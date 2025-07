Quarta-feira, 16/07/2025 MC Cabelinho é atração do Alma Festival, e Valesca Popozuda canta no Arranque!, tudo no Rio Divulgação Alma Festival, no Riocentro, e Arranque!, no CCBB RJ, abraçam cultura periférica Neste fim de semana, o Rio de Janeiro se torna palco da vibrante cultura periférica com dois eventos que celebram as artes das quebradas e desafiam os limites, até mesmo físicos, do que é considerado "alta cultura": o Arranque!, no CCBB RJ, e o Alma Festival, no Riocentro. Mais que festivais, são afirmações políticas e estéticas que colocam o som da rua no centro da conversa. O que vai rolar O Arranque! ocupa o CCBB RJ (Centro Cultural Banco do Brasil) com o universo que envolve os paredões de som automotivo. De quinta a sábado, o espaço se transforma com shows, filmes e debates gratuitos. Com artistas como Valesca Popozuda, DJ Méury e Bonde das Maravilhas, os paredões são mais que caixas potentes —são expressão cultural e ferramenta de disputa simbólica. E, se tem gente que ainda acha que paredão é só barulho e confusão, os debates e filmes —como 'Terror Mandelão' e 'Raízes Amplificadas'— mostram como ele é também cinema, memória e resistência. Já, no sábado, o Alma Festival toma o Riocentro com mais de 40 atrações em três palcos. É trap, rap e funk em estado bruto, com nomes como L7NNON, MC Cabelinho, Duquesa, Veigh e ConeCrew Diretoria. Oficinas de grafite, torneios de games, pistas de skate e quadras de basquete completam a experiência. Transmitido ao vivo pelo Multishow e Globoplay, o evento leva a quebrada para as massas com protagonismo e sem estereótipos. As batalhas de rima e disputas de eSports reforçam o caráter transversal do festival, conectando arte, juventude e tecnologia. Juntos, Arranque! e Alma Festival mostram que a cultura periférica não é alternativa —é central. São encontros que desafiam o elitismo, celebram a diversidade e provam que o Brasil pulsa mais forte quando escuta suas margens. E, se alguém ainda duvida, basta ir e deixar o corpo ser atravessado pelo grave. Porque, quando a quebrada ocupa, não há quem não dance. Arranque! - Festival Paredão Ocupa o Museu Destaques : Valesca Popozuda, Bonde das Maravilhas, DJ Méury, Emme Paixão, entre outros

Sandra de Sá - Madalena, Belo Horizonte

Patrícia Bastos - Centro Cultural Sesc Quitandinha, Petrópolis (RJ)

Rubel - Teatro PRIO, Rio de Janeiro

Arranque! (DJ Bieta Original, RDD, Valesca Popozuda, Baile da DZ7) - CCBB Rio, Rio de Janeiro

Zeca Baleiro - Sesc São Carlos, São Carlos (SP)

Netão - Sesc Pompeia, São Paulo

Maglore e Helena Pampini, City Lights Music Hall, São Paulo Sexta Sandra de Sá - Madalena, Belo Horizonte

Marina Lima - Circo Voador, Rio de Janeiro

Paulinho Moska - Praça Visconde do Rio Preto, Valença (RJ)

Fanfarrada - Sesc Teresópolis, Teresópolis (RJ)

Belo - Via Music Hall, Rio de Janeiro

George Israel - Club Manouche, Rio de Janeiro

Arranque! (Pocket Resenha Black Bom, Bonde das Maravilhas, Cabra Guaraná, Paulilo Paredão, DJ Jeffdepl, Carlos do Complexo) - CCBB Rio, Rio de Janeiro

Benito di Paula - Teatro Bradesco, São Paulo

Ira! e Biquíni, Clube Atlético Juventus, São Paulo, SP

Mochakk Calling - Anhangabaú, São Paulo

Don L - Audio, São Paulo

Frequências (Adorável Clichê e PLUMA) - Casa Natura Musical, São Paulo

Planta e Raiz - Sesc Franca, Franca (SP)

Daíra - Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Jadsa - Sesc Consolação, São Paulo

Zé Ibarra - Sesc Pompeia, São Paulo

Penélope - Sesc Pinheiros, São Paulo

Amar e Mudar as Coisas, com Karina Buhr, Marisa Orth e Taciana Barros - Sesc Santo André, Santo André (SP)

