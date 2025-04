Sexta-feira, 18/04/2025 BBB 25: Renata Reprodução/Globoplay A mudança de regra que pode salvar o BBB na Globo Chico Barney Os hooligans tomaram conta do BBB há muitos anos! Os núcleos mais radicais entre os telespectadores têm energia, capacidade de mobilização e muitas vezes dinheiro. Chamou atenção a Eva conhecendo o bunker que funciona como QG da torcida de Renata. Não há nenhuma novidade no esquema muito bem organizado. Vários campeões foram forjados dessa maneira. Essas torcidas afastam o público menos engajado dos rumos do programa que teoricamente seria interativo. Coloca toda a decisão em poucas, mas laboriosas mãos. Em última instância, talvez esse seja um dos fatores de desmobilização em torno do programa como um todo. Virou um entretenimento para iniciados! Uma diversão para um nicho da sociedade que está cheio de tempo para gastar e muita energia para bater boca na internet. É divertido, não vou mentir. Mas estrategicamente acho que seria mais inteligente abandonar o voto da torcida de uma vez e permitir apenas um voto por CPF. Em vez de se gabar do volume de votos, qualificar a experiência para todo telespectador minimamente interessado. Vimos a disparidade entre voto da torcida e voto único ao longo dessa temporada. Entre as muitas mudanças necessárias para o já confirmado BBB 26, essa é uma das mais urgentes. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Publicidade Compartilhar essa edição