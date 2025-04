Publicidade Quarta-feira, 30/04/2025 Visual de Lady Gaga para a música 'Bad Romance' durante show no festival Coachella, em abril de 2025 Kevin Mazur/Getty Images para Coachella Lady Gaga tenta se redimir com fãs e faz show gratuito em Copacabana José Norberto Flesch Quase dez anos após mandar seu histórico 'Brazil, I'm devastated' e cancelar a vinda ao país em cima da hora, em setembro de 2017, Lady Gaga chega ao Rio de Janeiro para show gratuito na praia de Copacabana, neste sábado, no mesmo formato iniciado com Madonna, em 2024. É o segundo show da série 'Todo Mundo no Rio', parceria da prefeitura da cidade com a Bonus Track, responsável pelas vindas de Paul McCartney ao Brasil. A produção é feita em conjunto com a Live Nation, a mesma que trouxe ao país as recentes turnês de Stray Kids e Shakira, entre outras. Há uma certa incógnita em relação ao repertório que a cantora vai apresentar na praia do Rio, mas a produção brasileira indica que deve ser similar ao do show que a popstar levou ao palco do festival Coachella, nos EUA, no início de abril, que por sua vez teve setlist similar aos que ela fez no México, no final de semana passado, na escala anterior ao Brasil. A performance em terras brasileiras, assim como as anteriores, no Coachella e no México, e as posteriores, em Singapura, antecedem a turnê Mayhem Ball, que começa em junho, nos Estados Unidos, e promove o álbum 'Mayhem', lançado em março deste ano. A estrutura montada em Copacabana tem números grandiosos. Segundo dados divulgados pela produção, o palco tem 1.260 m² e paineis de LED unidos, formando uma peça única com 60 metros de largura e área total de 806,25 m². O palco está a 2,20 m de altura da areia, para facilitar a visão do público. Na área em frente ao palco, serão 16 torres de delay, todas com painéis de LED de 9 metros de altura cada, reproduzindo as imagens do show. Haverá transmissão na Globo e Multishow, mas com atraso de 10 minutos, a pedido da artista. Renan Areias/Estadão Conteúdo Nômade reúne 12 atrações em duas noites em Ney Matogrosso (foto), Daniela Mercury, BaianaSystem, Alcione, Silva, Ebony, João Gomes, Jota.pê, Os Garotin, Rachel Reis, Yago Oproprio e Helena Serena formam o lineup do Nômade Festival de 2025. O festival acontece em São Paulo no sábado e domingo, no Parque Villa-Lobos. Jorge Porci/Divulgação Nômade cria campanha social e área de descanso O Nômade Festival de 2025 criou uma campanha social para arrecadação de absorventes, em parceria com a ONG Fluxo Sem Tabu. Com atrações como BaianaSystem (foto), a edição deste ano terá também uma área para descanso, com bancadas e banquetas para alimentação. BATE-PAPO COM UOL Viciada em mantra, Anitta avisa que novas músicas virão 'com tempo e calma' Ex-morador da Favela do Moinho, Nego Bala gravou com Elza Soares Sá & Guarabyra anunciam fim da dupla: 'Causas naturais' FRASE DA SEMANA O cantor e guitarrista Page Hamilton Istvan Bruggen - reprodução / Instagram Nunca senti pressão para ser o novo Nirvana Page Hamilton Líder do Helmet, que veio fazer show com a banda no Brasil, conversou com TOCA IMAGEM DA SEMANA Beyoncé com as filhas Blue Ivy e Rumi Carter na estreia da turnê Cowboy Carter, em Los Angeles Parkwood Entertainment/Divulgação FIQUE ATENTO! Frank Hoensch/Redferns Simple Minds chega para show único no país Antes prevista como uma miniturnê de dois shows no Brasil, a passagem do Simple Minds pelo país teve o show no Rio de Janeiro - previsto para o sábado (3) - cancelado e a visita se tornou uma viagem para uma única apresentação, no domingo (4), em São Paulo, no Espaço Unimed. A banda escocesa dos anos 1980 gravou hits como 'Don't You (Forget About Me)', 'Alive and Kicking' e 'Sanctify Yourself'. Scott Legato/Getty Images Bangers Open Air tem edição com 46 bandas De sexta a domingo, o Memorial da América Latina, em São Paulo, receberá 46 bandas que se dividirão entre os quatro palcos e três dias de shows do Bangers Open Air. O festival de rock, que até 2024 era a edição brasileira do alemão Summer Breeze, reúne no lineup Sabaton (foto), Saxon e Blind Guardian, entre outros. A sexta funcionará como um 'warm up' (aquecimento), com apenas 6 atrações. Divulgação SP e Curitiba têm magefestivais de música eletrônica Também a música eletrônica comparece com força neste feriado prolongado. Dois dos principais eventos do gênero no país acontecem no período. O Time Warp toma o Anhangabaú, em São Paulo, na sexta e no sábado. Já o Warung Day, em Curitiba, tem o lineup dividido entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, no sábado. Vintage Culture (foto) toca nos dois festivais. PROGRAME-SE Zeca Pagodinho é uma das atrações do Arvo Festival, em Florianópolis; ele canta no sábado Jorge Porci/Divulgação Quinta Fernando e Sorocaba, Edson & Hudson, Pixote, Sampa Crew e outros - Praça Campo de Bagatelle (São Paulo) - Grátis

