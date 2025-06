Muito se fala a respeito do estilo mais despojado que a CazéTV apresenta em suas transmissões esportivas. Nativa da internet e com um dos maiores influenciadores digitais de todos os tempos como ícone, o glorioso Casimiro Miguel, muitas vezes as partidas de futebol e os programas parecem grandes encontros de amigos. Eu gosto bastante dessa abordagem e vejo que é um capítulo novo de uma história iniciada muito tempo atrás. Por mais que por caminhos diferentes, Jorge Kajuru, Tiago Leifert, Tadeu Schmidt, Craque Neto, Renata Fan e mesmo Galvão Bueno, dentre muitos outros, ajudaram a desconstruir a formalidade da imprensa esportiva na TV. O que acontece hoje é uma ruptura também geracional. Quando seu ponto de referência já executava um trabalho descontraído, é natural que as excelsas figuras nascidas do ambiente digital continuem esticando a corda -ainda mais bebendo de outras fontes que usufruem largamente da linguagem típica do YouTube e da Twitch. É um pouco como sentir dor nas costas. No começo até que dói, mas com o tempo você se acostuma. E o importante é que a Globo está tentando acompanhar melhor esse ritmo frenético da internet, até pelo fato das plataformas estarem cada vez mais incluídas no mainstream (e na disputa por direitos dos campeonatos!). Acredito que a contratação do Fred Bruno, ex-Desimpedidos, de quem tanto falei mal no BBB, foi um golaço da emissora. Comandando o Globo Esporte, consegue ir além de um mero despojamento que poderia ser ensaiado por qualquer um. Ele fala de fato o alfabeto dessa geração e está fazendo a diferença nesse ciclo de transformação. E aí entra a diferença mais grave que vejo entre a Globo e a CazéTV nas transmissões esportivas: o chat faz muita falta no Globoplay. É a ferramenta que ajuda a formar e consolidar uma comunidade no YouTube. Essa troca vai além da leitura de "recadinhos do amigo internauta". É a pulsão da interatividade mais visceral que apenas uma caixa de comentários viva e fervorosa consegue inspirar. O próximo desafio da Globo e das outras emissoras que fazem transmissões também pela internet é não apenas parecer "da galera", mas formar sua própria galera. E o senso de comunidade criado pelos comentários em tempo real é fundamental para isso. Basta ver a quantidade de gente nas redes sociais pedindo para os outros assistirem à Copa na CazéTV, como se fossem distribuidores de flyers trabalhando de maneira voluntária em prol de uma causa. Você já viu alguém fazendo isso por outra empresa de mídia? O segredo desse sucesso começa pelo chat. Voltamos a qualquer momento com novas informações.