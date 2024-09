Quarta-feira, 11/09/2024 Dan Reynolds, do Imagine Dragons, M. Shadows, do Avenged Sevenfold, e Travis Scott, headliners do 1º fim de semana de Rock in Rio Shlomi Pinto/Getty Images, Mariano Regidor/Redferns e Andreas Rentz/Getty Images Rock in Rio chega aos 40 anos com mesma diversidade de 1985 José Norberto Flesch Travis Scott, Avenged Sevenfold, Imagine Dragons, Chitãozinho & Xororó. A diferença entre gêneros musicais sempre foi a marca registrada do Rock in Rio e continua, agora até com mais força, na edição 2024 do festival, cujo primeiro fim de semana de programação começa nesta sexta (13). Se no primeiro RiR, em 1985, o lineup misturou AC/DC com Ney Matogrosso, só para dar um exemplo, 40 anos depois o festival coloca pela primeira vez o sertanejo na programação. Não que isso tenha gerado euforia. Ao contrário, os ingressos para o dia 21 de setembro, o chamado Dia Brasil, estão disponíveis desde o anúncio da data, e ingresso sobrando é incomum para o Rock in Rio. Mas, de maneira geral, a produção conseguiu boas e fortes atrações. Muita gente reclamou do lineup nas redes sociais, o que também é comum quando sai qualquer lineup, mas a verdade é que não é qualquer festival no mundo que consegue reunir na mesma edição Katy Perry (headliner do dia 20), Ed Sheeran (dia 19), Shawn Mendes (22) e Travis Scott (dia 13). E ainda há as surpresas, atrações clássicas da música que há anos não estão mais nas paradas de mais ouvidas e, se não fosse o Rock in Rio, talvez nem viessem ao Brasil, caso do Journey, no Dia do Rock (15), que tem o Avenged Sevenfold como headliner. Foi assim quando o RiR trouxe The Who, em 2017, e King Crimson, em 2019, o que acabou virando mais uma tradição do festival. A programação completa está no site do Rock in Rio. Publicidade Francisco Cepeda/AgNews Sideshows do RiR acontecem em três cidades São Paulo, Valinhos (SP) e Belo Horizonte têm sideshows de quatro atrações do Rock in Rio, neste primeiro fim de semana do festival. Na capital paulista tocam Christone "Kingfish" Ingram (quinta, no Teatro Bradesco), Deep Purple (foto; sexta, no Espaço Unimed) e Artbat (sexta, na Arca). Ainda tem Deadmau5 no sábado, na Laroc, em Valinhos (SP); e Artbat no sábado na Só Track Boa, em Belo Horizonte (leia matéria ao lado). Camila Cara/Divulgação Belo Horizonte tem dois grandes festivais no sábado Só Track Boa, de música eletrônica, e Sarará, de música brasileira, colocam também Belo Horizonte na lista de cidades com grandes festivais neste fim de semana, ambos no sábado. No primeiro, que acontece no Mega Space, tocam Adam Beyer, Artbat (que está no lineup do Rock in Rio), Vintage Culture, Mochakk, Victor Lou e outros. No Parque das Mangabeiras, o Sarará reúne Nação Zumbi (foto), Jaloo, Tasha & Tracie e outros. Katy Perry se apresenta no Rock in Rio no dia 20 de setembro, data reservada a shows de mulheres no festival Maurício Santana/Getty Images Dr. Luke é um dos muitos profissionais com quem colaborei. Mas a realidade é que esse disco vem de mim. Escrevi essas músicas da minha própria experiência. E ele foi uma das pessoas que estiveram ali para facilitar isso tudo Katy Perry Cantora falou sobre como foi trabalhar com Dr. Luke IMAGEM DA SEMANA Anitta participa de show do cantor canadense The Weeknd em São Paulo - clique na foto para ler reportagem Wagner Meier/Getty Images Cintia Lentilha/ Agência Preview Playlist Ouça seleção de Splash com músicas de artistas que estão no lineup do primeiro fim de semana do Rock in Rio. Assim como o festival, a coletânea contempla vários gêneros. FIQUE ATENTO! Scott Legato/Getty Images Jerry Cantrell, do Alice in Chains, vem ao Brasil O guitarrista do Alice in Chains chega para - a princípio - uma única apresentação no país. Ele faz show no dia 12 de novembro, em São Paulo, na Audio. Jerry Cantrell vem mostrar ao vivo temas do álbum solo 'I Want Blood', que sai em outubro. Ele tem tocado de 4 a 5 músicas do AIC nos shows. Bryan Bedder/Getty Images Erykah Badu fará shows em três cidades do país A cantora Erykah Badu vem ao Brasil em novembro de 2024. A artista tem três shows confirmados no país. Ela se apresenta em São Paulo no dia 6/11, no Espaço Unimed. Depois, será uma das atrações dos festivais Rock The Mountain, em Petrópolis (RJ), no dia 8/11; e Afropunk, em Salvador (9/11). Skip Bolen/WireImage Vapors of Morphine toca em SP em fevereiro Banda montada por remanescentes do Morphine para levar aos palcos o legado do grupo dos anos 1990, o Vapors of Morphine toca em São Paulo no dia 12 de fevereiro, no Cine Joia. Hoje liderado pelo fundador e saxofonista Dana Colley, o VoM tem ainda o baixista Jeremy Lyons e o baterista Tom Arey. PROGRAME-SE! Pabllo Vittar durante apresentação no Nômade Festival; na sexta, canta em Porto Alegre, no auditório Araújo Vianna Rafael Strabelli/Divulgação Quinta Christone "Kingfish" Ingram - Teatro Bradesco (São Paulo) Quinta e sexta Cécile McLorin Salvant - Blue Note RJ (Rio de Janeiro) Quinta, sexta, sábado e domingo Revelando SP (Almir Sater na quinta; Carolina Soares e Jackson Antunes na sexta; Sapopemba e Ellen Oléria, e Encontro de Tambores no sábado; Encontro de Congadas e Os Originais do Samba no domingo) - grátis - Parque da Água Branca (São Paulo) Sexta Deep Purple - Espaço Unimed (São Paulo)

