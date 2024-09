Publicidade Quarta-feira, 18/09/2024 Eric Clapton fará shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de terça (24) Harry Herd/Redferns Eric Clapton: aos 79 de idade e 60 de carreira, 'Deus' vem ao país após 13 anos José Norberto Flesch Na próxima semana, Deus estará entre nós. Ao menos era assim que Eric Clapton era chamado no auge de sua carreira: God (Deus, em inglês). A referência se deve à habilidade e influência do músico britânico como guitarrista. Aos 79 anos, ele chega para quatro shows. Toca em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de terça. O guitarrista e cantor norte-americano de blues Gary Clark Jr. abre as apresentações. Clapton não vinha ao Brasil havia 13 anos. Agora chega para celebrar seis décadas de uma carreira que, na fase inicial, teve sua participação nas bandas Yardbirds, Derek & The Dominos, Bluesbreakers, Blind Faith e Cream. Foi quando ganhou a alcunha God, escrita em muros britânicos na frase 'Clapton is God'. O Cream, por exemplo, costuma ser citado como precursor do heavy metal, tamanho o peso que o trio colocava nas canções de forte acento no blues. Já o Yardbirds ficou conhecido como o berço musical dos grandes guitarristas da época. Além de Clapton, tocaram na banda Jimmy Page, que depois formaria o Led Zeppelin; e Jeff Beck (1944-2023). A carreira solo de Clapton começou logo nos anos 1970, com álbuns elogiados e até hoje muito cultuados, como 'Slowhand' (de 1977) e 'Backless' (1978). Uma fase mais pop teve início no anos 1990. 'Tears in Heaven', hit radiofônico que levou o Grammy de música do ano, é de 1992 e foi escrita após a morte de seu filho. A canção está no álbum 'Unplugged', que foi premiado como disco do ano. O cantor e guitarrista tem incluído 'Tears in Heaven' nos shows e também clássicos mais antigos, como 'Cocaine' e 'Badge'. Ainda há ingressos para ver Clapton no Brasil, mas o show no Allianz Parque, em São Paulo, está esgotado. Eric Clapton em Curitiba Terça-feira (24/9)

Local: Ligga Arena (Arena da Baixada)

Início dos shows: 19h20

R$ 225 a R$ 1.200

Vendas: Livepass Eric Clapton no Rio Dia 26 de setembro de 2024

Local: Farmasi Arena

Início dos shows: 19h20

R$ 230 a R$ 1.500

Vendas: Livepass Eric Clapton em São Paulo (show extra) Dia 28 de setembro de 2024

Local: VIBRA São Paulo

Início do show de Gary Clark Jr: 20h

Início do show de Eric Clapton: 21h30

R$ 140 a R$ 2.200

Vendas: Livepass Eric Clapton em São Paulo Dia 29 de setembro de 2024

Local: Allianz Parque

Início dos shows: 18h20

Ingressos esgotados São Paulo tem mais quatro sideshows do Rock in Rio Atrações do segundo fim de semana do Rock in Rio, Ne-Yo, Mariah Carey, Gloria Gaynor (foto) e Joss Stone, nesta ordem, fazem sideshows em São Paulo entre quinta e terça. O cantor se apresenta no Espaço Unimed na quinta, com ingressos esgotados. Mariah sobe ao palco do Allianz Parque na sexta. Gloria e Joss fazem shows respectivamente no sábado e na terça, no Unimed. No festival, Joss canta na quinta, Gloria na sexta; e Ne-Yo e Mariah no domingo. Webert Belicio/ Agnews Ana Castela e Luan Santana abrem rodeio de Jaguariúna A edição 2024 do Jaguariúna Rodeo Festival começa na sexta com shows de Ana Castela, Luan Santana e Chitãozinho & Xororó. O evento, que toma o Red Park, na cidade do interior paulista, tem ainda na programação Lauana Prado, Zezé di Camargo e Luciano e Gusttavo Lima, no sábado. Show de Fernando e Sorocaba, com participação do cantor norte-americano Dustin Lynch, é atração no dia 27 de setembro; e a dupla Bruno & Marrone é destaque no dia 28. ESTRELA DA CASA Com apenas 12,98% dos votos, Nick Cruz é o 5º eliminado do reality musical Nick Cruz foi o quinto eliminado do Estrela da Casa (Globo). O que aconteceu Participante recebeu 12,98% dos votos na quinta batalha musical do reality show musical. Leidy Murilho recebeu 31,65% e Matheus Torres, o mais votado, ganhou 55,37% da preferência do público. Eliminação ocorreu após os três participantes fazerem uma apresentação ao vivo. Leidy Murilho cantou a canção "Ressuscita-me" (de Aline Barros), Matheus Torres trouxe a apresentação do hit "Luz dos Olhos" (de Nando Reis) e Nick Cruz agitou o público com a música "Pouca Pausa" (da Clau). Esse conteúdo é patrocinado por L'Oréal e Perdigão. Saiba mais FRASE DA SEMANA Dave Grohl durante show do Foo Fighters em São Paulo Lucas Lima/UOL Amo minha mulher e minhas filhas e vou fazer de tudo para reconquistar a confiança e merecer o perdão delas. Dave Grohl Líder do Foo Fighters anunciou nascimento de filha em relação fora do casamento. BATE-PAPO COM SPLASH BNegão, do Planet Hemp, critica sertanejos no Rock in Rio: 'Nada a ver' Despedida ou retorno: Nx Zero revela qual o futuro da banda pós show no RiR Veigh rebate criticas ao excesso de trap no Rock in Rio: 'É o novo rock' IMAGEM DA SEMANA Bon Jovi ajuda a salvar mulher que tentava pular de ponte em Nashville Reprodução Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Reprodução Playlist Splash preparou uma seleção de músicas de Eric Clapton para você se preparar para os shows dele no Brasil. A compilação abrange várias fases da carreira do músico. Ouça FIQUE ATENTO! Reprodução / Instagram Information Society volta ao Brasil Uma das bandas de pop eletrônico de maior sucesso no Brasil nos anos 1980 volta ao país em dezembro. O Information Society vem para shows em ao menos sete cidades. Conhecido por hits como 'Running', 'Repetition' e 'What's on Your Mind (Pure Energy)', o grupo, a princípio, começa a nova turnê brasileira em Belo Horizonte, no dia 12/12, e termina em Porto Alegre, no dia 22/12. O Kon Kan, do hit 'I Beg Your Pardon', vem junto para o show de abertura. Em algumas datas ainda se une a eles o Double You. Divulgação Fantastic Negrito marca show em São Paulo O norte-americano Xavier Amin Dphrepaulezz, o Fantastic Negrito, vem ao Brasil pela terceira vez. O músico marcou um show no Cine Joia, em São Paulo, no dia 24 de outubro de 2024. Ele lançou recentemente a música 'Undefeated Eyes', parceria com Sting, que deve entrar no repertório. Fantastic Negrito, que ganhou o Grammy de melhor disco de blues contemporâneo, em 2018, com 'The Last Days Of Oakland', se autodescreve como 'a encarnação de um músico que renasceu após passar por muita m...' Reprodução / Instagram Zella Day vem cantar 'Hypnotic' no país Ainda cabe mais shows internacionais na agenda de 2024 e o calendário ganha uma novidade para dezembro. Zella Day vem ao Brasil para um show em São Paulo, no dia 4/12, no Fabrique. A cantora norte-americana, que faz uma mistura de pop, folk e rock, é conhecida pela canção 'Hypnotic'. O repertório deve transitar por faixas de seus álbuns 'Kicker' (de 2015) e 'Sunday In Heaven' (2022). Zella tem, paralelamente, o projeto Chaparelle, que é um duo de country music formado com Jesse Woods. PROGRAME-SE! A cantora Mariah Carey, que se apresenta no Rock in Rio e em São Paulo no próximo fim de semana Denise Truscello/Getty Images Quinta Ne-Yo - Espaço Unimed (São Paulo) ESGOTADO

