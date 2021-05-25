Quarta-feira, 13/08/2025 Kylie Minogue durante show da turnê 'Tension', em Estocolmo (Suécia), em junho Divulgação Australiana Kylie Minogue retorna a São Paulo com sua maior turnê desde 2011 Nesta sexta, São Paulo será palco de uma das cantoras mais aguardadas do ano: Kylie Minogue desembarca no Ginásio do Ibirapuera com sua grandiosa 'Tension Tour'. A apresentação marca o retorno da diva australiana ao Brasil após cinco anos —sua última passagem foi em 2020, durante o festival GRLS!, também na capital paulista. O que vai rolar A 'Tension Tour' é a maior turnê de Kylie desde 2011 e celebra os álbuns 'Tension' e 'Tension II', este último lançado em outubro do ano passado. Com uma estética vibrante e futurista, a turnê já percorreu Austrália, Ásia, Europa e América do Norte, e agora chega à América Latina com um espetáculo que mistura nostalgia e inovação. O setlist da turnê é dividido em cinco atos e reúne sucessos de todas as fases da carreira da artista. Entre os destaques estão os clássicos 'Spinning Around', 'Can't Get You Out of My Head', 'The Loco-Motion' e 'All the Lovers', além dos hits recentes como 'Padam Padam', 'Edge of Saturday Night' e 'Lights Camera Action' —faixa que abre o show. 'Padam Padam', por sua vez, virou um fenômeno global. A palavra 'padam"' representa o som de um coração batendo —e foi transformada por Kylie em uma espécie de saudação pop: pode ser um chamado, uma resposta, um grito de liberdade ou simplesmente um convite para dançar. O termo virou meme, verbo ('padaming') e símbolo de uma nova era da artista, que conquistou também a geração TikTok. Kylie também presenteia os fãs com faixas mais profundas como 'Confide in Me', 'Slow' e 'Where the Wild Roses Grow'. A produção do show é de alto nível, com figurinos impactantes, coreografias envolventes e cenografia que transforma o palco em pista de dança. 'Tension Tour' - Kylie Minogue Quando: sexta, às 21h

Onde: Ginásio Ibirapuera (r. Abílio Soares, 1.300 - Paraíso, São Paulo)

