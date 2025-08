Quarta-feira, 06/08/2025 Arnaldo Antunes em show da turnê Novo Mundo, que passa pelo Cine Joia dentro do TOCA Sessions @josedeholanda No TOCA Sessions, entre linguagens e gerações, música vira experiência única Nesta sexta, o Cine Joia, em São Paulo, recebe o TOCA Sessions, que não será apenas mais uma noite de shows. A proposta é de um encontro múltiplo, onde a música se entrelaça à performance, à visualidade e à presença cênica, compondo uma noite que transpira atravessamentos artísticos. No centro da experiência, destaca-se o diálogo potente entre Arnaldo Antunes e Nina Maia. Com décadas de trajetória que abarcam Titãs, Tribalistas, poesia concreta e canção minimalista, Arnaldo carrega uma sonoridade que moldou gerações. Seu gesto musical é sereno e maduro, mas inquieto e experimental. Já Nina Maia chega com a força de uma nova voz —sua interpretação é física, intensa, quase ritualística. É como se o palco fosse extensão do próprio corpo e também uma ponte viva entre passado e futuro da música brasileira. Na apresentação de Arnaldo, a concepção visual assinada por Batman Zavarese potencializa essa conexão. O palco se transforma num organismo sensível, que responde à luz, ao som e ao gesto. Cada camada visual atua como extensão da experiência musical —uma espécie de instalação sonora em que a música se escuta com os olhos e se percebe com o corpo. Veja fotos do show Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cine Joia (@cine_joia) A noção de travessia se amplia com a presença da artista trans DJ Ledah. Ao assumir a pista do Cine Joia, Ledah ocupará não apenas o espaço físico, mas também simbólico. Sua performance é uma celebração da diversidade e um gesto político. O corpo em movimento na pista carrega histórias, enfrentamentos e conquistas. Assim, o TOCA Sessions transforma a dança em afirmação de existência. No palco, Nina e Arnaldo não representam extremos —mas sim pontos de um mesmo círculo criativo, onde o novo reverbera o antigo e o antigo se renova no novo. A arte visual enlaça esse movimento, como moldura instável e viva. E, na pista, os corpos respondem. No fim das contas, TOCA Sessions não é sobre estilos, gêneros ou tendências. É sobre experiência. Não dá pra perder. TOCA Sessions no Cine Joia Show : Arnaldo Antunes

