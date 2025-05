Quarta-feira, 28/05/2025 Norah Jones, que se apresenta no Popload 2025, no sábado (31), no parque Ibirapuera, em São Paulo Amy Sussman/Getty Images Popload Festival retorna após dois anos e pela primeira vez no parque Ibirapuera Após um hiato de dois anos, o Popload Festival está de volta e realiza sua nona edição neste sábado, pela primeira vez no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento, que se consolidou como um dos principais festivais de música do país, traz um lineup diverso, com cinco mulheres entre os oito artistas confirmados. Entre as atrações estão Norah Jones, St. Vincent, Laufey, Kim Gordon, The Lemon Twigs, Terno Rei & Samuel Rosa, Tássia Reis e Exclusive Os Cabides. O festival mantém seu lema "Aqui pela Música", reforçando a conexão com seu público fiel e sua proposta de curadoria musical sem rótulos. O Popload anunciou ainda um segundo palco, o Poploading by Heineken. Nele, artistas emergentes se apresentarão em sets intensos de 25 minutos: Yago Oproprio, Moor Mother (DJ set), Maria Beraldo, Vera Fischer Era Clubber, Jadsa, Supervão e Stefanie. Horários e estrutura Os portões serão abertos às 11h, e os shows acontecerão no palco Heineken, com a seguinte programação: 11h30 - 12h: Exclusive Os Cabides

12h30 - 13h10: Tássia Reis

13h40 - 14h30: The Lemon Twigs

15h - 15h50: Terno Rei & Samuel Rosa

16h20 - 17h10: Kim Gordon

17h40 - 18h40: Laufey

19h10 - 20h10: St. Vincent

20h40 - 22h: Norah Jones Ingressos à venda pelo site da Tickets for Fun. Publicidade Camila Cara/Divulgação Irlandês Hozier passa pelo Brasil com shows em São Paulo e no Rio O cantor e compositor irlandês Hozier retorna ao Brasil com sua turnê Unreal Unearth Tour, trazendo apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro show acontece nesta sexta-feira (30), no Espaço Unimed, em São Paulo. Os portões abrem às 19h, e o espetáculo começa às 21h, com Gigi Perez como convidada especial. No domingo (2), Hozier se apresenta no Qualistage, no Rio, com os mesmos horários de abertura e início do show. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster Brasil e custam a partir de R$ 640 (em SP) e de R$ 540 (no Rio). Van Campos/AgNews Paralamas celebram 40 anos com apresentação especial no Allianz Parque Os Paralamas do Sucesso comemoram quatro décadas de carreira com um show especial no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (31). A apresentação faz parte da turnê "Celebrando 40 anos de clássicos", que percorre diversas cidades do Brasil. O repertório inclui sucessos como "Meu Erro", "Lanterna dos Afogados" e "Vital e Sua Moto". O evento contará com Dado Villa-Lobos como show de abertura, ex-guitarrista do Legião Urbana, que sobe ao palco às 19h15. Os Paralamas do Sucesso iniciam sua apresentação às 21h. Ingressos estão à venda pela Eventim NO ROLÊ João Gomes, Mestrinho e Jota.pê anunciam turnê; assista a uma prévia do show Russo Passapusso e Ministereo Público festejam 20 anos com turnê nacional Toca Mestrinho, Mariana Aydar e+: veja programação do São João de São Paulo 2025 FIQUE LIGADO Luiz Souza/NurPhoto Martinho da Vila homenageia Angola em show no Rio Martinho da Vila passa pelo Circo Voador, às 20h, com o espetáculo "O Canto Livre de Angola", em homenagem aos 50 anos da independência do país africano. O repertório inclui clássicos como "À Volta da Fogueira", "Semba dos Ancestrais" e "Muadiakime", além de sucessos da carreira do sambista. Lucas Ramos / Brazil News Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires em festa junina A tradicional Festa Junina de Votorantim acontece de 28 de maio a 22 de junho, na Praça de Eventos Lecy de Campos, trazendo uma programação extensa com nomes como Roberto Carlos, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires, Paralamas e Ana Castela. Além dos shows, o evento contará com um parque de diversões. Van Campos/AgNews Porto Alegre tem festival emo com Fresno e outras bandas O festival Polifonia - Emo Vive acontece em Porto Alegre no dia 4 de junho, no Auditório Araújo Vianna, celebrando a cena emo com um lineup que tem Anberlin, Fresno, Emery, Mae e Projeto Hare. Com ingressos a partir de R$ 220, o evento faz parte de uma turnê nacional e tem classificação de 16 anos. O local inclui área de alimentação e de descanso. FRASE DA SEMANA Marcelo Justo/UOL IMAGEM DA SEMANA Toni Garrido vai pra galera e se joga no meio do público na noite de sábado (24), na Virada Cultural Marcelo Justo/UOL Publicidade PROGRAMAÇÃO Leigh Nash, da banda Sixpence None the Richer Tim Mosenfelder/WireImage Quinta-feira Norah Jones - Teatro Positivo (Curitiba)

