O episódio desta quarta-feira do BBB 25 foi agitado e cheio de surpresas. A principal expectativa era o posicionamento de Gracyanne Barbosa, que, de dentro do quarto secreto, teve a oportunidade de observar tudo de fora. E ela não decepcionou. Recebeu críticas construtivas pedindo que se posicionasse no jogo e, sem hesitar, mostrou seu desprezo pela postura de Diogo Almeida, principalmente no que diz respeito à traição contra Aline. Gracyanne não economizou palavras, chamando a atitude dele de "um posicionamento de merd*" e prometeu voltar com tudo para a casa. Aliás, Tadeu Schmidt já deu um spoiler exclusivo para nós: Gracyanne retorna hoje, logo após o "Mais Você", por volta das 11h45. Segundo ele, ela voltará no modo 'freeze'. Isso significa que, caso alguém tente reagir à presença dela, será automaticamente enviado para o "Tá com Nada", com exceção da própria Gracyanne. Porém, na minha opinião, o grande destaque do episódio foi a frieza de Aline diante de Diogo. Ela se manteve impassível. Não vacilou nem um segundo quando, enquanto criticava Diogo com seu grupo mais próximo na área externa, ele se aproximou silenciosamente e se sentou na frente dela com um olhar desafiador e intimidador. Aline enfrentou a situação e perguntou o que estava acontecendo, não se deixando abater pela tentativa fracassada do ator. Além disso, o quadro "Bombástico" de Rodrigo Sant'Anna continua rendendo boas risadas, e os shows de quarta-feira ainda mantêm aquele ar de "ritual de sacrifício", como se a atração precisasse pagar um preço para se manter no jogo. Tadeu fez o possível para dar destaque aos convidados, a família Xororó, que se destacou (por um motivo nada positivo) ao tentar mostrar naturalidade ao entrar na casa, mas acabou entregando um show de amadorismo interpretativo.