: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP Ingressos: vendas somente online pelo link: https://cinejoia.byinti.com/#/event/arnaldoantunes Publicidade E TEM + Bruno Santos/Folhapress Festival Timbre junta vários ritmos em Uberlândia (MG) O Festival Timbre 2025 acontece neste sábado e domingo no Teatro Municipal de Uberlândia (MG), com mais de 50 atrações, entre grandes e novos nomes da cena nacional. Estão confirmados shows de IZA (foto), Lenine, BK', Samuel Rosa, CPM 22, FBC e Duquesa. A programação destaca rap, reggae, pop, rock e música experimental. O evento aposta em arte urbana, experiências imersivas e encontros inéditos, como o coletivo Reggae Brazuca. Paulo Liv/Divulgação Samba Brasil reúne mais de 50 atrações em Fortaleza Fortaleza recebe o Festival Samba Brasil no sábado, a partir das 16h, no Marina Park Hotel. Considerado um dos maiores encontros de pagode da região, o evento reúne os sucessos de Sorriso Maroto, Menos É Mais (foto), Dilsinho e Péricles em mais uma edição especial na capital cearense (a 17ª da cidade). Neste anos, o festival já passou por Maceió, Natal, Belém e Goiânia e seguirá para São Luís, Aracaju e Vila Velha (ES). Ingressos á venda no site da ST Ingressos. Rodrigo Gianesi/UOL Festival UrbanoZ começa amanhã em Belo Horizonte De amanhã a domingo, o CCBB BH recebe a primeira edição do UrbanoZ Festival, celebrando a cultura urbana e a força da geração Z. Com entrada gratuita, o evento reúne shows de artistas como Duquesa, ÀTTOOXXÁ, Tássia Reis (foto) e Jaloo, além de painéis sobre redes sociais, presença feminina na música e cultura periférica. Mapping e performances completam a experiência. O festival vai transformar o CCBB em espaço pulsante de arte, diversidade e inovação NO ROLÊ TOCA Sessions: Nina Maia espera show 'intenso e catártico' no Cine Joia Brasil molda ritmo da música eletrônica global no Tomorrowland Bélgica Com shows por aqui, vocal do Magic! canta em português com Maiara & Maraisa 'ENTRE ASPAS' Divulgação SÓ EM 2026 Atilano Garcia/Getty Images ZAZ retorna ao Brasil em março para três shows ZAZ retorna ao Brasil em março de 2026 com três shows: Porto Alegre (dia 3), São Paulo (dia 5) e Rio de Janeiro (dia 7). A turnê promove seu novo álbum, previsto para junho de 2025. Conhecida desde 'Je Veux', Zaz já vendeu mais de 5 milhões de discos e é referência mundial da música francesa. Os ingressos estão à venda nos sites oficiais das casas de show. São noites que prometem uma celebração musical. Kevin Mazur/Getty Images Há ingressos ainda para Bad Bunny em SP Bad Bunny apresenta a turnê mundial 'DeBÍ TIRAR MáS FOToS' com dois shows em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque. A segunda data foi adicionada após esgotamento da primeira. Os shows marcam o retorno do artista à América Latina e destacam o sucesso de seu sexto álbum, que alcançou o topo das paradas. Os ingressos estão à venda pela Ticketmaster. Christian Rodrigues Camarote terá Bell Marques no Carnaval Bell Marques é a primeira atração anunciada para o Camarote Salvador 2026, com show confirmado no domingo de Carnaval, 15 de fevereiro, no Circuito Barra-Ondina. O evento acontece de 12 a 17 de fevereiro e celebra mais um retorno do cantor ao palco do camarote. Bell já participou de diversas edições e volta em 2026 com seus sucessos do axé. Ingressos no site FunPlace. MOMENTO ÉPICO Mano Brown canta na estreia do festival AFROPUNK Experience em São Luís (MA), sábado passado @matheusl8/Divulgação Publicidade FIQUE DE OLHO Divulgação Billy Idol retorna ao Brasil com sua nova turnê Billy Idol retorna ao Brasil com a turnê 'It's a Nice Day To... Tour Again!' em novembro. Os shows acontecem dia 8 em São Paulo (Vibra SP) e dia 12 em Curitiba (Arena da Baixada), marcando sua volta ao país após 2022. O cantor lançou o álbum 'Dream into It?', estreou documentário no Tribeca Festival e relançará vinis clássicos dia 15. Ingressos à venda a partir de sexta em livepass.com.br. Divulgação Trio Dominguinho fará estreia em um festival O Festival MADA 2025 confirma a estreia de Dominguinho, encontro inédito de João Gomes, Mestrinho e Jota Pê (foto), nos dias 17 e 18 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal. Com 27 anos de história, o evento celebra seu legado com lineup que inclui Liniker, Marina Sena, Boogarins, Don L, Rachel Reis e Melly. Realizado desde 1998, o MADA já é um dos grandes festivais do Brasil. Divulgação The Town terá ampla estrutura de acessibilidade Na segunda edição do The Town, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, a Cidade da Música, em São Paulo, reforça seu compromisso com inclusão. O festival contará com ampla estrutura de acessibilidade: plataformas elevadas, sala sensorial, audiodescrição, Libras, empréstimo de cadeiras de rodas, brinquedos adaptados e equipe especializada em acolhimento. PROGRAME-SE Candy MEL, que se apresenta na quinta, na Casa de Francisca, em São Paulo Mauricio Santana/Getty Image Amanhã BNegão canta Dorival Caymmi - Sesc 14 Bis, São Paulo

Paulo Ohana - Sesc Campinas (SP)

Okalibong Trio - Sesc Vila Mariana

Fabiano Medeiros - Sesc Mogi das Cruzes (SP)