Quanto: a partir de R$ 395

Classificação: 16 anos; menores de 6 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos à venda pela Ticketmaster. Publicidade E TEM + @marcussoarez/Divulgação Mad in Brazza leva trap a Curitiba O Mad in Brazza 2025 rola neste sábado, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. A programação destaca nomes do rap e trap como Djonga, Hungria, Veigh (foto), Cabelinho, Duquesa, Black Alien e Cone Crew. Também se apresentam Haikaiss, Oriente, 3030 e Wc no Beat. Com dois palcos e mais de dez shows confirmados, o festival aposta em diversidade de estilos e gerações da cena urbana, em um dos espaços mais icônicos do país. Mau Zanoni/Divulgação Rio Gastronomia junta comida e grandes shows O Rio Gastronomia 2025 acontece nos fins de semana entre amanhã e 31 de agosto, no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. A programação musical inclui Titãs (amanhã), Buchecha (sexta), IZA (sábado), Paula Toller (21/8; foto), Mart'nália (22/8), Xande de Pilares (29/8) e Paula Lima (30/8). O evento celebra 15 anos com restaurantes premiados, feira de produtores e aulas com chefs renomados. Ingressos estão à venda no site da Ticketmaster. Jorge Porci/Divulgação Festival Dupla de Três celebra encontros A CAIXA Cultural Rio de Janeiro realiza a 1ª edição do Festival Dupla de Três até sexta, com encontros inéditos e apresentações gratuitas no Teatro Nelson Rodrigues. Hoje tem Mahmundi, Cícero e Letrux (foto); amanhã, Marcelo Jeneci, Tiê e Joyce Moreno; e, na sexta, Juliana Linhares, Vanessa Moreno e Fernanda Takai. Eles formam trios que celebram a canção brasileira em sua essência. O festival propõe diálogos geracionais em formato intimista; curadoria de Fabiane Pereira. NO ROLÊ Grandioso, Arnaldo Antunes ilumina palco e plateia no 1º Toca Sessions Nova cinebiografia de Luiz Gonzaga chega aos cinemas no dia 21 de agosto Doechii, Clairo, Djo: e se o Lolla BR trouxesse as revelações de Chicago? MOMENTO ÉPICO Para celebrar os 50 anos de estrada, Matogrosso & Mathias receberam a elite do sertanejo: Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Edson & Hudson e Daniel, no dia 6/8, em SP Richard Legnari/@richardlegnarioficial TEMPORADA SERTANEJA Leo Franco/AgNews Farraial 2025 acontece neste sábado em SP O Farraial 2025 acontece neste sábado, na Arena Anhembi, em São Paulo, com shows de Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes (foto), Gustavo Mioto, Belo, Iguinho & Lulinha e Léo Foguete. O festival reúne grandes nomes do sertanejo e do pagode em dez horas de música. Os ingressos estão à venda no site da Ticket360, com opções que incluem setores como Arena, Open Bar, Frontstage e Super Premium. Classificação etária: 16 anos. Victor Chapetta/AgNews Barretos confirma Jammil como atração de trio A Festa do Peão de Barretos confirmou Jammil como atração do Barretão Elétrico na madrugada de 29 de agosto. Comandado por Rafael Barreto, o trio promete agitar o Parque do Peão com sucessos como 'Praieiro' e 'Milla'. Xanddy (dia 22) e Banda Eva (23) também estão escalados. No mesmo dia, os palcos principais recebem Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Maiara & Maraísa, Zé Felipe e outros. Ingressos em barretos.totalacesso.com. 'ENTRE ASPAS' @josedeholanda Publicidade FIQUE DE OLHO Instagram @lollapaloozabr Limp Bizkit vem pra cá com mais cinco atrações O Limp Bizkit retorna ao Brasil com a explosiva LOSERVILLE TOUR, em apresentação única no Allianz Parque, São Paulo, no dia 20 de dezembro. Os ingressos estão à venda pelo site da Eventim. A turnê, liderada por Fred Durst, reúne sucessos como 'Rollin'' e 'Break Stuff' e traz convidados como YUNGBLUD, 311, Ecca Vandal, Slay Squad e Riff Raff. O evento é realizado pela 30e e celebra o renascimento do nu metal. Divulgação Quer tocar no Tomorrowland Brasil? A Tomorrowland Academy abriu inscrições para o DJ Competition, concurso que seleciona artistas para tocar no Tomorrowland Brasil 2025. Interessados devem enviar uma mixtape e vídeo motivacional até 19 de setembro pelo site academy. tomorrowland.com. . Os vencedores se apresentam em The Gathering, festa de abertura do festival, no dia 9 de outubro, em Itu (SP). A plataforma oferece cursos com nomes como James Hype (foto) e AFROJACK. Divulgação Brian Jonestown Massacre faz show em SP O The Brian Jonestown Massacre retorna a São Paulo em 28 de novembro, no Espaço Usine (antigo Clash Club). Liderada por Anton Newcombe, a banda norte-americana de neo psicodelia se apresenta dois anos após sua estreia no país. Os ingressos estão à venda no site Fastix, com valores a partir de R$220. As bandas que farão shows de abertura serão anunciadas em breve. A turnê também passa por Montevidéu, Buenos Aires e Santiago. PROGRAME-SE The Living Tombstone se apresenta amanhã no Cine Joia, com ingressos esgotados Divulgação Amanhã Deafkids & Test + Ratos de Porão - Sesc Jundiaí (SP)

Alessandra Maestrini - Sesc Pompeia, São Paulo

Candy MEL - Sesc Catanduva (SP)

Josiel Konrad - Sesc Campinas (SP)

Oswaldo Montenegro - Palácio das Artes, Belo Horizonte

Black Pantera & No Rest - Bar Opinião, Porto Alegre

Thiago Ramil & Dona Conceição - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre

The Living Tombstone - Cine Joia, São Paulo

Festival TOCA (As Amazônias) - Teatro Adolpho Bloch, Rio de Janeiro

Rio Gastronomia (Titãs) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Festival Dupla de Três (Marcelo Jeneci + Tiê convidam Joyce Moreno) - Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro Sexta Kylie Minogue - Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

Josiel Konrad - Sesc Ribeirão Preto (SP)

