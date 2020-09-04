A Fazenda 17 trouxe uma comovente inovação: o surgimento dos infiltrados, dois peões que chegaram com prazo de validade. Durante 10 dias, teriam que cumprir pequenas missões e, se não fossem descobertos pelos outros participantes, iriam embora nessa terça-feira com 50 mil reais. A cada vacilo teriam 5 mil reais descontados. O modelo Matheus Martins chegou ao dia de hoje com 45 mil reais de saldo. Carol Lekker, ex-Miss Bumbum e ex-investigadora de fidelidade alheia, eu não sei como será tratada pela produção: ela revelou para Kathy que era infiltrada, o que talvez garanta um saldo pouco alvissareiro. Mas o fato é que Lekker se mostrou uma extraordinária participante de A Fazenda. Não sei se pela inevitabilidade da saída com pouco tempo de jogo, ela tentou mostrar toda sua potência ao longo desse período. Pela manhã, conseguiu uma briga muito gostosa de assistir com Rayane, a fazendeira. Acusações gravíssimas em uma retumbante troca de ofensas por causa de divisão de camas -coisa fina. Além do apelo nas tretas, Carol é divertidíssima e mostrou que tem muito carisma. Na minha humilde opinião, seria um erro terrível desperdiçar sua luminosa presença na noite de hoje. Ainda dá tempo de corrigir a rota e evitar uma ausência que pode desanimar A Fazenda de maneira incontornável. Claro que existem outras excelsas figuras em Itapecerica da Serra, como o infame Dudu Camargo e a inexplicável Yoná. É uma turma de fazer inveja à extensa galeria de vilões do Batman. Mas agora estamos nos apegando à Carol Lekker. Seria muito legal criar um subterfúgio para mantê-la na casa. Uma votação contra Matheus, quem sabe? Voltamos a qualquer momento com novas informações.