Quarta-feira, 12/02/2025 Sting em show em janeiro de 2025, em Inglewood, Califórnia; músico fará três apresentações no Brasil Amy Sussman/Getty Images Sting chega ao Brasil e abre série de shows de astros dos anos 1980 no país José Norberto Flesch Sting, The Cult, Simply Red, Pretenders, Simple Minds, Kylie Minogue. Todo esse povo que começou a fazer sucesso nos anos 1980 já tem shows confirmados no Brasil em 2025, o que vai fazer o país entrar em momento 'De Volta Para o Futuro' algumas vezes ao longo do ano. Gordon Matthew Thomas Sumner, o Sting, é o primeiro a chegar, e se apresenta nos próximos dias em três cidades. O cantor e baixista, ex-The Police, faz shows no Rio de Janeiro, na sexta; em São Paulo, no domingo; e em Curitiba, na terça. O músico britânico mostra o show 3.0, em que é acompanhado por Dominic Miller (guitarra) e Chris Maas (bateria), no formato trio semelhante ao Police, banda em que Sting se consagrou. Com longa carreira solo iniciada ainda nos anos 1980, ele sempre foi pouco afeito a tocar hits de sua antiga banda, mas na atual turnê, que passa pelo Brasil, entram canções do Police. No show mais recente, na semana passada, último antes de Sting vir ao Brasil, ele colocou oito hits do Police no repertório. Obviamente entra também 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)', sua canção mais recente, lançada no ano passado. Músico engajado Sting é conhecido também pelo engajamento em causas humanitárias. É, inclusive, fundador, junto com sua esposa Trudie Styler, da Rainforest Fund, organização criada pelo casal em 1989 para proteger florestas tropicais e os povos indígenas. No dia 30 de janeiro, Sting foi uma das atrações do FireAid Benefit, concerto beneficente em prol das vítimas dos incêndios em Los Angeles. Tocou 'Message in a Bottle', 'Driven to Tears' e 'Fragile', esta última seu maior hit como artista solo. Sting 3.0 Sexta, 21h Onde: Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 230

Venda: Ticketmaster Domingo, 19h30 Onde: Parque Ibirapuera (São Paulo)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 340

Venda: Ticketmaster Terça, 20h30 Onde: Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 245

Venda: Ticketmaster Publicidade Pedro Gomes/Redferns/Getty Images Mangueira reúne elenco estelar para dois shows no Rio de Janeiro Chico Buarque, João Bosco, Alcione, Mariene de Castro, Leci Brandão, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares. Parece lineup de um grande festival, mas é a lista de convidados para cantar no Show de Verão da Mangueira, que a tradicional escola de samba leva ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, na quarta (19) e na quinta (20). Victor Chapetta/AgNews Colombiana Shakira faz em São Paulo o maior show em sua volta ao país A mais famosa cantora colombiana do mundo está no Brasil e, na quinta, faz show no MorumBis, em São Paulo, o maior de sua nova e curta passagem pelo Brasil. Aos 48 anos, e conhecida por sucessos como 'Hips Don't Lie' e 'Soltera', Shakira vem ao país com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, também título de seu álbum mais recente, lançado em 2024. ROLÊ NO CARNAUOL Fãs vestidos de Aguilera e guerra de bolo de Aoki: como foi o CarnaUOL 2025 Christina Aguilera eleva o nível do CarnaUOL com show inédito e voz tinindo Ana Castela leva sertanejo para plateia dominada por fãs de Aguilera FRASE DA SEMANA O rapper Kanye West, que atualmente se autodenomina Ye Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images Sou nazista Kanye West Cantor escreveu mensagem dizendo que é um apoiador do nazismo, entre outras coisas, em uma série de postagens polêmicas IMAGEM DA SEMANA Bianca Censori, mulher de Kanye West, surge nua no tapete vermelho do Grammy; clique para ler mais Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Kevin Mazur/Getty Images Playlist Ouça hits de artistas dos anos 1980 que virão ao Brasil. A seleção tem sucessos de Sting (foto), The Cult, Simply Red, Pretenders, Simple Minds e Kylie Minogue. Ouça FIQUE ATENTO! Istvan Bruggen/Instagram Helmet fará shows no Brasil Dono de um dos maiores hits do metal alternativo, o Helmet vem ao Brasil. A banda norte-americana do clássico 'Unsung' fará ao menos um show no país. O quarteto comandado pelo cantor e guitarrista Page Hamilton se apresenta em São Paulo no dia 30 de abril, no Carioca Club. Formado no final dos anos 1980, o Helmet estourou em 1992, com o álbum 'Meantime', que contém a faixa 'Unsung'. Daniel Knighton/Getty Images System of a Down marca data extra Vai ter um terceiro show do System of a Down em São Paulo, e agora a banda vai tocar no autódromo. Com duas datas já marcadas no Allianz Parque, em maio, o SOAD acertou nova apresentação na cidade, agora em Interlagos, no dia 14/5. A banda californiana AFI também entra na programação e a brasileira Ego Kill Talent abre a noite. A venda geral começa nesta quinta, ao meio dia, no site Eventim. Reprodução Instagram Warung Day solta lineup O argentino Hernán Cattáneo (foto) e a DJ russa Nina Kraviz estão entre as atrações do Warung Day Festival de 2025. O evento acontece no dia 3 de maio de 2025, em Curitiba, simultaneamente na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame. Âme live, Cinthie, DJ Tennis, Joseph Capriati, Kerri Chandler, Maz, Patrice Bäumel e Vintage Culture, entre outros, também integram o lineup. PROGRAME-SE Prestes a dar pausa, Pitty faz show na sexta, em Caxias do Sul (RS), e no sábado, em Criciúma (SC) Victor Moriyama/Getty Images Quinta Shakira - Estádio do Morumbis (São Paulo)