Raven - Experience Music (Rio de Janeiro)

Bruno Boncini - Bolshoi (Goiânia) Sexta Mariah Carey - Allianz Parque (São Paulo)

Dieth - Vip Station (São Paulo)

Acid Mothers Temple - Fabrique (São Paulo)

Ana Cañas - grátis - Theatro Municipal de São João da Boa Vista (SP)

Hernan Cattaneo - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Raven - Caverna (Belo Horizonte)

Samuel Rosa - Iguatemi Hall (Fortaleza)

Jaloo - Opinião (Porto Alegre)

Sexta e sábado Amelinha - Sesc Pompeia (São Paulo) Sexta, sábado, e dias 27 e 28/9 Jaguariúna Rodeo Festival, com Luan Santana, Chitãozinho e Xororó e Ana Castela na sexta; Lauana Prado, Zezé di Camargo e Luciano e Gusttavo Lima no sábado; Jorge & Matheus, Fernando e Sorocaba, com participação de Dustin Lynch, Simone Mendes e Mari Fernandez no dia 27; Bruno & Marrone, Gustavo Mioto, Dennis e Nathan no dia 28 - Red Park (Jaguariúna - SP) Black Pantera durante show no Rock in Rio; no sábado, a banda toca em São Paulo Divulgação/Rock InRio Sábado Warung Tour (Hernan Cattaneo e outros) - Komplexo Tempo (São Paulo)

Gloria Gaynor - Espaço Unimed (São Paulo)

Carminho - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Siamés - Casa Natura Musical (São Paulo)

Black Pantera - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Joss Stone - Alcans Hall (Ribeirão Preto)

Bruno Boncini - Hard Rock (Ribeirão Preto)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Afropunk Experience (Dona Onete, Olodum, Black Alien, Aparelhagem Mega Príncipe, Bruna BG e Rock Doido do Psica) - Espaço Náutico Marine Club (Belém)

Natiruts - Centro de Convenções AM Malls Sergipe (Aracaju)

Céu - Guaiamum Treloso Rural (Recife)

Raven - Jam Rock (Fortaleza) Sábado e domingo Letrux - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Lô Borges - Sesc Pompeia (São Paulo)

Ellen Oléria canta Cartola - Sesc 24 de Maio (São Paulo)

Danilo Caymmi - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Kiko Zambianchi - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) Domingo Joss Stone - Arena Hall (Belo Horizonte)

Raven - Jai Club (São Paulo)

Festival Pinheiros - 11ª edição, com Gabriel Sales, Jonas Mdeiros e Luciana Mello no palco 1; Orquestra Voadora, Afrojazz, Helena Serena e Assucena no palco 2 - grátis - rua dos Pinheiros, próximo à av. Rebouças (São Paulo)

Dieth - Seba's Rock Bar (Curitiba) Segunda Gloria Gaynor - Teatro Positivo (Curitiba) Terça Eric Clapton e Gary Clark, Jr. - Ligga Arena (Curitiba)

Joss Stone - Espaço Unimed (São Paulo)