Em janeiro de 1988, o Simply Red, então com quatro anos de carreira e dois álbuns de sucesso, tocou no estádio do Morumbi, em São Paulo, como uma das atrações do festival Hollywood Rock. Neste sábado, 37 anos depois, a banda inglesa se apresenta mais uma vez em um estádio da cidade, agora como atração única, com show no Allianz Parque.

Entre a primeira vinda e esta, o Simply Red esteve algumas vezes por aqui, mas sempre com shows indoor (em casas de espetáculos ou arenas fechadas). Desta vez, ao contrário do que ocorreu em 1988, o público vai assistir sentado. Cadeiras serão colocadas na área de gramado do estádio.

Liderada pelo vocalista Mick Hucknall, 64, a banda expõe uma sonoridade pop fortemente influenciada pela soul music, como já se percebia desde 'Picture Book', o álbum de estreia, de 1985. O trabalho deu ao mundo da música os hits 'Holding Back the Years', 'Come to My Aid' e 'Money's Too Tight (to Mention)'.