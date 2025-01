Quarta-feira, 22/01/2025 Ana Castela, que será uma das atrações do CarnaUOL e do Festival de Verão Salvador Leo Franco/AgNews Ana Castela, Alok, Ivete, Jão: Festival de Verão leva popstars nacionais a Salvador José Norberto Flesch A habitual busca por diversidade musical dos grandes festivais nacionais marca também o Festival de Verão Salvador, que acontece neste sábado e domingo, no Parque de Exposições, na capital baiana, com shows de Ana Castela, Alok, Ivete Sangalo, Jão e Ludmilla, entre outros. Porém a curadoria do evento vai além, e o FV promove ainda encontros e uma celebração aos 40 anos de axé music. Entre os encontros está o de Ana Castela, que, no sábado, convida ao palco Xamã. A rainha do sertanejo, que será uma das atrações do CarnaUOL, no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, promove, assim a conexão com o trap. Ainda no sábado, Pitty convida Melly, e o Só Pra Contrariar recebe Alcione. A homenagem ao axé começa no mesmo dia, com show que reúne Daniela Mercury e Timbalada No domingo, BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão, fundadores do Planet Hemp; e Jão chama ao palco Gustavo Mioto. Ivete Sangalo e Ludmilla também são atrações no domingo, que tem ainda um encontro de Luiz Caldas e Saulo no formato voz e violão. O Festival de Verão Salvador terá transmissão do Multishow e da Globoplay. A TV Globo também vai mostrar o evento, mas no esquema "melhores momentos". Festival de Verão Salvador 2025 Sábado e domingo, a partir das 14h

Parque de Exposições de Salvador Sábado, 25 de janeiro Alok

Ana Castela convida Xamã

Bell Marques

Daniela Mercury e Timbalada

Natiruts

Pitty convida Melly

Só Pra Contrariar convida Alcione Domingo, 26 de janeiro BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão

Ivete Sangalo

Jão convida Gustavo Mioto

Leo Santana

Luiz Caldas & Saulo

Ludmilla

Pedro Sampaio Ingressos: Sympla Publicidade Divulgação Lenda do ska canta no Upfront em São Paulo Um novo festival em São Paulo traz o melhor do ska e do punk. O Upfront, que acontece neste domingo, no Carioca Club, apresenta uma seleção de artistas que se destacam nesses dois gêneros. O lineup inclui Roy Ellis (na foto), uma verdadeira lenda do ska e conhecido mundialmente como Mr. Symarip, além dos nacionais Inocentes, Skamoondongos, Sapo Banjo e Maga Rude. Wilton Júnior/Estadão Conteúdo Nervosa lidera festival de heavy metal Uma das revelações do metal nacional dos últimos anos, o Nervosa lidera o Dark Dimensions Fest, no sábado, em São Paulo, no Carioca Club. O quarteto feminino (na foto, a vocalista e guitarrista Prika Amaral) comanda uma noite que tem ainda quatro bandas nacionais (The Damnation, Throw Me to The Wolves, Eskrota e a veterana Torture Squad) e o quarteto australiano Elm Street. BATE-PAPO COM SPLASH Fióti fala de concentração de talento: 'Não se fomenta novos palcos' Lucy Alves quer se dedicar aos palcos: '2025 será essencialmente musical' Caetano anuncia férias e pede para não ser incomodado: 'Colaborem comigo' FRASE DA SEMANA Ringo Starr, 84, ex-baterista dos Beatles Kevin Winter/Getty Images Brasileiros vão a shows para realmente se divertir. Eles não ficam 'oh, vamos ouvir'. Não, eles ficam curtindo em pé, dançando Ringo Starr Músico britânico falou sobre o público brasileiro que vai a shows, em entrevista à BBC News Brasil IMAGEM DA SEMANA Pedro Sampaio sofre queda e termina apresentação sentado; clique na foto para ler reportagem Victor Chapetta / AgNews Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Victor Chapetta/AgNews Playlist Ouça canções de artistas que se apresentam no Festival de Verão Salvador 2025. A seleção tem músicas de Ana Castela, Ivete Sangalo (foto), Jão, Alok, Ludmilla, Pitty e Natiruts. Ouça FESTIVAL CARNAUOL Divulgação Conheça Kvsh, o DJ mineiro que vai tocar no CarnaUOL Luciano Rodrigues de Carvalho Ferreira é o nome verdadeiro de Kvsh, um dos DJs do CarnaUOL 2025. O mineiro de Nova Lima (região metropolitana de Belo Horizonte) chamou a atenção quando soltou em suas redes 'Potter', um remix baseado na saga escrita por J. K. Rowling. Ele tem carreira internacional. Já tocou no Ultra de Miami, por exemplo. Em 2023, foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil. No dia 8 de fevereiro, anima a plateia do CarnaUOL, em São Paulo, no Allianz Parque. Simone Joyner/Getty Images Sean Paul vem inserir dose de dancehall no festival Conhece algum artista que já colaborou com Beyoncé, Dua Lipa, Tove Lo, Sia, Pharrell Williams e David Guetta? O Sean Paul tem essa façanha. O cantor jamaicano vem mostrar sua dose de dancehall misturada com rap, pop e reggae no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, no CarnaUOL. Sean Paul Francis Henriques, nome completo do cantor, tem também no currículo um Grammy recebido por 'Dutty Rock', seu segundo álbum, lançado em 2002, que rendeu o hit 'Get Busy'. AgNews Ana Castela confirma edição 2026 de seu cruzeiro Atração do CarnaUOL, Ana Castela chega ao festival após comandar um cruzeiro de três noites. O sucesso levou a cantora a confirmar a edição 2026 do Navio Ana Castela. As datas ainda não foram definidas, assim como o line up. No início de janeiro deste ano, passaram pelo palco do MSC Seaview, o navio da estrela do sertanejo, João Gomes, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Luan Pereira, Eduardo Costa e outros, que cantaram para 5 mil passageiros. PROGRAME-SE Em turnê do álbum 'Caju', Liniker faz shows em Porto Alegre (quinta) e Belo Horizonte (sábado) Larissa Kreili Quinta Liniker - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Jota.pê - Casa Natura Musical (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Bar Alto (São Paulo) Sexta Twenty One Pilots - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Hernán Cattaneo e Mariano Mellino - P12 (Florianópolis)