Artbat - Arca (São Paulo)

Marcia Griffiths - Cine Joia (São Paulo)

Circus Maximus - Hangar 110 (São Paulo)

Fin Del Mundo - Sesc Belenzinho (São Paulo)

A Banda Mais Bonita da Cidade - grátis - Theatro Municipal de São João da Boa Vista (SP)

Pabllo Vittar - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Bruno Boncini - Opinião (Porto Alegre) Sexta e sábado Marina Lima - Sesc Pompeia (São Paulo)

Ira! Folk - Teatro Bradesco (São Paulo)

Mucho + Conexão, com Baile Rap Hour e Tekovete, na sexta; Sudor Marika e Malfeitona no sábado - Sol y Sombra (São Paulo) Sexta, sábado e domingo João Bosco - Sesc 14 Bis (São Paulo) Sexta, sábado e domingo; e dias 19, 20, 21 e 22 Rock in Rio (Travis Scott na sexta, Imagine Dragons no sábado, Avenged Sevenfold no domingo, Ed Sheeran no dia 19, Katy Perry no dia 20 e Shawn Mendes no dia 22, entre outros - Parque Olímpico (Rio de Janeiro) BNegão durante show do Planet Hemp no Coala Festival de 2024; no sábado, a banda toca em São Bernardo do Campo (SP) Lana Pinho/Divulgação Sábado Piknic Electronik (Dubfire, Jimi Jules e outros) - Bosque Clube Esperia (São Paulo)

Tesseract - Carioca Club (São Paulo)

Filipe Ret - Espaço Unimed (São Paulo)

O Teatro Mágico - show de reencontro para celebrar 20 anos de banda - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Sandra de Sá e Izzy Gordon - Sala São Paulo (São Paulo)

Tribo de Jah - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Moreno Veloso - Casa Natura Musical (São Paulo)

Stefano - grátis - Vila Itororó (São Paulo)

Edson Cordeiro - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Tutti Frutti e Luiz Carlini - banda que acompanhava Rita Lee celebra os 40 anos do álbum 'Fruto Proibido', clássico da cantora - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Deadmau5 - Laroc (Valinhos - SP)

Circus Maximus - Mirage (Limeira - SP)

Let's Rock, com Planet Hemp , CPM22 e Raimundos - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

, CPM22 e Raimundos - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP) Fin Del Mundo - NaBêra Espaço Cultural (Belém)

Só Track Boa (Adam Beyer, Artbat, Vintage Culture, Mochakk, Victor Lou e outros) - Mega Space (Belo Horizonte)

Festival Sarará (Nação Zumbi, Jaloo, Tasha & Tracie e outros) - Parque dos Mangabeiras (Belo Horizonte)

Bruno Boncini - CWB Hall (Curitiba) Sexta e sábado Rock This Town Festival (Matchbox, Red Lights Gang e outros no sábado; The Spunyboys, Henry Paul Trio e outros no domingo) - grátis (mediante doação de um quilo de alimento não perecível ou ração) - CEAF Vila Prudente (São Paulo)

Festival Mucho (Daymé Arocena, de Cuba; Ghetto Kumbé, da Colômbia, e outros - grátis - Tendal da Lapa (São Paulo)

Céu - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Adriano Grineberg canta Dorival Caymmi - Sesc Pompeia (São Paulo) Domingo Dreamcatcher - Terra SP (São Paulo)

DIIV - Cine Joia (São Paulo)

Tesseract - Fabrique Club (São Paulo)

Elephant Gym - Casa Rockambole (São Paulo)

Nação Zumbi - Da Lama ao Caos 30 Anos - Concha Acústica (Salvador) Segunda Lucinha Lins e Cláudio Lins - show 'Mãe + Filho' - grátis - Theatro Municipal de São João da Boa Vista (SP) Terça Artms - Terra SP (São Paulo)