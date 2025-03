Já agradeceu hoje pela instituição da Lei Chico Barney a partir do BBB do ano passado? Durante muito tempo, fui um solitário e ferrenho defensor do voto por CPF no reality show da Globo. Agora ele é realidade e todos nós estamos colhendo os frutos. Eu preferia que colocassem um ponto final no voto da torcida, onde os fanáticos se organizam para votar em mutirão. Mas ainda assim, a média ponderada entre os dois sistemas está salvando o BBB 25 de um naufrágio absoluto. Era triste ver o horário nobre da Globo sequestrado por núcleos radicais que nem sempre refletiam a vontade do público comum, que apenas liga a TV depois da novela para desanuviar e ficar de olho no problema dos outros. Foi o voto por CPF que salvou Vinicius do paredão deste domingo. Se dependesse apenas dos mutirões, a torcida das bailarinas teria conseguido salvar a Eva. Independentemente de preferências pessoais, pro jogo foi muito melhor ela ter ido embora. É um importante retorno do telespectador médio ao engajamento direto com o programa. Durante muitos anos, parte relevante do público se sentia alienada do direito de escolha. O voto único empodera, fortalece e encanta. Uma medida extrema que talvez até diminua o volume de votos finais, mas que consegue trazer para a brincadeira mais gente. E deixa o jogo mais equilibrado entre os fãs mais entusiasmados e a galera que tem mais o que fazer da vida, mas gosta de BBB. Golaço! Voltamos a qualquer momento com novas informações.