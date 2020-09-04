Não sei como era a postura de Dudu Camargo nos bastidores do SBT nos anos em que trabalhou por lá. A julgar pela longa lista de rumores desagradáveis a seu respeito, não deveria ser um grande colega de trabalho. O que posso garantir é que ele não parecia ser particularmente hábil no comando dos programas jornalísticos matutinos que conduzia. Extravagante e inexperiente, muitas vezes chamava mais atenção que as notícias. Além de parecer uma versão Animaniacs do Silvio Santos, é claro. Mas sempre me questionei quais características o dono do baú tinha observado em seu pupilo para suportá-lo tanto tempo, apesar das críticas do público, da crítica e dos colegas. Assistindo à performance esfuziante de Camargo nesses primeiros dias de A Fazenda, onde ele surge como destaque absoluto, acabo me lembrando de um trecho da biografia de Bertrand Russel, filósofo e matemático britânico. Conta-se que o rei George VI estava um tanto reticente quanto a oferecer uma condecoração de Ordem do Mérito em 1944. Parecia desconfortável em oferecer tão alta honraria a um estudioso irreverente e sarcástico, conhecido pelas posições democráticas e antimilitaristas. Na cerimônia, o rei falou o seguinte para o filósofo: "O senhor se comporta por vezes de um modo que, se adotado de forma geral, seria altamente inconveniente." Mas Bertrand não se fez de rogado e retrucou: "O modo como uma pessoa se comporta tem a ver com a sua missão. Cabe a um carteiro, por exemplo, bater às portas de todas as casas de uma rua em que ele tem cartas para entregar. Caso qualquer outra pessoa se pusesse a bater em todas as portas, ela seria considerada um transtorno para a ordem pública." Dudu Camargo age de uma maneira transtornada, como se estivesse em um desenho animado particularmente pitoresco sobre a TV brasileira. Isso gera uma tensão que seria extremamente corrosiva no convívio social da vida real, mas causa um estranho fascínio em A Fazenda. Bom, pelo menos até agora. Vai saber o que vem por aí. Voltamos a qualquer momento com novas informações.