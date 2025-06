Quarta-feira, 11/06/2025 Nando Reis, Tiago Iorc e Gloria Groove fazem shows dedicados ao Dia dos Namorados AgNews O AMOR ESTÁ NOS PALCOS Tiago Iorc, Gloria Groove e mais shows temáticos para o Dia dos Namorados Para quem está no clima de romance, Nando Reis, Tiago Iorc e Gloria Groove vão aproveitar o Dia dos Namorados para fazer shows temáticos! E não para por aí: Belo, Zezé di Camargo & Luciano e Fábio Jr. também são ótimas opções para entrar no clima romântico no Rio e em São Paulo. O que vai rolar Nando Reis apresenta o show 'Nos Seus Olhos' no Qualistage, Rio de Janeiro, na quinta, e no Vibra São Paulo, na sexta. No repertório, músicas sobre amor e relações afetivas, como 'Pra Você Guardei o Amor' e 'All Star'. Já Tiago Iorc faz o show 'Noite dos Namorados', no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na quinta; no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora, na sexta; e no Qualistage, Rio de Janeiro, no sábado. No formato voz e violão, ele canta músicas românticas como 'Amei Te Ver', 'Coisa Linda' e 'Tangerina'. Gloria Groove sobe ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, na sexta, com o show 'Serenata da GG'. O repertório é todo focado no amor em suas diversas formas, incluindo a música 'Eu Odeio Dia 12'. Belo se apresenta no Vibra São Paulo, na quinta, com um show cheio de sucessos românticos como 'Tua Boca' e 'Farol'. A apresentação vai ter músicas de várias fases da carreira dele, pra deixar os fãs nostálgicos. Zezé Di Camargo & Luciano fazem show no Espaço Unimed nesta quinta, com a turnê 'É o Amor 2025'. O repertório inclui músicas que contam histórias de amor, tipo a que dá nome à turnê ou 'No Dia em Que Saí de Casa'. Já Fábio Jr. faz dois shows no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na sexta e no sábado. No repertório, não pode faltar, é claro, músicas sobre temas amorosos, como 'Alma Gêmea' e 'Só Você'. Publicidade TEM + Bella Pinheiro Paulo Ricardo inicia turnê de 40 anos de estrada Paulo Ricardo inicia sua turnê comemorativa 'Paulo Ricardo XL' nesta sexta, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo revisita quatro décadas de carreira, incluindo sucessos do RPM como 'Louras Geladas' e 'Alvorada Voraz', além de faixas solo como 'O Verso'. A turnê seguirá por diversas cidades do Brasil, com apresentações confirmadas no Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. Rogério Von Kruger / Divulgação Interlagos Autos 2025 rola até domingo O Festival Interlagos Autos 2025 acontece entre sexta e domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento reúne test drives, exposições de veículos clássicos e modernos, além de atrações interativas para o público. A programação musical inclui IZA e Seu Jorge na sexta, Maiara & Maraísa e Fred & Fabrício no sábado, e Ferrugem e Diogo Nogueira (foto) no domingo. Ingressos a partir de R$ 107. Divulgação Alice Cooper e Deep Purple no Ibirapuera O Best of Blues and Rock 2025 retorna para seu segundo fim de semana no parque Ibirapuera, em São Paulo. No sábado, o festival recebe Alice Cooper (foto), Black Pantera, Larissa Liveir e Marcão Britto & Thiago Castanho, que apresentam clássicos do Charlie Brown Jr. No domingo, o evento encerra com Deep Purple, Judith Hill e Hurricanes, trazendo uma mistura de rock clássico e soul. Simone Mendes se apresenta na sexta em Campina Grande e no domingo em Mossoró Christian Rodrigues/Divulgação SÃO JOÃO PELO BRASIL Festas animam interior da Paraíba, do Ceará, da Bahia e do Rio Grande do Norte Os festejos juninos prometem muita animação e tradição pelo Brasil no fim de semana. Grandes nomes da música estarão entre as atrações das principais festas de Campina Grande (PB), Ilhéus (BA), Maracanaú (CE) e Mossoró (RN), garantindo muito forró, quadrilhas e celebração. Confira quem sobe ao palco em cada cidade. São João de Campina Grande (PB) Sexta : Simone Mendes, Projeto à Vontade, Brasas do Forró, Jefferson Arretado

