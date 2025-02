Aos poucos, a atual temporada do "BBB" vai pegando nos trancos. As dinâmicas criadas pela produção começaram a surtir efeito desde o almoço proporcionado pelo Big Fone em que Eva, Renata, Maike, Gabriel, Dona Delma e Guilherme tiveram suas interações e conversas transmitidas para os demais participantes. A mais nova faísca entre os confinados surgiu na formação do último paredão em que Gracyanne, Giovanna, Dona Vilma e Diogo decidiram que Aline e Vinicius iriam para a prova Bate Volta do Paredão. O fato de Diogo não ter se esforçado minimamente para defender Aline, com quem ensaiava um romance, fez as brigas na casa explodirem. Gracyanne, que andava meio morta no programa, já deixou claro sua animosidade em relação a Diogo e promete não perdoá-lo. A dançarina o definiu o ator como "homem de bosta" Giovanna, por sua vez, não poupou críticas a Dona Vilma que, por sua vez, rebateu as acusações e mostrou que pode entregar mais do que silêncio no reality show. Rolou até um bate boca ao vivo na noite de ontem. Mas a maior beneficiada com essa treta toda foi Aline. Ela colocou Diogo contra a parede, cobrou explicações e não aceitou as justificativas mal elaboradas do ator. Aline ainda brilhou ao eleger Diogo como a última pessoa com quem ela gostaria de fazer uma dupla no jogo durante o Sincerão, que rolou ontem à noite. Com essas novas movimentações, resta torcer para que o público vote a favor do entretenimento e elimine Daniele Hypolito no paredão de hoje para fazer o "BBB 25" pegar fogo de vez.