Miss May I - City Lights (São Paulo)

Sixpence None The Richer - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Festa Junina Beneficente de Votorantim (Mc IG e Ryan SP) - Praça de Eventos Lecy de Campos (Votorantim - SP)

Sepultura - Ópera de Arame (Curitiba)

Anne Carrere - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Lô Borges - Teatro do Centro Cultural Unimed (Belo Horizonte)

Hamilton de Holanda - Teatro Laura Alvim (Rio de Janeiro) Sexta-feira Hozier - Espaço Unimed (São Paulo)

The Lemon Twigs - Cine Joia (São Paulo)

Hermeto Pascoal - Sesc Pinheiros (São Paulo) (também nos dias 31/5 e 1/6)

85 anos de Anastácia - Casa Natura Musical (São Paulo)

Kiko Loureiro - Santo Rock Bar (Santo André - SP)

Bijoux Cone - Sesc Jundiaí (Jundiaí - SP)

Adriana Calcanhotto - Sesi Araraquara (Araraquara - SP)

Anne Carrere - Teatro Positivo (Curitiba)

Ebo Taylor e Pat Thomas - Autêntica (Belo Horizonte)

Marina Lima - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Sepultura - Arena Opus (Florianópolis)

Plebe Rude - Opinião (Porto Alegre)

João Bosco - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre)

Zé Ramalho - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Fagner - Vivo Rio (Rio de Janeiro) (também no dia 31/5)

Tim Ripper Owens - Cervejaria Jordana (Guarapuava - PR)

Letrux - Stage Music Hall (Curitiba)

Chimarruts - Estádio Municipal (Juiz de Fora - MG) Kim Gordon canta no Popload 2025, no sábado (31), e no Cine Joia, no domingo (1º) John Shearer/Getty Images Sábado Popload Festival - Parque Ibirapuera (São Paulo)

X (Adriatique e outros) - Anhangabaú (São Paulo)

Paralamas e Dado Villa-Lobos - Allianz Parque (São Paulo)

Sixpence None The Richer - Teatro Boa Vista (Recife)

O Teatro Mágico e convidados - Espaço Unimed (São Paulo)

Oswaldo Montenegro - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Funk Como Le Gusta - Cine Joia (São Paulo)

Arrigo Barnabé - Casa Natura Musical (São Paulo)

Barão Vermelho - Sesi Piracicaba (Piracicaba - SP)

Ponto de Equilíbrio e Tihuana - Multi Arena (Campinas - SP)

Selvagens à Procura de Lei e Becold - Clube da Música (Campinas - SP)

Festival Planeta Urbano - CHF Espaço Cultural (Ribeirão Preto - SP)

Mike Stern - Blue Note RJ (Rio de Janeiro) (também no dia 1/6)

Gilberto Gil - Marina da Glória (Rio de Janeiro) (também no dia 1/6)

Capital Inicial - Qualistage (Rio de Janeiro)

Paulinho da Viola - Praia de Icaraí (Niterói - RJ)

Roberto Carlos - Mineirinho (Belo Horizonte)

Anne Carrere - Palácio das Artes (Belo Horizonte)

Tim Ripper Owens - Cativeiro Bar (Londrina - PR)

Festival Blues de Londrina - Empório Guimarães (Londrina - PR)

Alceu Valença - Circuito Gastrô Junino (Goiânia)

Paula Toller - Music Park (Balneário Camboriú - SC)

Plebe Rude - John Bull (Florianópolis)

Sepultura - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Kiko Loureiro e Marty Friedman - Toinha (Brasília) Domingo Hozier - Qualistage (Rio de Janeiro)

Anne Carrere - Espaço Unimed (São Paulo)

Kim Gordon - Cine Joia (São Paulo)

Bijoux Cone - 74 Club (Santo André - SP)

Arena Hardcore - Garden Piracicaba (Piracicaba - SP)

Sixpence None The Richer - Praça de Eventos do Shopping Riomar Kennedy (Fortaleza)

Tim Ripper Owens - Estelita (Recife)

Kiko Loureiro - Bolshoi Pub (Goiânia)

Lenine - Parque da Cidade (Porto Velho - RO) Terça-feira Sixpence None The Richer - Teatro Iguatemi (Campinas - SP)

Mike Stern Band - Alma (Campinas - SP) Quarta-feira Festival Polifonia - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Sixpence None The Richer - Teatro Amrigs (Porto Alegre)

Kiko Loureiro - Mister Rock (Belo Horizonte) Compartilhar essa edição