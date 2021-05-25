Quarta-feira, 20/08/2025 Patrick Stump, vocalista da banda Fall Out Boy, que faz shows no Brasil a partir deste sábado Divulgação Punk pop e emo tomam palcos de três capitais com bandas da I Wanna Be Tour Prepare-se para uma explosão de nostalgia, guitarras distorcidas e refrãos que marcaram uma geração. A I Wanna Be Tour chega ao Brasil neste sábado com um lineup que parece ter saído direto de um pôster colado na parede de adolescentes dos anos 2000. O que vai rolar Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, The Veronicas, Story of the Year, Fresno, Forfun e outras bandas que moldaram o universo emo e punk pop estarão em Curitiba e São Paulo, além de shows paralelos no Rio de Janeiro e na capital paulista. O festival, criado pela produtora 30e, aposta em dois palcos simultâneos —It's Not a Phase e It's a Lifestyle— e promete mais de dez horas de música em cada cidade. A proposta é clara: reunir os fãs que viveram intensamente a era dos cabelos coloridos, dos piercings e das letras sobre amores intensos e desilusões profundas. Em Curitiba, o evento acontece neste sábado, na Pedreira Paulo Leminski. Os portões abrem às 10h e o lineup está dividido entre os dois palcos. No It's a Lifestyle, tocam Fake Number (11h30), Neck Deep (13h10), The Maine (15h), The Veronicas (16h50), Fresno (19h10) e Good Charlotte (21h30). Já o It's Not a Phase recebe Gloria (12h20), Story of the Year (14h05), Dead Fish (15h55), Forfun (18h), Yellowcard (20h20) e Fall Out Boy (22h50). Em São Paulo, o festival será no Allianz Parque, no dia 30 de agosto (sábado). A programação começa às 11h com Fake Number (11h15), seguida por Neck Deep (12h51), The Maine (14h37), The Veronicas (16h23), Fresno (18h02) e Good Charlotte (20h35) no palco It's a Lifestyle. No It's Not a Phase, se apresentam Gloria (12h03), Story of the Year (13h44), Dead Fish (15h30), Forfun (17h26), Yellowcard (19h32) e Fall Out Boy (21h48). Os ingressos para Curitiba variam de R$ 172,50 (meia) a R$ 1.395 (inteira VIP). Em São Paulo os preços vão de R$ 247,50 (meia) a R$ 1.395 (inteira VIP), ambos disponíveis no site da Eventim. Além dos dias principais, há sideshows imperdíveis. Em São Paulo, The Veronicas se apresentam no Cine Joia no dia 26 de agosto, às 21h. Os ingressos custam entre R$ 175 (meia) e R$ 350 (inteira). No Rio de Janeiro, Fall Out Boy, Yellowcard e Story of the Year fazem show conjunto na Farmasi Arena no dia 27 de agosto, a partir das 18h. Os ingressos vão de R$ 197,50 (meia) a R$ 795 (inteira), também à venda na Eventim. A 70ª Festa do Peão de Barretos começa amanhã, no Parque do Peão, e segue até o dia 31. Considerado o maior rodeio da América Latina, o evento reúne competições esportivas, shows sertanejos e atrações culturais. Ana Castela (foto), embaixadora da edição, se apresenta no sábado, com transmissão ao vivo pela TV Globo. A expectativa é receber cerca de 900 mil visitantes durante 11 dias. Van Campos/AgNews CoMA tem Paulinho da Viola e Yago Oproprio O Festival CoMA acontece neste sábado e domingo, no CCBB Brasília, reunindo grandes nomes da música brasileira como Sandra de Sá, Paulinho da Viola, Nação Zumbi, Metá Metá e Yago Oproprio (foto). Com curadoria voltada à diversidade de ritmos e gêneros, o evento celebra a arte, a consciência e a coletividade. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis no site do CCBB e na bilheteria local. Raphael Dias/Getty Images Histórias reúne gigantes da música sertaneja O espetáculo Histórias - O Show do Século reúne gigantes da música sertaneja no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado. Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Daniel (foto) e César Menotti & Fabiano dividem o palco em noite que promete ser histórica. A turnê celebra décadas de sucessos e emoções que marcaram gerações. Os ingressos estão à venda pelo site Guiché Live. Bad Bunny faz de turnê em Porto Rico um ato de resistência digno de cinema Com Dom Salvador e Rosa Passos, Cerrado Jazz cria novo patamar em Brasília Festival de Verão Salvador chega a 25 edições em casa nova; veja atrações Gilberto Gil fez seu 1º show após a morte da filha Preta, no domingo em SP; ele dedicou 'Drão' a ela Tomorrowland Brasil confirma Palco CORE O palco CORE retorna ao Tomorrowland Brasil 2025 como uma das atrações mais esperadas. De 10 a 12 de outubro, no Parque Maeda (SP), o espaço oferece uma experiência sensorial única, com curadoria de techno e house alternativo. Artistas como ANNA, Mind Against, Avalon Emerson e Bárbara Boeing se apresentam em meio à natureza. Nascido na Bélgica, o palco CORE promete unir arte, som e tecnologia a novos destinos. Divulgação Roots Nacional junta ícones do reggae local O Reggae Live Station realiza sua edição Roots Nacional no dia 29 de agosto, no Espaço Unimed, em São Paulo. O festival reúne três ícones do reggae brasileiro: Edson Gomes, Tribo de Jah (foto) e Mato Seco. Celebrando nove anos de história, o evento terá uma segunda data em novembro com atrações internacionais. Ingressos estão à venda no site da Ticket360 e na bilheteria oficial. Classificação etária: 18 anos. Camila Cara/Divulgação Festival Medio y Medio volta ao Circo Voador O festival Medio y Medio retorna ao Rio de Janeiro de 5 a 7 de setembro de 2025, no Circo Voador, com três noites de música e gastronomia latino-americana. A programação reúne Chico César (foto), Ruben Rada, Julieta Rada, Orquesta La Delio Valdez e outros nomes do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Com curadoria afetiva e atmosfera imersiva, o evento celebra o intercâmbio cultural entre países vizinhos. Ingressos a partir de R$ 80 já estão à venda. O cantor Junior, que se apresenta no Vivo Rio, nesta sexta Van Campos/AgNews Amanhã Vem pro Baile: Banda AL9 - Sesc, Birigui (SP)

