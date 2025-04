Quarta-feira, 16/04/2025 Scorpions durante show no México, em março de 2025; banda alemã é headliner do Monsters of Rock, no sábado, em São Paulo Rodrigo Oropeza / AFP Monsters celebra 30 anos e põe sete bandas no Allianz José Norberto Flesch O segundo mais longevo festival brasileiro de rock tem sua edição de 30 anos realizada em São Paulo no próximo sábado (19). Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius formam o lineup do Monsters of Rock. Os shows acontecem no Allianz Parque. Além da longevidade (entre os festivais ainda realizados, só perde para o Rock in Rio, que foi criado em 1985), o Monsters mantém sua tradição de reunir bandas clássicas do rock de um passado já distante. Scorpions e Judas Priest, as duas principais atrações, que inclusive já participaram de outras edições do Monsters, começaram a fazer sucesso entre o público de rock nos anos 1970. Mesmo Opeth, o caçula do lineup, já tem 35 anos de carreira. Apesar do foco nos clássicos do rock, o cardápio oferecido pelo Monsters de 2025 é variado. Scorpions faz o chamado rock de arena, alternando músicas rápidas e baladas. A banda alemã já tem 60 anos de trajetória e anunciou várias vezes sua aposentadoria dos palcos, sempre voltando atrás devido à alta demanda mundial por seus shows. Com tempo de carreira similar, o Judas se mantém inteiraço, até fisicamente. Com o cultuado vocalista Rob Halford à frente, a banda deve alegrar os headbangers se soltar repertório com foco nos álbuns que lançou na primeira metade dos anos 1980. As vindas constantes ao Brasil das demais atrações tornam o Savatage, para muitos, o nome mais esperado. A banda não toca no Brasil desde a década de 1990. Os pesadões dividem a noite com Opeth e Queensrÿche, que inserem o rock progressivo em seus trabalhos, o primeiro com uma pegada mais heavy metal, o outro já com uma sonoridade mais 'tranquila'. História Com o nome Philips Monsters of Rock, para honrar o patrocinador, o primeiro Monsters foi realizado em São Paulo no dia 27 de agosto de 1994, no estádio do Pacaembu. Vieram ao Brasil, para o festival, Kiss, Slayer, Black Sabbath e Suicidal Tendencies. Apesar de ter edições nos dois anos seguintes, o Monsters of Rock passou a não ter periodicidade. É realizado eventualmente, de acordo com a disponibilidade dos artistas desejados. Publicidade Fernando Souza/Divulgação Circuito leva atrações a cinco cidades de SP Fausto Fawcett (foto), Jadsa e Maré Tardia estrelam o Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, festival que leva atrações a cinco cidades de São Paulo. Em cada uma, os três se juntam no lineup a um artista local. Começa em Sorocaba, na quinta, no Asteroid; e segue por Campinas (sexta, no Coletivo Mangueira), Americana (sábado, no Espaço GNU) e Piracicaba (domingo, no Benjamin Rock Bar). O Circuito termina na capital, na segunda, no Bar Alto. Em Campinas e Americana, a entrada é gratuita. A programação completa está no Programe-se desta newsletter. Luiz Fabiano/Divulgação Brasília e Caraguatatuba têm shows de aniversário No feriado, astros da música brasileira cantam em cidades que celebram aniversários. A programação do evento Brasília 65 Anos começa com Wesley Safadão (foto) e Léo Santana no sábado. Depois tem Fagner, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo) e Mari Fernandez no domingo; e Zé Neto & Cristiano, Menos é Mais e Benzadeus na segunda. Gratuitos, os shows acontecem na Esplanada dos Ministérios. Em Caraguatatuba (SP), a festa reúne shows gratuitos de Bruna Viola (sábado), Nando Reis (domingo) e Xande de Pilares (segunda). ROLÊ NOS FESTIVAIS Energia de gostosa e da Bahia: Ivete e Iza botam TIM Music SP pra pular Show de Liniker no Queremos tem muito rebolado e até desmaio na plateia Fundo de Quintal celebra 45 anos de carreira no Isso É Samba FRASE DA SEMANA O rapper americano Kanye West durante show na China, em 2024 Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images Justin Bieber e Harry Styles transaram com Taylor Swift e não me ligaram. É a mais pura verdade. Ah, esqueci, eu não consigo guardar segredo. Estou furioso por não ter transado com a Taylor Swift? Ainda... Kanye West Rapper cita os cantores para mais uma vez atacar Taylor Swift IMAGEM DA SEMANA Katy Perry foi para o espaço: a cantora foi uma das integrantes da viagem especial da Blue Origin, bancada pelo milionário Jeff Bezos; o 'bate-volta' aconteceu na segunda Divulgação/Blue Origin Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Scott Legato/Getty Images Playlist Canções para balançar a cabeça: ouça músicas das bandas que estão no lineup do Monsters of Rock 2025. A seleção tem temas de Judas Priest (foto), Scorpions e outros. FIQUE ATENTO! Scott Dudelson/Getty Images Lionel Richie coloca Brasil na agenda O público brasileiro vai poder cantar 'Hello', 'Say You, Say Me' e 'All Night Long' junto com Lionel Richie. O cantor de 75 anos, ex-vocalista do grupo de soul The Commodores, acertou uma vinda ao Brasil em 2025. As datas serão definidas para o período setembro / outubro. O show cheio de sucessos integra a turnê justamente chamada Say Hello to The Hits (diga alô aos sucessos, em inglês). Xavi Torrent/Redferns Eros Ramazzotti volta a São Paulo em 2026 Outro popstar que já confirmou retorno ao Brasil é Eros Ramazzotti, mas ele só vem em 2026. O cantor italiano de 61 anos tem show marcado em São Paulo no dia 30 de novembro, no Vibra. A apresentação integra a turnê mundial Una Storia Importante, nome de uma antiga canção do artista. A vinda mais recente de Eros ao país foi em 2022, quando cantou em São Paulo e Ribeirão Preto (SP). John Medina/Getty Images Kacey Musgraves vem para rodeio no interior de SP Uma estrela do country norte-americano será também estrela de um rodeio no Brasil. Kacey Musgraves vem ao país para show no Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna (SP). A popstar se apresenta no dia 27 de setembro. Criado em 1989, o evento costuma incluir atrações internacionais na programação. Já tocaram em Jaguariúna, entre outros, Chuck Berry (em 2002) e Lynyrd Skynyrd (em 2023). PROGRAME-SE Kaleo em show na semana passada no México Carlos Tischler/ Pixelnews/Future Publishing via Getty Images Quinta Fuzztones, Autoramas e Gasolines - Cine Joia (São Paulo)

