Estreou na segunda-feira a décima sétima temporada de A Fazenda! Quem diria que aquele pitoresco reality show rural protagonizado por Theo Becker e companhia bela chegaria tão longe? Só tenho a agradecer. E é ótimo que tenha não só garantido tantas edições, mas também se tornado parte fundamental da cultura popular brasileira. A TV brasileira é mais feliz por causa da existência da controversa A Fazenda. A principal fortaleza segue sendo a construção do elenco. É um trabalho de ourives realizado pela equipe de Rodrigo Carelli. Eles sempre conseguem surpreender, mesmo quando atiram no óbvio ululante. Houve uma época em que era fácil definir quem estava confinado no programa. Profissões corriqueiras como "ator", "cantor" e "apresentador" bastavam para explicar ao público quem eram aquelas pessoas. Teve um ponto de virada quando Renata Banhara foi apresentada como "personalidade da mídia" na quarta temporada. Com a popularização da internet e das redes sociais nos últimos anos, todo mundo se tornou um pouco personalidade de mídia. Com isso, ficou mais difícil explicar o trabalho de algumas pessoas. O olhar apurado de Carelli e seu time também ajudou a aprofundar a busca por personalidades que nem sempre são amplamente conhecidas, mas que valem à pena o esforço. E é por isso que era necessário quase um slide completo de um PPT para contar quem eram aquelas pessoas entrando na sede da Fazenda ontem. Dudu Camargo, A Usurpadora, namorada do Belo, Michelle Barros, pai da Viih Tube, ex-De Férias com o Ex que levou um pé na bunda do Marcello Novaes após ter feito uma intervenção estética justamente no derriére… É uma lista longa de supostos famosos -e muito promissora. Estou encantado. Mas o reality continua apresentando os mesmos problemas desde sempre. Enquanto o ritmo do mundo foi completamente transformado, A Fazenda continua investindo em dinâmicas lentas, modorrentas, muito aborrecidas. Foi difícil prestar atenção nas duas ofertas de entretenimento do programa ontem. Longas e sem emoção, pelo menos serviram para apresentar um pouquinho os participantes -ainda que de um jeito que não chegava a ser suficientemente interessante. Mas tudo bem, pelo menos teremos até dezembro para entender o que está acontecendo. Voltamos a qualquer momento com novas informações.