Dorsal Atlântica - Sesc, Campinas (SP)

Tulipa Ruiz - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Juão Nÿn - Sesc Pompeia, São Paulo

Rô Rosa - Casa Natura Musical, São Paulo

Thundercat - Circo Voador, Rio de Janeiro

Paula Toller - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro

Lucio Yanel - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre Sexta Banda Sankyo - Sesc Casa Verde, São Paulo

Romero Lubambo, Cristovão Bastos e Mauro Senise - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Ayrton Montarroyos - Sesc, Sorocaba (SP)

Itamar Assumpção por Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci - Sesc, Guarulhos (SP)

Tropical Nada (part. Rodrigo Lima, do Dead Fish) - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Bixarte - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Bruna Mendez - Sesc, Jundiaí (SP)

Arnaldo Antunes - Sesc, Osasco (SP)

Menores Atos - Sesc Belenzinho, São Paulo

Banda AL9 - Sesc, Birigui (SP)

BUHR - Sesc Pompeia, São Paulo

Clube Dezenove - Sesc Belenzinho, São Paulo

Cristal - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Odair José - Casa de Francisca, São Paulo

Marina Lima - Casa Natura Musical, São Paulo

Samba com Elas (Luciana Mello, Leci Brandão, Roberta Sá, Sandra de Sá e mais) - Audio, São Paulo

Junior - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Zezé Di Camargo & Luciano - Qualistage, Rio de Janeiro

Filipe Ret - Via Music Hall, Rio de Janeiro

FBC - Circo Voador, Rio de Janeiro

Milton Guedes - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Mart'nália - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro

2ZDinizz & TOKIODK - Bar Opinião, Porto Alegre

Ana Carolina - Araújo Vianna, Porto Alegre

Marcelo Nova & Drake Nova + Trem das Sete - Mister Rock, Belo Horizonte O cantor Odair José faz show na Casa de Francisca, em São Paulo, no sábado Guilherme Weimann/Divulgação Sábado Samba Brasil (com Menos É Mais e Péricles) - Área externa do São Luís Shopping, São Luís

Os Opalas - Sesc, Interlagos (SP)

Graça Cunha - Sesc, Presidente Prudente (SP)

Mestrinho - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Chico César - Sesc, Franca (SP)

