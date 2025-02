Quarta-feira, 26/02/2025 Anitta durante show no Réveillon de Copa; funkeira carioca é uma das atrações do Carnaval de Olinda Roberto Filho/BrazilNews Anitta, Ludmilla, Fatboy Slim: Olinda reúne popstars em festival de 4 dias José Norberto Flesch O Carnaval de Pernambuco terá um festival que, apesar de colocar no foco a folia, acontece com um lineup mais parecido com os grandes eventos de música pop do país. Anitta, Ludmilla, Fatboy Slim, Ana Castela, Alceu Valença e Matuê, entre inúmeros outros, se apresentam no Carvalheira na Ladeira, em Olinda, em programação distribuída de sábado a terça. O Carvalheira tem edições desde 2014. A expectativa em relação ao lineup de cada ano é sempre alta. Logo no sábado tem Fatboy Slim, Ludmilla e Wesley Safadão como principais atrações. Anitta é a grande popstar do domingo. Ana Castela é destaque na segunda e Nattan na terça. Carvalheira na Ladeira Sábado a 3ª

No sábado, o duo britânico-sueco The Shapeshifters comanda o Glitterbox, no Joá Jungle Rooftop. Com seis dias de duração, começando no domingo, o Auê reúne Silva, Gloria Groove, Belo, Ludmilla e outros no Armazém da Utopia. No Carnamango, de domingo a terça, no Circo Voador, tem Nação Zumbi, Jorge Aragão e um show em que Criolo convida Leci Brandão. Na segunda, Fatboy Slim é headliner do Boma, no Museu do Amanhã. Reprodução / Instagram Curitiba tem cinco dias de rockabilly Com programação imensa que inclui 13 bandas internacionais, o Psycho Carnival de 2025 toma 5 locais de Curitiba com foco no rockabilly e suas vertentes, como o psychobilly e o punkabilly, de quinta a segunda. A principal atração é a veterana banda alemã Mad Sin (foto), que fecha o festival com show na madrugada de terça. Entre as outras bandas gringas que vêm ao país para o evento estão a russa Messer Chups e a argentina Angry Zeta. O lineup tem ainda nomes nacionais como Inocentes (headliner da sexta) e Kães Vadius. O time todo se divide entre palcos em locais como Jokers, Lado B e Cão Véio. BATE-PAPO COM O UOL Mariana Aydar se prepara para estrear no pré-Carnaval do 'match perfeito' Simone diz que ela e Simaria estão 'na melhor fase' após fim da dupla 'Precisa misturar': Violinista americana quer popularizar música clássica FRASE DA SEMANA A cantora americana Lady Gaga, que fará show de graça em Copacabana, no Rio, no dia 3 de maio Jeff Kravitz/Getty Images for Live Nation Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos, e fiquei de coração partido quando tive que cancelar, anos atrás, porque estava hospitalizada. A compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora me sinto melhor do que nunca e vou trabalhar muito para que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer Lady Gaga Cantora falou sobre sua vinda ao Brasil Publicidade IMAGEM DA SEMANA Rapper Oruam é preso duas vezes em uma semana; a primeira por direção perigosa, a outra por abrigar foragido da Justiça; clique na foto para ler reportagem Reprodução/TV Globo Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Christian Rodrigues/Divulgação Playlist Ouça hits de atrações do Carvalheira na Ladeira. A seleção tem músicas de Anitta, Ludmilla (foto), Fatboy Slim, Ana Castela, Alceu Valença e Wesley Safadão, entre outros. Ouça FIQUE ATENTO! Marcelo Hernandez/Getty Images The Offspring abre série de shows na quarta Na volta ao Brasil, The Offspring (na foto, o vocalista Dexter Holland) vem com convidados. A banda norte-americana de pop punk começa na quarta, com show em Belo Horizonte, na BeFly Hall, uma turnê que passa por cinco cidades. Em BH, quem abre o show é Amyl and The Sniffers. Depois, o Offspring segue para Rio de Janeiro (6 de março, na Farmasi Arena), São Paulo (8/3, no Allianz Parque), Curitiba (9/3, na Pedreira Paulo Leminski) e Porto Alegre (11/3, no Pepsi on Stage), e em cada local recebe de uma a cinco bandas para dividir a noite. Eduardo Anizelli/Folhapress Mariah Carey e Ivete Sangalo vão cantar no Pará Uma das principais atrações do The Town, Mariah Carey fará também um show em Belém. A cantora norte-americana, mais as artistas paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, se apresentam no dia 17 de setembro em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém, para o evento Amazônia Para Sempre. Será um show sem público, mas transmitido para todo o país. Depois, no dia 20/9, Ivete Sangalo, que também está no lineup do The Town, fará show aberto ao público e gratuito no estádio Mangueirão, em Belém. Alisson Demetrio/Divulgação Nova turnê vai reunir astros do sertanejo Na linha da turnê 'Amigos', a série de shows 'Histórias' vai reunir astros do sertanejo para apresentações em cinco cidades. As duplas Chitãzinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo e César Menotti & Fabiano, mais os cantores Daniel e Leonardo passarão por Brasília (10 de maio, em local a ser anunciado), Goiânia (9 de agosto, no Serra Dourada), São Paulo (23 de agosto, no Allianz Parque), Belo Horizonte (11 de outubro, na Arena MRV) e Curitiba (1º de novembro, na Ligga Arena). A turnê 'Histórias' tem o subtítulo 'O Show do Século'. PROGRAME-SE Alok, que faz apresentação gratuita na sexta, em Paulínia (SP), por conta do aniversário da cidade Divulgação Quinta Afrojack e Dubdogz - Anfiteatro do Riocentro (Rio de Janeiro)