Ice War - Basement Cultural (Curitiba)

Filipe Catto canta Gal Costa - CWB Hall (Curitiba)

Hello Gloom e From 20 - Carioca Club (São Paulo)

Skelesys - Madame (São Paulo)

Diogo Nogueira e Ferrugem - Juventus (São Paulo)

Matuê - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Duquesa - Casa Natura Musical (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Asteroid (Sorocaba - SP) Sexta e sábado Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Ana Cañas & Black Mantra - Sesc Pompeia (São Paulo)

Azymuth - Sesc Belenzinho - (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Mônica Salmaso, Eduardo Gudin e Roberta Oliveira - Sesc Ipiranga (São Paulo) A cantora mineira Ceumar celebra seus 35 anos de carreira com dois shows gratuitos em São Luís Nilton Fukuda/Divulgação Sábado Jota Quest - Juventus (São Paulo)

Oswaldo Montenegro - Espaço Unimed (São Paulo)

Juliana Silveira canta Floribella - Wyndham Ibirapuera (São Paulo)

Dark Dimensions Fest (Nervosa, Torture Squad, Elm Street e outros) - Carioca Club (São Paulo)

Ice War - Jai Club (São Paulo)

João Gordo + discotecagem de Jão (do Ratos de Porão) - show de lançamento do álbum "Brutal Brega: MPB Mode" - La Iglesia (São Paulo)

Grupo Rumo - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Miranda Kassin - Bona (São Paulo)

Jão e Marina Sena - Uzna (Sorocaba - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Espaço GNU (Americana - SP) GRÁTIS

Paco Osuna, Melanie Ribbe e Bhaskar - P12 (Florianópolis)

Ney Matogrosso - Qualistage (Rio de Janeiro)

Chico César e Nova Orquestra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Liniker - BeFly Hall (Belo Horizonte) Sábado e domingo Festival de Verão Salvador (Alok, Ana Castela convida Xamã, Bell Marques, Daniela Mercury + Timbalada, Natiruts, Pitty convida Melly; e Só Pra Contrariar convida Alcione no sábado; BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão; Ivete Sangalo; Jão convida Gustavo Mioto; Leo Santana; Luiz Caldas & Saulo; Ludmilla; e Pedro Sampaio no domingo) - Parque de Exposições (Salvador)

Jorge Aragão - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Ceumar - Teatro Arthur Azevedo (São Luís) GRÁTIS Domingo Twenty One Pilots - Allianz Parque (São Paulo)

Upfront Festival (Bad Manners, Roy Ellis, Inocentes, Skamoondongos e outros) - Carioca Club (São Paulo)

Joanna - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Banda Tietê, com participação de Arnaldo Antunes e Curumin - Bona (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, com Batata Boy, Madre e Supervão - Bar do Zé (Campinas - SP) Quarta Helio Flanders - Bona (São Paulo) Quarta (29) e quinta (30) Patti Smith - Sala Cultura Artística (São Paulo) ESGOTADO Publicidade Compartilhar essa edição