Cristóvão Bastos, Mauro Senise e Romero Lubambo - Sesc, Araraquara (SP)

Mãeana - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Marcelo Segreto (part. Tiê e Karina Buhr) - Sesc Consolação, São Paulo

Luiza Brina (part. Dora Morelenbaum e Maria Beraldo) - Sesc Ipiranga, São Paulo

Metá Metá - Sesc, Guarulhos (SP)

Thaíde - Sesc 24 de Maio, São Paulo

RAP QUEENS (Drik Barbosa, Stefanie, Rubia RPW e Ieda Hills) - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Arnaldo Antunes - Sesc, Osasco (SP)

Marina Lima - Casa Natura Musical, São Paulo

Odair José - Casa de Francisca, São Paulo

Ana Carolina - Espaço Unimed, São Paulo

Histórias (com Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Daniel, e César Menotti & Fabiano) - Allianz Parque, São Paulo

I Wanna Be Tour (Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep e bandas nacionais) - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Festival Coma (com Don L, Budah, N.I.N.A, Renegado, Aluminé e Kirá, J4K3, Caio T, Young Clubber, Eric Terena, Escola de Mistérios, Yago Oproprio, Vhoor part. FBC, Songe, Tetopreto, Beatmilla, Beco Elétrico, Queonda, Ronisia, 5uinto) - CCBB, Brasília

José Augusto - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Ed Motta & MPB Jazz Orquestra - Qualistage, Rio de Janeiro

Testament - Circo Voador, Rio de Janeiro

Rodrigo Teaser - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Dilsinho e Bruno Diegues - Clube dos Aliados, Rio de Janeiro

Wanda Sá - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Forróçacana - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro

Revelação, Grupo Arruda, Bok Astral, Dinho Luiz, Luizinho Rodrigues, Rogerinho Ratatuia, Flávia Saolli, Alex Ribeiro, Aninha Portal e Marcelo Moreira - Shopping Boulevard, Vila Isabel

Alcione - Araújo Vianna, Porto Alegre

Thundercat - Bar Opinião, Porto Alegre

BK - Live Curitiba, Curitiba

Marcelo Nova & Drake Nova + Trem das Sete - Mister Rock, Belo Horizonte Dinho Almeida, vocalista da banda Boogarins, que toca na segunda, no Sesc Carmo, em São Paulo Scott Dudelson/Getty Images Domingo Mãeana - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Marcelo Segreto (part. Tiê e Karina Buhr) - Sesc Consolação, São Paulo

Luiza Brina (part. Dora Morelenbaum e Maria Beraldo) - Sesc Ipiranga, São Paulo

Thaíde - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Romero Lubambo, Cristovão Bastos e Mauro Senise - Sesc, Rio Preto (SP)

Jô Moura - Sesc, Sorocaba (SP)

Zé Geraldo - Sesc, Mogi das Cruzes (SP)

Chico César - Sesc, Ribeirão Preto (SP)

Seafret - Cine Joia, São Paulo

CJOTA - Audio, São Paulo

Dominguinho (com JotaPê, Mestrinho e João Gomes) - Espaço Unimed, São Paulo

Festival Coma (com Paulinho da Viola, Metá Metá, Sarau Secreto, Paulinho Moska, Nação Zumbi, Odara Kadiegi, Vapø_R, Catto, Technobrass, Meduna, Omo, Jadsa, Idlibra, CXXJU, Valentina Luz, Clara e Flaira, Mathosa) - CCBB, Brasília

Pixote e Revelação - Ilha Itanhagá (Sambinha da Gigóia), Rio de Janeiro

Scalene - Agyto, Rio de Janeiro

Sambótica e Bateria da Grande Rio - Jockey Club Brasileiro (Rio Gastronomia), Rio de Janeiro

Leoni - Bar Opinião, Porto Alegre

Thundercat - Ópera de Arame, Curitiba Segunda Boogarins - Sesc Carmo, São Paulo Terça The Veronicas - Cine Joia, São Paulo

Pat Metheny - Araújo Vianna, Porto Alegre Quarta Samuca e a Selva - Sesc, São Carlos (SP)

Apnea - Sesc, Santos (SP)

Saulo Fernandes - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Fall Out Boy, Yellowcard e Story of the Year - Farmasi Arena, Rio de Janeiro