Crypta e André Frateschi convida Dado Villa-Lobos - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Zeca Baleiro e Quarteto - Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP) Vanessa da Mata apresenta a turnê 'Todas Elas' no Vibra SP, no sábado Alexandre Loureiro/Getty Images Sábado Sandra de Sá - Madalena, Belo Horizonte

Arranque! (DJ Dan Absoluto, DJ Boneka, Emme Paixão, Jessica Salty, DJ Brunoso, DJ Méury) - CCBB Rio, Rio de Janeiro (RJ)

Charlie Brown Jr. - Avenida Cel. Balbino, Raposo (RJ)

Molejo - Praça Feliciano Sodré, Casimiro de Abreu (RJ)

Gaby Amarantos - Praça Robson Siqueira Nunes, Tanguá (RJ)

Roberta Sá - Praça Visconde do Rio Preto, Valença (RJ)

Rastapé - Campo do Sana, Sana (RJ)

Alma Festival (L7NNON, MC Cabelinho, Veigh, Duquesa, ConeCrew Diretoria e outros) - Riocentro, Rio de Janeiro

Belo - Ribalta, Rio de Janeiro

Crypta - Circo Voador, Rio de Janeiro

MC IG - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Luccas Neto e Gi - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Edu Falaschi - Sacadura 154, Rio de Janeiro

Kleiton & Kledir - Blue Note, Rio de Janeiro

Suel, Amanda Amado, Davi Quaresma e Batucaê - Rio Sporting Sunset, Rio de Janeiro

Mumuzinho, Rodriguinho, Thiago Martins, Gamadinho, Renan Oliveira e Yan - Parque Olímpico, Rio de Janeiro

90's Festival (Raimundos, Falamansa, Marcelo Falcão, DJ Malboro, Furacão 2000) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Mochakk Calling - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Braza - Stage Garden, Curitiba

Nando Reis - Teatro Guaíra, Curitiba

Alcione - Teatro Positivo, Curitiba

Natiruts - Allianz Parque, São Paulo, SP

Jean Tassy - Casa Natura Musical, São Paulo

Punho de Mahin - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Vanguart -Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

André Frateschi part. Dado Villa-Lobos - Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Zeca Baleiro - Sesc Birigui, Birigui (SP)

Juçara Marçal - Sesc Consolação, São Paulo

Julia Mestre - Sesc Belenzinho, São Paulo

Sinistra e Ritchie - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Ribeira Rock (The Jams of Militia, Audiophone, Malvada, Inocentes) - Sesc Registro, Registro (SP)

Arraial Estrelado (Nattan e Menos É Mais) - Parque Ibirapuera, São Paulo

Vanessa da Mata - Vibra SP, São Paulo A cantora Bebé apresenta seu show no Sesc Consolação, no domingo Wallace Domimgues/Divulgação Domingo Biquíni - Avenida Cel. Balbino, Raposo (RJ)

Barão Vermelho - Praia do Forte, Cabo Frio (RJ)

Marvvila - Praça Feliciano Sodré, Casimiro de Abreu (RJ)

Fundo de Quintal - Praça Robson Siqueira Nunes, Tanguá (RJ)

Vanessa da Mata - Campo do Sana, Sana (RJ)

Tiee - BATUQ Casa de Samba, Rio de Janeiro

Vitinho - Shopping Metropolitano, Rio de Janeiro

Baile das Antigas (Furacão 2000, MC Cidinho General, Duda do Borel, DJ Tubarão, DJ Sany Pitbull e outros) - Quadra do Salgueiro, Rio de Janeiro

Ritual Metal Festival (Bloodhunter, Hatefulmurder, Ereboros, Gutted Souls, Quantum, Flesh to the Worms) - Experience Music, Rio de Janeiro

90's Festival (Belo, Péricles, Xande de Pilares, Bonde do Tigrão, MC Leozinho) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Rodrigo Ogi - Sesc Belenzinho, São Paulo

Joyce Alane - Casa Natura Musical, São Paulo

Bebé - Sesc Consolação, São Paulo

Jack Tekila - Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)

Zeca Baleiro e Arnaldo Antunes - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Ribeira Rock (Xurume S.A., The Mönic, Tormenta, Black Pantera) - Sesc Registro, Registro (SP) Terça COLDE - Cine Joia, São Paulo Quarta Thiaguinho - Bosque Bar, Rio de Janeiro

Mahau 7 Anos com Hariel, Paiva e Bruno Diegues - Audio, São Paulo

