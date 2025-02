Gracyanne Barbosa está vivendo o sonho no BBB 25! Confinada no famigerado quarto secreto após a eliminação da sua irmã Giovanna no último paredão, ela está comendo e dormindo à vontade. E bota vontade nisso. Toda vez que eu liguei nas câmeras do Globoplay, ela só não estava comendo quando estava dormindo. Mas se ficar mais algumas horas por lá, imagino que talvez seja capaz de desenvolver a habilidade de executar ambas funções simultaneamente. Gracyanne enfrenta apenas um único grave problema: a TV do quartinho sintoniza apenas no BBB 25. O tempo todo. Ela não tem a opção de curtir um episódio mais animado de Beast Games, ou as últimas emoções da série The Pitt, tampouco maratonar Beleza Fatal. Só o marasmo de Curicica. Sem a oportunidade dar cabo à ansiedade treinando na academia de musculação, imagino que enfrentar longas maratonas do reality show em que pouco acontece deva estar sendo desesperador. Esse tipo de dinâmica costuma mostrar pouco para o sortudo hóspede do quarto. Normalmente eram fichas que a pessoa precisava acionar no momento que parecesse mais propício. Dessa vez está tudo liberado: um indício de que a produção quer que ela entenda que o programa precisa ficar mais animado. Depois de comer e dormir tanto quanto pareça necessário, que a Gracyanne retorne cheia de disposição para salvar o BBB 25 de si mesmo. Voltamos a qualquer momento com novas informações.