e Dubdogz - Anfiteatro do (Rio de Janeiro) Wagner Tiso - show dos 40 anos da canção 'Coração de Estudante' - Blue Note (Rio de Janeiro)

- show dos 40 anos da canção 'Coração de Estudante' - Blue Note (Rio de Janeiro) Paulo Benevides canta Frank Sinatra e Tony Bennett - Blue Note (Rio de Janeiro)

Fat Family canta Tim Maia - Casa Natura Musical (São Paulo) Quinta a segunda Psycho Carnival em Curitiba ( Magaivers e outros na quinta, no Jokers; Inocentes e outros na sexta, no Jokers; Ovos Presley, Kães Vadius e outros no sábado, no Jokers; Kardiax e Zabilly no sábado, no Labo B Bar; Doctor Velvet no sábado, no Cão Véio ; Messer Chups , Angry Zeta, João Gordo & Asteroides Trio e outros no domingo, no Jokers; Patada e Anti-Vírus no domingo, no Lado B Bar; Mad Sin e outros na segunda, no Jokers; Mongo e Fish 'h Creepers na segunda, no Janaíno Vegan ; Bloco Caiu no Cavalo Babão na segunda, no Largo da Ordem; Wood Surfers e banda surpresa na segunda, no Lado B Bar Sexta Nmixx - Vibra (São Paulo)

- Vibra (São Paulo) Lionheart - City Lights (São Paulo)

- City (São Paulo) Funk Como Le Gusta - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Carne Doce - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Santo André (Santo André - SP) Johnny Hooker - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

- Guarulhos (Guarulhos - SP) Alok - grátis - Parque Brasil 500 (Paulínia - SP)

Damian Lazarus - Warung Beach Club (Itajaí - SC) Sábado Âme - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

- Beach Club (Itajaí - SC) Drab Majesty - Madame (São Paulo)

- Madame (São Paulo) Tiquequê - Casa Natura Musical (São Paulo)

- Casa Natura Musical (São Paulo) Glitterbox (The Shapeshifters , DJ Marky , Yasmine Leo Janeiro) - Joá Jungle Rooftop (Rio de Janeiro) Sábado e domingo Black Pantera - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Ipiranga (São Paulo) Leoni - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Jonathan Ferr - Sesc Santana (São Paulo) Sábado, domingo, segunda e terça Carvalheira na Ladeira (Fatboy Slim, Ludmilla, Wesley Safadão, Jorge & Mateus e outros no sábado; Anitta, Claptone, Xand Avião, Banda Eva, Timbalada e outros no domingo; Ana Castela, Blond:ish, Leo Santana, Dennis, Matuê e outros na segunda; Nattan, Pedro Sampaio, Vintage Culture, Alceu Valença e outros na terça) - Arena Carvalheira na Ladeira (Olinda - PE)

Risoflora Festival (Francisco, el Hombre e outros no sábado; Mumbai Express e outros no domingo; Confraria da Costa e outros na segunda; Hoovaranas e outros na terça) - Porto de Cima (Morretes - PR) Domingo e segunda Lô Borges - Sesc 14 Bis (São Paulo) Domingo, segunda e terça Carnamango (Nação Zumbi e outros no domingo; Criolo convida Leci Brandão; Deekapz e outros na segunda; Jorge Aragão e outros na terça) - Circo Voador (Rio de Janeiro) Domingo, segunda, terça, quarta, sexta (7) e sábado (8) Auê (Silva e Sinfônica Ambulante no domingo; Gloria Groove, Love Songs e Amores Líquidos na segunda; Marina Sena, Duda Brack e Gravata Florida na terça; Belo, Nova Bad e Cozinha Arrumada na quarta; Ludmilla e O Baile Todo no dia 7; Os Garotin, About Bloco, Ibrejinha e Samba Pra Roda no dia 8) - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro) Segunda Boma (Fatboy Slim, Mochakk, Eli Iwasa, Halfcab e Maz) - Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)

Marco Carola - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Budah - Casa Natura Musical (São Paulo) Segunda e terça Jota.pê - Sesc Belenzinho (São Paulo)

- Belenzinho (São Paulo) Molejo - Sesc Pompeia (São Paulo)

Pompeia (São Paulo) As Mercenárias - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Ipiranga (São Paulo) Ellen Oléria canta Nina Simone, com participação de Izzy Gordon - Sesc Santana (São Paulo) Quarta (5) The Offspring e Amyl and The Sniffers - BeFly Hall (Belo Horizonte) Publicidade Compartilhar essa edição