Yago Oproprio - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Mercenárias e Delinquentes - Red Star (São Paulo)

Donavon Frankenreiter - Espaço Conceito Artesano (Ribeirão Preto - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Chá das 5) - Asteroid (Sorocaba - SP)

Kaleo - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Ancient - Heavy Beer (Rio de Janeiro)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Clube 7 de Setembro (Xanxerê - SC) Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Morrostock (Ana Muniz e outros na quinta; Cuatro Pesos de Propina, do Uruguai, e outros na sexta; Cachorro Grande e outros no sábado; Vitor Ramil e outros no domingo; Carlinhos Carneiro- 25 Anos de Bidê ou Balde, e outros na segunda) - Balneário Ouro Verde (Santa Maria - RS) Sexta Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Arena Opus (Florianópolis)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC)- Hooligans Pub (Cascavel - PR)

The Buena Vista Orchestra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Pipa Music Fest (Wiu, Delacruz, Nuzio Medeiros e Kadu Martins) - Pipa Open Air (Tibau do Sul - RN)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Mona G) - Coletivo Mangueira (Campinas - SP) Grátis Sexta, sábado, domingo e segunda Circuito Sesc Jazz & Blues (Rosa Marya Colin e outros na sexta; Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, Flávio Guimarães Blues Band e outros no sábado; J J Thames & Prado Brothers Band, Josiel Konrad e outros no domingo; Mamooth Band e outros na segunda) - palcos montados à beira do rio São João (Barra de São João- RJ) Grátis Donavon Frankenreiter faz show gratuito na Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), no domingo Larry Marano/Getty Images Sábado Monsters of Rock (Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensryche, Opeth e Stratovarius) - Allianz Parque (São Paulo)

Gop Tun Festival (Omar Souleyman, Hudson Mohawke, Carista B2B Zopelar e outros no sábado; Jon Jobse, Avalon Emerson, Ben Ufo e outros no domingo) - Live Stage Canindé (São Paulo)

Andrés Calamaro - Cine Joia (São Paulo)

Hermeto Pascoal - Casa Natura Musical (São Paulo)

Exclusive Os Cabides - Bar Alto (São Paulo)

CPM 22 - Lins Country Club (Lins - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Império Contra Ataca) - Espaço GNU (Americana - SP) Grátis

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Qualistage (Rio de Janeiro)

Trio Madeira Brasil convida Ivan Lins - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro) Grátis

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Empório Santa Maria (Toledo - PR) Sábado e domingo The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Celso Furtado (São Paulo)

Vista Social - Teatro Celso Furtado (São Paulo) Fat Family canta Tim Maia - Sesc Pinheiros (São Paulo) Sábado, domingo e segunda Brasília 65 Anos (Wesley Safadão e Léo Santana no sábado; Fagner, O Grande Encontro - Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; e Mari Fernandez no domingo; Menos é Mais, Benzadeus e Zé Neto & Cristiano na segunda) - Esplanada dos Ministérios (Brasília) Grátis

Shows de aniversário de Caraguatatuba (Bruna Viola no sábado, Nando Reis no domingo e Xande de Pilares na segunda) - Praça da Cultura (Caraguatatuba - SP) Grátis Domingo Judas Priest e Queensryche - Vibra (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Natalia Cabral) - Benjamin Rock Bar (Piracicaba - SP)

Black Coffee - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

Donavon Frankenreiter - Praia de Itaúna (Saquarema - RJ) Grátis

Festival Beco do Rato (Jorge Aragão, Arlindinho, Délcio Luiz e outros) - Nau Cidades (Rio de Janeiro)

Funk On The Beach (Poze do Rodo, Hungria e Joãozinho VT) - Music Park (Balneário Camboriú - SC) Segunda Scorpions - Qualistage (Rio de Janeiro)

Savatage e Opeth - Espaço Unimed (São Paulo)

Madmans Esprit - A Casa da Música (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Ottopapi) - Bar Alto (São Paulo)

Eliana Pittman - Teatro Claro (Rio de Janeiro) Terça Kaleo - Audio (São Paulo)

The Buena Vista Social Orchestra - Ópera de Arame (Curitiba)

Roupa Nova - Teatro Guarany (Pelotas - RS)

Vanessa Moreno, com participação de Camille Bertault e Angela Velloso - Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa (Rio de Janeiro) Quarta Escalandrum - Teatro do Sesi (São Paulo)

Roupa Nova - Feevale (Novo Hamburgo - RS) Publicidade Compartilhar essa edição