Katú Mirim - Sesc Pompeia, São Paulo

Candy MEL - Casa de Francisca, São Paulo

Lupe de Lupe - Original BH Pub, Belo Horizonte

Luiza Brina & Orquestra SESIMINAS - Teatro SESIMINAS, Belo Horizonte

Tagua Tagua & Catto - Bar Opinião, Porto Alegre

UrbanoZ Festival (Luana Flores & Cátia de França) - CCBB BH, Belo Horizonte

Grupo Pirraça - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Pato Fu (convida Zélia Duncan, Tom Zé, BNegão e Coral) - Audio, São Paulo

Sexta Simples Mortal - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Sombra SNJ - Sesc Ipiranga, São Paulo

Anelis Assumpção - Sesc Sorocaba (SP)

Céu - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Desire For Freedom - Sesc Piracicaba (SP)

Fábio Lione - Sesc Santo André (SP)

Benziê - Sesc Birigui (SP)

Iuna Tuane - Sesc Araraquara (SP)

Ira! - Teatro Positivo, Curitiba

BK' (DLRE Tour) - BeFly Hall, Belo Horizonte

THE ROSE - Vibra SP, São Paulo

UrbanoZ Festival (Melly, Carla Sceno, Tássia Reis) - CCBB BH, Belo Horizonte

Raça Negra - Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre

Vinícius Brum - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre

Dino Fonseca - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Paulo Ricardo - Qualistage, Rio de Janeiro

Menos É Mais - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Verônica Sabino - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Armandinho & Dadi - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Xangai - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro FBC se apresenta na Audio, em São Paulo, no sábado Rafael Strabelli/Divulgação Sábado Maneva - Concha Acústica, Salvador

Granado - Sesc Pompeia, São Paulo

Arnaldo Antunes - Sesc Franca (SP)

Cronixta - Sesc Ipiranga, São Paulo

Pedro Mariano - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Katú Mirim - Sesc Santos (SP)

Núbia - Sesc Belenzinho, São Paulo

FBC - Audio, São Paulo

Zé Neto & Cristiano - Pedreira Paulo Leminski, Curitiba

Frejat - Teatro Positivo, Curitiba

Detonautas + Tihuana - BeFly Hall, Belo Horizonte

Jorge & Mateus - Arena MRV, Belo Horizonte

Don L - Bar Opinião, Porto Alegre

Luedji Luna - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Simone - Qualistage, Rio de Janeiro

Fábio Jr. - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Banda Mais do Mesmo - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

Matheus Torres - Teatro Cesgranrio, Rio de Janeiro

UrbanoZ Festival (Sarah Sampp, Boombeat, Paige e Duquesa) - CCBB BH, Belo Horizonte

Festival Samba Brasil (Sorriso Maroto, Menos É Mais, Dilsinho e Péricles, entre outros) - Marina Park Hotel, Fortaleza

Festival Timbre (IZA, Samuel Rosa, Duda Beat, BK' e outros) - Teatro Municipal de Uberlândia (MG) Fafá de Belém canta neste domingo no Sesc Pinheiros, em São Paulo Divulgação Domingo Carol Biazin - Audio, São Paulo

LEALL - Sesc Itaquera, São Paulo

Laís Senna - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Todos Nós Desconhecidos - Sesc Piracicaba (SP)

Febem - Sesc Ipiranga, São Paulo

Fafá de Belém - Sesc Pinheiros, São Paulo

Lucinha Turnbull - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Lyryca - Sesc Rio Preto (SP)

Benziê - Sesc Franca (SP)

UrbanoZ Festival (Juliana Linhares, Flor ET, Jaloo, ÀttoxxÁ) - CCBB BH, Belo Horizonte

Festival Timbre (Lenine, FBC, Di Ferrero, Duquesa e outros) - Teatro Municipal de Uberlândia (MG) Terça Festival Dupla de Três (Suricato & Ana Cañas convidam Zé Renato) - Teatro Nelson Rodrigues, Rio de Janeiro

Gabi Melim (convida Júlia Mestre e Jade Baraldo) - Clube Manouche, Rio de Janeiro Quarta Luah Fioli - Sesc Pinheiros, São Paulo

Trio In Uno - Sesc São Carlos (SP)

Fausto Fawcett - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Silva & Salvador - Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro

