strada. Thamiris, por exemplo, parece ter ganhado uma nova identidade sem a irmã vilã ao seu lado. Já a dinâmica do Seu Fifi revelou verdades inconvenientes, e Dona Delma foi desmascarada pelo que disse sobre Eva. No fim das contas, quem segue jogando melhor é a produção - bem mais que o próprio elenco. Enquanto isso, as atrações de quarta-feira continuam sem fôlego. O quadro Bombástico ainda rende, mas Barrado No Baile já nasceu morto. E fica pior quando o barrado da vez é João Pedro, que segue no reality fazendo hora extra. A novidade foi a consequência do prêmio Stone: Thamiris escolheu embolsar R$ 60 mil do prêmio final e, de quebra, deixou Guilherme e Vinicius sem roupa para trocar, vivendo fora da casa. Um toque que pode render momentos divertidos nos próximos dias. Vitória Strada segue como a grande favorita ao prêmio - o que só reforça o quanto a temporada continua insossa, apesar dos esforços da equipe de Rodrigo Dourado.