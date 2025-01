Segunda-feira, 20/01/2025 BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna Divulgação/Globo As piores e as melhores duplas da primeira semana do BBB 25 Chico Barney O BBB 25 começou mostrando que a dinâmica de duplas tem um enorme potencial. As diferentes configurações entre os participantes têm garantido uma variedade de narrativas e possibilidades muito divertidas. Já estou triste que faltam apenas 93 dias para o fim do BBB 25. Sinto como se o tempo estivesse escorrendo pelas mãos. A sensação de vazio já é terrível, e o programa ainda nem começou direito. Enquanto enxugo as lágrimas pelo sofrimento antecipado, aproveito para compartilhar os destaques positivos e negativos da primeira semana. As melhores duplas Diego e Daniele Hypolito: Quem gosta de reality show de verdade está devidamente hipnotizado pelos irmãos ginastas. Os herois olímpicos são razoavelmente transparentes, em suas características mais elogiáveis e nas menos agradáveis também. Eles agem de maneiras inesperadas, e não parecem se encaixar em padrões de participantes de temporadas anteriores -por mais que o público faça um esforço hercúleo para colocá-los em caixinhas. Diego vibra para cima, enquanto Daniele coloca a energia na direção contrária. Aos entusiastas do comportamento humano, um prato cheio. Para quem é mais antigo, a dinâmica entre os dois lembra um pouco o desenho Lippy e Hardy da Hanna Barbera. Estou amando. Vitória e Mateus: Acostumada a protagonizar grandes produções na Globo, Vitória chega bem disposta para brilhar também no BBB. Ela tem a personalidade forte, gosta de controlar o clima ao redor de si mesma e tem uma relação muito interessante com Mateus. A sensação que fica é que existe uma hierarquia entre eles. Além disso, a dificuldade de comunicação entre os dois também é divertida. Mateus gosta de falar por cima dela (e dos outros!), enquanto Vitória dá poucas brechas para o diálogo, pois gosta de reforçar suas posições com entusiasmo. Ambos possuem ótimos perfis para esse tipo de reality show e acredito que tem capacidade para ir longe no jogo. Estou animado. Camila e Thamiris; Ainda estou tentando entender o jogo delas, mas elas estão garantindo ótimos momentos. Não sei se elas tentam impor suas visões por amizade ou intriga, mas às vezes parece que elas estão julgando o programa como se fossem elementos externos. Também é a dupla que eu mais vejo influência da relação entre as duas na maneira como lidam com o todo. Fico curioso para ver como os primeiros resultados dos paredões devem influenciar a movimentação delas. As piores duplas Gracyanne Barbosa e Giovanna; Estou adorando as duas! Gracyanne é leve, divertida e compreensiva, um doce de pessoa. Giovanna é inteligente e agradável. Como eu disse no Central Splash desta segunda-feira, já não tenho mais dúvidas de que o BBB 25 será muito bom para elas. Mas será que a recíproca será verdadeira? Maike e Gabriel; Estão fazendo um jogo muito previsível e um tanto preguiçoso. Só estão aparecendo para falar mal dos outros pelas costas, dando mais força inclusive para Diego Hypolito. Se conseguirem ficar no centro das atenções, podem deixar o programa enfadonho. Joselma e Guilherme; Ela é definitivamente muito divertida, não há controvérsia quanto a isso. Mas ainda não consegui enxergar o que mais eles podem entregar para o público além do fator alívio cômico. Gente carismática na TV é sempre bom, mas será suficiente? *** Concordas? Discordas? Escreva nos comentários quais as duplas que você mais gosta e quais já estão fazendo hora extra em Curicica. E na terça-feira retorne para ler na minha coluna uma análise contundente sobre as 3 duplas emparedadas. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade Compartilhar essa edição