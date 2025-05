Quarta-feira, 21/05/2025 Chrissie Hynde, do Pretenders, durante show em Madri, no ano passado; banda é uma das principais atrações do C6 Festival, em São Paulo, neste sábado Aldara Zarraoa/Redferns C6 abre série de três festivais em sequência, no parque Ibirapuera, em SP José Norberto Flesch Quem gosta de música ao vivo não vai sair do parque Ibirapuera, em São Paulo, nos próximos quatro finais de semana. É lá que começa nesta quinta o C6 Fest, evento que toma o lugar por quatro noites pelo terceiro ano consecutivo com um coquetel de rock, pop e jazz. Pretenders, Nile Rodgers & Chic, Wilco, Air, Seu Jorge e MeShell Ndegeocello estão entre as atrações. Nas semanas seguintes, o Ibirapuera terá o Popload Festival (31 de maio) e o Best of Blues and Rock (7, 8, 14 e 15 de junho). Formato e lineup do C6 lembram o Free Jazz e o Tim Festival, eventos realizados pela mesma produtora, a Dueto, entre 1988 e 2008. O festival com o nome da operadora substituiu o que levava o nome do cigarro, nos anos 2000. Desta vez, o C6 separou completamente o palco do jazz dos demais espaços, que nas duas edições anteriores tinham shows simultaneamente. Na quinta e na sexta, é só jazz, no auditório do parque. A programação de sábado e domingo concentra as atrações de rock e pop em três espaços externos próximos ao auditório. Se quiser um roteiro para não perder os essenciais, comece no sábado vendo Pretenders, importante banda de rock dos anos 1980, conhecida por hits como 'Don't Get Me Wrong' e 'Middle of the Road'. Depois assista a um trecho do Gossip e corra para esperar o Air subir ao palco para tocar na íntegra o clássico álbum ´Moon Safari'. No domingo, veja Wilco, e depois o notório guitarrista Nile Rodgers, 72, à frente do Chic, grupo ícone da disco music que ele criou há mais de 50 anos. Publicidade Mariana Pekin/UOL Virada Cultural coloca mais de mil shows gratuitos em palcos de SP A tradicional Virada Cultural de São Paulo acontece neste sábado e domingo, com mais de mil shows gratuitos espalhados por inúmeros palcos da cidade. A imensa programação começa às 18h do sábado e as últimas apresentações estão marcadas para as 18h do domingo. Participam artistas da música como Luísa Sonza (foto), Liniker, Alceu Valença, João Gomes e Sepultura. Há também tributos, como 'Um Caso Sério', homenagem a Rita Lee liderada por Roberto de Carvalho, músico e ex-marido da cantora. Reprodução / Instagram Evento tem artistas internacionais como Yellowman e Skatalites A gigantesca lista de atrações da Virada Cultural inclui artistas internacionais como o rei do dancehall, Yellowman (foto), e a banda jamaicana The Skatalites. Termina com João Bosco & Vinícius, no dia 1º/6. Os shows são gratuitos. Barry Brecheisen/Getty Images Travis Scott lidera noite de rap e trap na abertura do The Town A noite de abertura do The Town, no dia 6 de setembro, será dedicada ao rap e ao trap. Travis Scott (foto) foi anunciado como headliner do Skyline, o palco principal. Lauryn Hill é a estrela do The One, o outro grande palco. Além deles, se apresentam na data Don Toliver, Matuê, Filipe Ret, MC Cabelinho e Karol Conká. Shareif Ziyadat/Getty Images Porão do Rock reúne mais de 20 atrações em Brasília A edição 2025 do festival Porão do Rock toma o estacionamento da Arena BRB, em Brasília, na sexta e no sábado. O lineup tem mais de 20 atrações. O Sepultura é headliner da primeira noite e o Stone Temple Pilots, dos hits 'Interstate Love Song' e 'Plush', fecha a programação. PROGRAME-SE Nando Reis durante apresentação com os Titãs no Lollapalooza 2024; músico faz show gratuito em Marília (SP), na sexta; e no dia seguinte canta em festival em Campinas (SP) Mauricio Santana/Getty Images Quinta Stone Temple Pilots - Terra SP (São Paulo)

Beherit - Carioca Club (São Paulo)

Mariana Aydar e Mestrinho - Casa Natura Musical (São Paulo)

Cólera - Sesc 24 de Maio (São Paulo)

Nile Rodgers & Chic - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Pretenders - Ulysses Centro de Convenções (Brasília)

Tarja e Marko Hietala - Araújo Vianna (Porto Alegre) Quinta, sexta, sábado e domingo C6 Fest (Joe Lovano, Arooj Aftab e Amaro Freitas na quinta; Kassa Overall, Brian Blade & The Fellowship Band e Meshell Ndegeocello na sexta; Pretenders, Air, Gossip, Perfume Genius, Agnes Nunes e outros no sábado: Nile Rodgers & Chic, Wilco, Seu Jorge e convidados, DJ Marky, The Last Dinner Party e outros no domingo) - Parque Ibirapuera (São Paulo) Sexta Evi Goffin - Cine Joia (São Paulo)

