Estamos todos muito animados para o importante jogo da NFL que ocorre nesta sexta-feira aqui em São Paulo! Vai ser mais ou menos como o Santos jogando contra o Vasco no Morumbi: times de outras cidades fazendo um evento inesquecível na capital. Dessa vez tem um importante incremento na festinha americana, que é a chegada da Globo na transmissão e principalmente na promoção. Querendo ou não, faz diferença a força e a capilaridade do grupo midiático da vênus platinada para dar um impulso em esportes menos populares por aqui. A partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Charges será transmitida ao vivo por uma miríade de emissoras. É quase um pool como aqueles que aconteciam antigamente em debates entre candidatos a presidente: Sportv, GETV, ESPN2, Disney+, Dazn e Cazé TV. Desculpa se esqueci de alguém, é uma lista longa. Claro que haverá um interesse especial pelo fato do jogo ser realizado em terras tupiniquins, mas é muita quantidade exagerada de alternativas para um esporte de nicho aqui no Brasil. De qualquer forma, talvez ajude na expansão da NFL deixar o telespectador sem muitas outras opções na TV. A grande jogada é um espacinho na TV aberta: um resumo dos melhores momentos será exibido pela Globo após o Conversa com Bial. O horário é ingrato, mas a ideia é muito boa. Comandado pelo narrador mais identificado com a modalidade, o glorioso Everaldo Marques, há uma boa expectativa em torno desse programa. Inclusive acredito que a emissora deveria adotar esse modelo como padrão em suas transmissões do futebol brasileiro. Em vez de arruinar a grade de quarta-feira (ou quinta, como ocorreu essa semana por conta da seleção), poderiam deixar a transmissão ao vivo para seus canais especializados e mostrar apenas um compacto na madrugada. A sociedade não suporta mais a novela começando no horário errado uma vez por semana, ainda mais com Vale Tudo bombando do jeito que está. E também é um desrespeito com o público aqueles episódios de apenas 12 minutos do Estrela da Casa. Voltamos a qualquer momento com novas informações.