Gustavo Beytelmann (ARG) & Philippe Cohen-Solal (FR) - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Snailmate - Hup (Americana - SP) Sexta Sting - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Vapors of Morphine - Cine Joia (São Paulo)

Homeshake - Casa Rockambole (São Paulo)

Snailmate- FFront (São Paulo)

Fresno e CPM 22 - Juventus (São Paulo)

Paulo Ricardo e Biquini - Terra SP (São Paulo)

Black Alien - shows celebram 20 anos do álbum Babylon by Bus - Audio (São Paulo) ESGOTADO

Cátia de França - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

João Gordo e Asteroides Trio - tributo aos 40 anos da banda Ratos de Porão - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Rotting Christ - Armazém 14 (Recife)

Pitty - Ginásio do Sesi (Caxias do Sul - RS)

- Ginásio do Sesi (Caxias do Sul - RS) Roupa Nova - Square Garden (Joinville - SC)

Plebe Rude - show dos 40 anos - CWB Hall (Curitiba)

Nação Zumbi - Autêntica (Belo Horizonte)

Duda Beat - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Garotos Podres - Casarão Benfica (Fortaleza) Sexta e sábado Fábio Jr. - Espaço Unimed (São Paulo)

Céu - Sesc Belenzinho (São Paulo) Karol Conká é uma das atrações da festa Batekoo, no sábado, em São Paulo AgNews Sábado Festa Batekoo, com MC Byana, Karol Conká e mais atrações - Rosas de Ouro (São Paulo)

Fábio Jr. - Espaço Unimed (São Paulo)

Bloco do Johnny Hooker convida Lia Clark, Jaloo e Maria Gadú - Casa Natura Musical (São Paulo)

Ana Castela - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

Mauricio Manieri - Multiplan Hall (São Caetano do Sul - SP)

Snailmate - Ferrovia Studio (Lorena - SP)

Rotting Christ - Complexo Armazém (Fortaleza)

- Complexo Armazém (Fortaleza) Pitty - Espaço Flor de Lis (Criciúma - SC)

- Espaço Flor de Lis (Criciúma - SC) Roupa Nova - P12 (Florianópolis)

Sorriso Maroto - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Felipe Dylon - Guarderia Surf Club (Rio de Janeiro)

Alcione - Teatro Riachuelo (Natal) Domingo Sting - Parque Ibirapuera (São Paulo)

Glitterer - Casa Rockambole (São Paulo)

Rotting Christ - Botequim (Belém) Terça Sting - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Rotting Christ - Porão do Alemão (Manaus)

Pedro Luís, com participação de Fernanda Abreu - Teatro Ipanema (Rio de Janeiro) Quarta (19) Salgadinho - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Isabella Taviani - voz e violão - Blue Note SP (São Paulo)

Snailmate - Hangar 48 (Ponta Grossa - PR) Quarta (19) e quinta (20) Show de Verão da Mangueira, com Alcione , Chico Buarque, João Bosco, Mariene de Castro, Leci Brandão, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

, Chico Buarque, João Bosco, Mariene de Castro, Leci Brandão, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares - Vivo Rio (Rio de Janeiro) Erik Deutsch (do Black Crowes) - Exit Bar (São Paulo) Publicidade Compartilhar essa edição