Lô Borges e Beto Guedes - Espaço Unimed (São Paulo)

Inimigos da HP - Tokio Marine Hall (São Paulo)

BNegão - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Eddie - Mundo Pensante (São Paulo)

Nando Reis - Sesi Marília (Marília - SP) - Grátis

Humberto Gessinger - Acústicos Engenheiros do Hawaii - Espaço T (Marília - SP)

Criolo e Marcelo Falcão - Qualistage (Rio de Janeiro)

João Bosco - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Araruama Literária (Seu Jorge, na sexta, Frejat, no sábado e Jorge Vercillo, no domingo, encerram as noites do evento) - Praça Menino João Hélio (Araruama - RJ) - Grátis

Natiruts - Classic Hall (Recife)

Terno Rei - Centro Cultural Martim Cererê (Goiânia)

5 a Seco - Cine Theatro Brasil (Belo Horizonte)

T.N.T. - show celebra os 40 anos da banda gaúcha - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre) Sexta e sábado Porão do Rock ( Velvet Chains , Sepultura, Raimundos , CPM 22, Dead Fish , Pense, Fin Del Mundo, Black Pantera e DFC na sexta; Stone Temple Pilots , BaianaSystem , Terno Rei, Matanza Ritual, Menores Atos e The Monic no sábado) - Estacionamento da Arena BRB (Brasília)

, Sepultura, , CPM 22, , Pense, Fin Del Mundo, Black Pantera e na sexta; Stone , , Terno Rei, Ritual, Menores Atos e The no sábado) - Estacionamento da Arena (Brasília) Cactus Moto Fest (Detonautas e outros na sexta; Camisa de Vênus e outros no sábado) - Cactus Moto Clube (Currais Novos - RN) Norah Jones durante show na Califórnia, EUA, em 2023; cantora começa sua nova turnê brasileira na terça, com show no Rio de Janeiro, e na próxima semana será headliner do Popload Festival Amy Sussman/Getty Images for The Recording A Sábado Tarja e Marko Hietala com orquestra - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Buzzcocks - Carioca Club (São Paulo)

Um Baita Festival (Raimundos, Detonautas, Nando Reis , Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Dino Fonseca e Capa Grilo) - Fazenda Santa Margarida (Campinas - SP)

, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, Dino Fonseca e Capa Grilo) - Fazenda Santa Margarida (Campinas - SP) Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Viveri Eventi (Araçatuba - SP)

Almir Sater - Gran São João (Limeira - SP)

O Teatro Mágico - show da turnê de reencontro - Theatro Pedro II (Ribeirão Preto - SP)

Mól Party, com Steve Angello - GO-020, km 08, ao lado do Goiânia Golfe Clube (Goiânia)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Concha Acústica (Salvador)

Vanessa da Mata - show de abertura da nova turnê - Qualistage (Rio de Janeiro) Sábado e domingo Virada Cultural 2025 (Luísa Sonza, João Gomes, Michel Teló, Djonga, MC Hariel, Maneva, Vanessa da Mata, Mumuzinho, Rincon Sapiência, Wanessa, Tom Carfi e outros) - São Paulo (vários endereços) - Grátis

Curitiba Country Festival (Luan Santana, Wesley Safadão, Pedro Sampaio, Clayton & Romário, Fernando & Sorocaba e Brenno & Matheus no sábado; Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Menos é Mais, Murilo Huff, Traia Véia e Jeann & Julio no domingo) - Expotrade (Curitiba) De sábado a dia 1º/6 Festa da Soja (Léo Magalhães no sábado, dia 24/5; Os Paralamas do Sucesso no domingo, dia 25/5; Fátima Leão na segunda, dia 26/5; Fred e Fabrício na terça, dia 27/5; Mayck e Lyan na quarta, dia 28/5; Ana Castela na quinta, dia 29/5; Ferrugem na sexta, dia 30/5; Cavaleiros do Forró no dia 31/5; e João Bosco e Vinícius no dia 1º/6) - Parque de Exposições Tancredo Neves (São Joaquim da Barra - SP) - Grátis Domingo Stick Figure - Terra SP (São Paulo)

Velvet Chains - Manifesto Bar (São Paulo)

Buzzcocks - Basement (Curitiba)

Cólera e Os Replicantes - Opinião (Porto Alegre)

Francis Hime, com participações de Simone, Mônica Salmaso, Zélia Duncan, DJ Zé Pedro, Zé Renato, Ivan Lins, Leila Pinheiro e Olivia Hime - Vivo Rio (Rio de Janeiro) Segunda João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - show de abertura da turnê do projeto Dominguinho, que reúne os três músicos - Casa Natura Musical (São Paulo) Terça Norah Jones - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Chico Chico - Teatro Laura Alvim (Rio de Janeiro)

Mônica Salmaso - show em homenagem a Elizeth Cardoso - Teatro Ipanema (Rio de Janeiro)

Buzzcocks - Opinião (Porto Alegre)