: Simone Mendes, Projeto à Vontade, Brasas do Forró, Jefferson Arretado Sábado : Joelma, Alok, Barões da Pisadinha, Ranniery Gomes

: Joelma, Alok, Barões da Pisadinha, Ranniery Gomes Domingo: Limão com Mel, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Stella Alves São João de Ilhéus (BA) Sexta : Maiara & Maraisa, Tierry, Marlus Viana, PH do Acordeon, Juninho do Acordeon, Cacau com Leite, Netinho do Forró

: Maiara & Maraisa, Tierry, Marlus Viana, PH do Acordeon, Juninho do Acordeon, Cacau com Leite, Netinho do Forró Sábado : Manú Bahtidão, Paula Fernandes, Lordão, Mel de Forró, Gigantes do Brasil, Thales Lessa, Zabumbahia

: Manú Bahtidão, Paula Fernandes, Lordão, Mel de Forró, Gigantes do Brasil, Thales Lessa, Zabumbahia Domingo: Hugo Henrique, Tayrone, João Bosco & Vinícius, Trio da Huanna, Sinho Ferrary, Xote Apimentado, Matheus Fernandes São João de Maracanaú (CE) Sexta : Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Waldonys, Japinha

: Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Natanzinho Lima, Waldonys, Japinha Sábado: Leonardo, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Tito Mossoró Cidade Junina (RN) Sexta : Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Banda Grafith

: Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Banda Grafith Sábado : Raí Saia Rodada, Zé Vaqueiro, Cavaleiros do Forró

: Raí Saia Rodada, Zé Vaqueiro, Cavaleiros do Forró Domingo: Simone Mendes, João Gomes, Taty Girl "ENTRE ASPAS" Divulgação NO ROLÊ Com aceno do rei, SXSW London estreia; cidade vê Beyoncé e Massive Attack 40 shows em 30 dias: a maratona de uma banda de forró durante o São João Com Liniker na Europa, Zeca Pagodinho brilha no Prêmio da Música Brasileira FOI ÉPICO O cantor e guitarrista Dave Matthews parece entrar em transe durante a passagem de sua banda pelo festival Best of Blues and Rock, no último fim de semana, no parque Ibirapuera, em São Paulo Van Campos/AgNews Publicidade FIQUE DE OLHO Divulgação Gramado (RS) terá primeira Oktoberfest Gramado sediará sua primeira Oktoberfest entre 25 de setembro e 5 de outubro de 2025, na Expogramado. O evento terá apresentações musicais de Alexandre Pires (foto), Leonardo, Maiara & Maraisa, Clayton & Romário e Danilo & Davi, além de atrações culturais típicas da tradição alemã. Haverá uma feira com 170 expositores, com produtos coloniais e experiências gastronômicas. Leo Franco/AgNews Últimas atrações confirmadas da Festa do Peão A Festa do Peão de Barretos 2025, que acontece de 21 a 31 de agosto, anunciou novas atrações para sua programação musical. No dia 30 de agosto, o evento contará com Jorge & Mateus (foto), que celebram 20 anos de carreira, além do projeto especial 'Barretão 70Tão', com Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e César Menotti & Fabiano. O Palco Amanhecer também recebe Trio Parada Dura, Bruno Rosa e Fiduma & Jeca. Samir Hussein/WireImage Ingressos para shows do Guns estão à venda Os ingressos para a turnê brasileira do Guns N' Roses começaram a ser vendidos hoje. A banda americana liderada por Axl Rose fará cinco apresentações no país, passando por Florianópolis (21/10), São Paulo (25/10), Curitiba (28/10), Cuiabá (31/10) e Brasília (2/11). Os valores variam a partir de R$ 220, com categorias que incluem opções de camarote, áreas VIP e pacotes especiais para fãs. OUÇA & VEJA Reprodução Rock bomba nesta seleção de músicas do Best of Blues and Rock Prepare-se para o 2º fim de semana do festival no parque Ibirapuera escutando faixas de Deep Purple, Alice Cooper e de mais atrações. Ouça Divulgação Pagode 90, Hyldon, Lennon e Yoko: 10 filmes imperdíveis do In-Edit Festival Internacional do Documentário Musical começa hoje, em São Paulo; veja seleção das principais exibições desta edição. Veja PROGRAME-SE A banda Clap Your Hands Say Yeah, que faz show em São Paulo na quinta, no Cine Joia Divulgação Quinta Fitti - Transespacial, Sesc Belenzinho, São Paulo