Delacruz - Audio, São Paulo

Letícia Soares - Sesc Pompeia, São Paulo

Lílian Rocha - Sesc Guarulhos (SP)

Pedro Baby convida Pepeu Gomes - Sesc Piracicaba (SP)

Majur - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Lino de França - Sesc São José dos Campos (SP)

InovaSamba - Sesc Belenzinho, São Paulo

Elias Blacklus - Sesc Franca (SP)

Mestre Bi - Sesc Pompeia, São Paulo

Ricardo Herz Trio - Sesc Belenzinho, São Paulo

Keeshea Pratt - Sesc Taubaté (SP)

Pabllo Vittar - Shopping do Avião, Belo Horizonte

Oswaldo Montenegro - Palácio das Artes, Belo Horizonte

A Banda Mais Bonita da Cidade - Distrital, Belo Horizonte

Ponto de Equilíbrio & Mato Seco - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Pagode do Príncipe - Audio, São Paulo

Luedji Luna - Espaço Unimed, São Paulo

Ricky Vallen - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Jorge Aragão & Dudu Nobre - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Rio Gastronomia (Buchecha) - Jockey Club Brasileiro

Festival TOCA (Nilson Chaves, Noites do Norte) - MAR, Rio de Janeiro

Festival Dupla de Três (Juliana Linhares + Vanessa Moreno convidam Fernanda Takai) - Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro Duquesa é atração do festival Mad In Brazza, no sábado, em Curitiba Ruano Carneiro/Divulgação Sábado Komatí Ariú Mipibú - Sesc Ipiranga, São Paulo

Pedro Baby & Pepeu Gomes - Sesc Jundiaí (SP)

Sílvia Perez Cruz & Salvador Sobral - Sesc Vila Mariana

Virgínia Rosa - Sesc Pompeia, São Paulo

Gabriel Sater - Sesc Guarulhos (SP)

Armandinho Macedo & Eric Assmar - Sesc Taubaté (SP)

Arnaldo Antunes - Sesc São Caetano (SP)

Josiel Konrad - Sesc Rio Preto (SP)

Mahmundi, Iara Rennó e Letícia Fialho - Sesc 14 Bis, São Paulo

Inocentes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Jonathan Ferr - Sesc Belenzinho, São Paulo

Mad In Brazza Festival (Recayd Mob, Black Alien, Cone Crew Diretoria, Hungria, Veigh + Super Nova, Yunk Vini + Duquesa, TZ da Coronel, Djonga, Cabelinho) - Pedreira Paulo Leminski

Roberta Miranda - Teatro Positivo, Curitiba

Sandra Sá - Bar Opinião, Porto Alegre

Recayd Mob - Bar Opinião, Porto Alegre

O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo) - Espaço Unimed, São Paulo

Teto - Audio, São Paulo

Ellen Oléria - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Mar Aberto - Teatro Cesgranrio, Rio de Janeiro

Rio Gastronomia (Paulinho Moska) - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Festival TOCA (Dona Onete, Noites do Norte, Gaby Amarantos + Gang do Eletro) - Rio de Janeiro IZA canta neste domingo no Rio Gastronomia, no Jockey Club, no Rio Bruno Santos/Folhapress Domingo Pato Fu - Sesc São Carlos (SP)

Duo Jataí - Sesc Bertioga (SP)

Serial Funkers - Sesc Bauru (SP)

Letícia Sabatella - Sesc Pompeia

Eu Serei a Hiena - Sesc Belenzinho

Renata Jambeiro - Sesc Sorocaba (SP)

Ney Matogrosso - Tokio Marine Hall, São Paulo

Diogo Nogueira - Cidade das Artes, Rio de Janeiro

Palavra Cantada - Qualistage, Rio de Janeiro

Carrossel de Emoções - Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Flor Gil - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

IZA - Rio Gastronomia, Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

Yan & Batucáe - Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro

Rafa & Luiz - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Festival TOCA (Suraras do Tapajós + Maria Gadú) - Rio de Janeiro Terça Josiel Konrad - Sesc Bauru (SP)

Mayana Neiva - Sesc Ribeirão Preto (SP)

Younite - Teatro Positivo, Curitiba Quarta PIETÁ - Casa de Francisca, São Paulo

