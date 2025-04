Quarta-feira, 09/04/2025 Gilberto Gil durante show da turnê Tempo Rei no sábado (5), no Rio de Janeiro @pridiabr/Divulgação Gilberto Gil chega a São Paulo para maior etapa de sua turnê de despedida José Norberto Flesch Gilberto Gil está em turnê de despedida dos palcos e, apesar de ter seis shows no Rio de Janeiro (quatro já realizados) na agenda, é em São Paulo, com início neste fim de semana, que ele chega à maior etapa do adeus. O cantor e compositor se apresenta na sexta e no sábado no Allianz Parque; e tem mais dois shows extras marcados no estádio, nos dias 25 e 26. Para as quatro datas, que devem somar um público de cerca de 180 mil pessoas, restam ingressos apenas em alguns setores. Denominada 'Tempo Rei', essa última turnê de Gil o deixa na estrada até novembro, passando por estádios como Mangueirão (em Belém) e Beira Rio (Porto Alegre), no segundo semestre, mas nada que se compare ao que reunirá de público em São Paulo. Gil tem apresentado surpresas a cada show. Na estreia, em Salvador, no mês passado, ele cantou 'Cálice', clássico de Chico Buarque, e manteve a canção nos shows seguintes. Também homenageou a filha Preta Gil. Os shows no Rio de Janeiro, na sequência, tiveram, entre outras surpresas, participações de Marisa Monte, Lulu Santos, Anitta e Caetano Veloso. O repertório básico dos shows da turnê tem mais de 30 músicas. Inclui desde temas como 'Eu Só Quero um Xodó' e 'Domingo no Parque' até 'Sítio do Picapau Amarelo'. Para repassar no palco sua carreira, Gil tem feito apresentações com cerca de 2h30 de duração. 'Tempo Rei' - Gilberto Gil Allianz Parque (São Paulo)

Sexta, sábado e dias 25 e 26