Samba e Pagode dos Anos 90 com Fabiano Sorriso e Chiquinho dos Santos, Sesc Pompeia, São Paulo

Tiago Iorc, Tokio Marine Hall, São Paulo

Belo, VIBRA SP, São Paulo

Clap Your Hands Say Yeah, Cine Joia, São Paulo

Nando Reis, Qualistage, Rio de Janeiro

Gipsy Kings by Diego Baliardo, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Zezé di Camargo & Luciano, Espaço Unimed, São Paulo

Rodolfo Abrantes, Teatro Clara Nunes, Rio de Janeiro Sexta Thiago Pantaleão, Casa Natura Musical, São Paulo

Gloria Groove, Espaço Unimed, São Paulo

Boogarins - Bacuri, Sesc Franca, Franca (SP)

BRAZA - Lançamento do álbum 'Baile Cítrico Utrópico Solar', Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Xênia França - Canta Michael Jackson, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

João Bosco - Cinco Décadas em Canções, Sesc Campinas, Campinas (SP)

Negra Li, Sesc Belenzinho, São Paulo

Boca Livre - Lançamento do álbum Rasgamundo, Sesc Pinheiros, São Paulo

Nando Reis, VIBRA SP, São Paulo

Baekhyun, VIBRA SP, São Paulo

Fábio Jr., Tokio Marine Hall, São Paulo

TIM Music Noites Cariocas (com Monobloco e Durval Lelys), Morro da Urca, Rio de Janeiro

Edson Gomes, Circo Voador, Rio de Janeiro

Sixpence None The Richer, Teatro Bom Jesus, Curitiba

Alceu Valença, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Tiago Iorc, Cine-Theatro Central, Juiz de Fora (MG) Alexandre Carlo, do Natiruts, que toca no sábado, no festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP) Pedro Napolinário/Divulgação Sábado Festival João Rock (com Natiruts, Planet Hemp, BaianaSystem, Seu Jorge, Sandra de Sá e outros), Parque Permanente de Exposições, Ribeirão Preto (SP)

Roupa Nova, Espaço Unimed, São Paulo

Gilberto Gil, Mineirão, Belo Horizonte

Luz das Estrelas - Virgínia Rosa canta Raul (part. Tetê Espíndola), Sesc 14 Bis, São Paulo

Boogarins, Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Fernanda Porto - Fernanda Porto canta Lulu Santos, Sesc Belenzinho, São Paulo

BRAZA - Lançamento do álbum 'Baile Cítrico Utrópico Solar', Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Negra Li, Sesc Belenzinho, São Paulo

Boca Livre - Lançamento do álbum Rasgamundo, Sesc Pinheiros, São Paulo

Fábio Jr., Tokio Marine Hall, São Paulo

The Manhattans, Vivo Rio, Rio de Janeiro

Tiago Iorc, Qualistage, Rio de Janeiro

5 a Seco, Circo Voador, Rio de Janeiro

Sorriso Maroto, Via Music Hall, Rio de Janeiro

Camisa de Vênus e Plebe Rude, Arena Bangu, Rio de Janeiro

Best of Blues and Rock (Alice Cooper), Parque Ibirapuera, São Paulo

Capital Inicial, White Hall, Curitiba

Felp22, Cine Joia, São Paulo

TIM Music Noites Cariocas (com Daniela Mercury, Adriana Calcanhotto e Manda), Morro da Urca, Rio de Janeiro

Sixpence None The Richer, Carioca Club, São Paulo Domingo Roupa Nova, Espaço Unimed, São Paulo

João Bosco, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)

Best of Blues and Rock (Deep Purple), Parque Ibirapuera, São Paulo

Sixpence None The Richer, Toinha Brasil Show, Brasília

Luz das Estrelas - Virgínia Rosa canta Raul (part. Tetê Espíndola), Sesc 14 Bis, São Paulo Terça Isabella Taviani, Teatro João Caetano, Rio de Janeiro Quarta Micareta San (com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Marina Sena e outros), Estádio do Canindé, São Paulo