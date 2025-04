Quarta-feira, 23/04/2025 O rapper BK', durante show no Universo Spanta, em janeiro de 2025, no Rio de Janeiro; no sábado, ele mostra seu próprio festival, também no Rio Victor Chapetta/AgNews Rapper BK' monta festival no Rio de Janeiro e prepara show inédito José Norberto Flesch Em época de tantos festivais, o rap nacional pede passagem com um megaevento na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. É lá que acontecem os shows do Gigantes Fest, criado pelo rapper BK'. O dono do evento é ele mesmo a atração principal — e mostra show inédito. BK' encerra o Gigantes com o espetáculo DLRE, também título de seu álbum mais recente. O nome é uma sigla para 'Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer'. Para esse trabalho, o rapper carioca foi buscar inspiração na Etiópia, origem de seu nome real. BK' se chama Abebe Bikila. Para o show no Gigantes, o artista anunciou participações especiais do disco, como Fat Family, Luccas Carlos e Melly. 'Gigantes', por sua vez, é o título de um álbum do cantor lançado no final de 2018, que teve parcerias com, entre outros, Marcelo D2. Outra apresentação especial do Gigantes é a que fará Black Alien. O cantor, que inicialmente ficou conhecido por seu trabalho na banda Planet Hemp, vai mostrar show em que celebra os 20 anos de seu álbum 'Babylon By Gus'. A programação do Gigantes começa às 14h e o lineup tem ainda Djonga, Ebony e MC Luanna, entre outros. Publicidade Daniel Ramalho/AFP Evento no RS reúne veteranos do sertanejo Um festival em Porto Alegre vai reunir veteranos do sertanejo. 'Eles Estão de Volta' leva ao palco da Arena do Grêmio, no sábado, Chitãozinho & Xororó (foto), Leonardo, Bruno & Marrone, Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano. O lineup ainda inclui Fábio Jr, cujo repertório de músicas românticas é bem aceito entre os fãs de sertanejo. O time de artistas está bem parecido com o que será visto em 'Histórias: O Show do Século', espetáculo que vai rodar por seis capitais do país ao longo de 2025. Bruno Baketa/UOL Interior de SP tem festivais em cinco cidades Não vai faltar show para quem estiver no interior de São Paulo. Há festivais em cinco cidades. Em Bragança Paulista, a Expobragança começa na sexta, com shows de Bruno e Marrone e Simone Mendes. O Cerkarock, em Cerqueira César, abre com Nando Reis, na sexta. Biquíni Cavadão e Ira! tocam no Zé Rock, sábado, em São José dos Campos. O Hopi Pride, em Vinhedo, tem Liniker (foto) e Pabllo Vittar. Já em Piracicaba, no domingo, o foco é o samba, no Me Leva, com Belo, Turma do Pagode e Pixote. BATE-PAPO COM UOL Viciada em mantra, Anitta avisa que novas músicas virão 'com tempo e calma' 'Eu sou o pagodeiro mais sertanejo que existe' , diz Alexandre Pires Juliette cai no risca faca após fama: 'Sou chique, mas gosto da bagaceira' FRASE DA SEMANA Lady Gaga no primeiro show do novo disco "Mayhem", no Coachella 2025 Kevin Mazur/Getty Images para Coachella Pelo menos agora vocês sabem que eu canto Lady Gaga Cantora se manifestou ao ver que seu microfone falhou, no Coachella IMAGEM DA SEMANA Simone Mendes se chocou com a altura de uma fã e subiu em uma mureta para tirar uma foto; clique na imagem para ler reportagem Reprodução/Instagram @rodrig0na Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Mariana Pekin/UOL Playlist Que tal ouvir canções de BK', Black Alien (foto), Djonga, Ebony e MC Luanna? Eles estão entre as atrações do Gigantes Fest, e preparamos playlist especial para você. FIQUE ATENTO! @helmet_band Helmet faz show único no Brasil na quarta (30) Conhecido pelo clássico 'Unsung', o Helmet toca em São Paulo na quarta (30), véspera de feriado, no Carioca Club. O único show da banda liderada por Page Hamilton (foto) no país terá foco no álbum 'Betty', cujo lançamento completou 30 anos em 2024. É a quinta vez que o Helmet vem ao Brasil em seus 35 anos de carreira. Van Campos/AgNews Marina Sena estreia turnê em São Paulo 'Coisas Naturais' é o novo álbum de Marina Sena, que vai gerar turnê que começa no sábado, em São Paulo. A cantora faz show no Espaço Unimed. Depois segue por capitais do país e cidades do interior de São Paulo até outubro. A agenda inclui participações em quatro festivais: Funn (DF), Sensacional (MG), Lobofest (SP) e Mada (RN). Wesley Allen/Divulgação Falamansa e Ivan Lins fazem shows gratuitos São José dos Campos, no interior de São Paulo (cerca de 90 km da capital), tem dois dos principais shows gratuitos do fim de semana. No sábado, a banda Falamansa (foto) se apresenta no Sesi, às 20h; e o cantor e pianista Ivan Lins é atração no Parque Vicentina Aranha, às 19h. No caso do primeiro, o ingresso precisa ser retirado antecipadamente. PROGRAME-SE Gilberto Gil encerra temporada de quatro shows da turnê Tempo Rei no Allianz Parque, em São Paulo, com apresentações na sexta e no sábado Webert Belicio/AgNews Quinta XG - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Escalandrum - Sesi Itapetininga (Itapetininga - SP)

Leela - Sesc Catanduva (Catanduva - SP) Grátis

The Buena Vista Social Orchestra - Salão de Atos da PUC (Porto Alegre)

Roberto Carlos - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Exclusive Os Cabides e Clara Bicho - Autêntica (Belo Horizonte) Sexta Maneva - show da turnê dos 20 anos - Espaço Unimed (São Paulo)

Jorge Vercillo - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Bebé - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Paula Morelenbaum e Arthur Nestrovski - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Thalma de Freitas e Helô Ferreira - Bona (São Paulo)

Ashibah e Vintage Culture - Recinto de Exposições (São José do Rio Preto - SP)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Hard Rock Café (Ribeirão Preto - SP)

Escalandrum - Sesi Sorocaba (Sorocaba - SP) - 25.4

Roupa Nova - Centro de Eventos (Chapecó - SC)

Paulinho da Viola - Classic Hall (Recife)

Oswaldo Montenegro - Teatro Riachuelo (Natal)

Rodrigo Santos - John Bull (Florianópolis) Sexta e sábado Gilberto Gil - Allianz Parque (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Renato Teixeira - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Pinheiros (São Paulo) Cerkarock (Nando Reis e outros na sexta; Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. 30 Anos;e outros no sábado; Black Pearl e outros no domingo) - Pátio da Estação Ferroviária (Cerqueira César - SP) Sexta, sábado, domingo, quarta; e de 1 a 4 de maio ExpoBragança (Bruno e Marrone e Simone Mendes na sexta; Luan Santana e Denis no sábado; Péricles no domingo; Jorge e Mateus e Fred e Fabrício na quarta; Gustavo Mioto e DJ Jiraya Uai no dia 1/5; Ana Castela e Launa Prado no dia 2/5; Zé Neto & Cristiano, Pedro Sampaio e Diego e Arnaldo no dia 3/5; Mari Fernandez e Guilheme e Santiago no dia 4/5) - Parque de Exposições Doutor Fernando Costa (Posto de Monta - Bragança Paulista - SP) Xande de Pilares durante apresentação em São Paulo da turnê em que canta Caetano Veloso, em 2024; no domingo, ele faz show gratuito em Campo Grande Leca Suzuki/Espaço Unimed Sábado Machine Girl - Hangar 110 (São Paulo)

Ava Mendoza - Sesc Avenida Paulista (São Paulo)

Frejat e Nando Reis - Juventus (São Paulo)

Marina Sena -show de estreia da nova turnê - Espaço Unimed (São Paulo)

Festival 5 Bandas (Boogarins, com participação de Ava Rocha; Adorável Clichê, Crizin da Z.O., Aquino e Monstro Bom) - Casa Rockambole (São Paulo)

Baile Lotadão - evento autoral do DJ Victor Lou, com Victor Lou + GBR, b2b entre Duarte e Brisotti, Roddy Lima, Klean, Breaking Beatz, Analu e Kaddu - Sonora Garden (São Paulo)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Clube dos Ingleses (Santos - SP)

Falamansa - Sesi (São José dos Campos - SP) Grátis

Zé Rock Fest (Biquini Cavadão, Ira! e outros) - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Ivan Lins - Parque Vicentina Aranha (São José dos Campos - SP) Grátis

Hopi Pride Festival (Liniker, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Carol Biazin e outros) - Hopi Hari (Vinhedo - SP)

Escalandrum - Sesi Campinas (Campinas - SP)

Gigantes Fest (BK, Black Alien, Djonga, Ebony, MC Luanna, Luccas Carlos e outros) - Praça da Apoteose (Rio de Janeiro)

Alexandre Pires - Qualistage (Rio de Janeiro)

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Madre Garrido (Goiânia)

Música Urbana, com Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso e Samuel Rosa - Arena BRB (Brasília)

Samba Prime (Dilsinho, Ferrugem, Mumuzinho, Kamisa 10, Di Propósito e Akatu) - Arena Lounge (Brasília)

Natiruts - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Beatz Festival (Filipe Ret, Armandinho, Veigh, Djonga e outros) - Autódromo Zilmar Beayx (Cascavel - PR)

Ney Matogrosso - Arena Opus (Florianópolis)

Eles Estão de Volta (Daniel, Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, Fábio Jr e Bruno & Marrone) - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

Yago Oproprio - Opinião (Porto Alegre)

- Opinião (Porto Alegre) Roupa Nova - Arena Gran Palazzo (Passo Fundo - RS)

Paulinho da Viola - Iguatemi Hall (Fortaleza)

Flávio Venturini - Palácio das Artes (Belo Horizonte) Domingo Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode e Pixote) - Estádio do XV Piracicaba (Piracicaba - SP)

Piracicaba (Piracicaba - SP) Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC) - Vila Dionisio (São José do Rio Preto - SP)

Escalandrum - Sesi São José dos Campos (São José dos Campos - SP)

The Buena Vista Social Orchestra - Auditório Planalto (CCUG - Brasília)

Xande de Pilares - Parque das Nações Indígenas (Campo Grande) Grátis Terça Vanessa Moreno, com participação de Joyce Moreno - Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa (Rio de Janeiro) Quarta Helmet - Carioca Club (São Paulo)

Roots Rock Festival (Marcelo Falcão, Raimundos; e Marcão Britto e Thiago Castanho - Espaço Unimed (São Paulo)

Escalandrum - Sesc Franca (Franca - SP)

The Driver Era - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Adrian Younge, com participação de Samantha Schmutz - Autêntica (Belo Horizonte)

Ney Matogrosso - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Planta e Raiz - Opinião (Porto Alegre)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Domus Hall (João Pessoa)

Demônios da Garoa - Teatro Marista (Londrina - PR)

5 a Seco - Theatro José de Alencar (Fortaleza) Publicidade Compartilhar essa edição