The Accused A.D. - Burning House (São Paulo)

Demônios da Garoa - Teatro Marista (Maringá - PR) Quinta e sábado Arvo Festival (Liniker, BK', Ponto de Equilíbrio, Alcione, Os Garotin , Fat Family canta Tim Maia, Ana Frango Elétrico, Dazaranha e O Rosa na quinta; Zeca Pagodinho, Mano Brown, Marina Sena, Sandra Sá, Yago OProprio , Exclusive Os Cabides, Iara Ferreira convida Juliana Linhares, Joyce Alane, Tião Carvalho e Juliana D Passos no sábado) - Kartódromo Sapiens Parque (Florianópolis) Quinta, sexta e sábado Barretos Motorcycles 2025 (Renato Quase Russo, Rubber Soul e Banda DZ6 na quinta; Ratto , Léo Maia e Pedro Henrique e Gael na sexta; Reisan , Ventania e Os Paralamas do Sucesso no sábado) - Parque do Peão ( Barretos- SP) Quinta, sexta, sábado e domingo Circuito Sesc Jazz & Blues (Josiel Konrad, Rosa Marya Colin e Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band na quinta; Dudu Lima & Victor Biglione, Rodrigo Suricato Blues Rock Experience, Tamara Peterson & Prado Brothers Band; e Banzeiro na sexta; Victor Bertrami Trio, J J Thames & Prado Brothers Band, Banda Black Rio e Kilômetro 50 no sábado; Orquestra Voadora, Bomfim Rodriguez e Juancho Huenulef Trio no domingo) - palcos armados em Búzios (RJ) - Grátis Sexta The Driver Era - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Escalandrum - Sesc Santos (Santos - SP)

João Gomes, Nadson O Ferinha e Hugo & Guilherme - Uzna (Sorocaba - SP)

Demônios da Garoa - Teatro Marista (Ponta Grossa - PR)

Fat Family - Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre) Sexta e sábado Time Warp (Azya, DJ Tennis B2B Marcel Dettmann, Funk Tribu, Honey Dijon, Indira Paganotto, Kerri Chandler, Ki/Ki, Lovefoxy, Mochakk B2B Tiga, Nora, Paulete Lindacelva e Tessuto B2B Anada na sexta; Âme Live B2B Trikk, Etcetera, Fatima Yamaha, Gabrielle Kwarteng, Joseph Capriati B2B Vintage Culture, Kobosil, Millos Kaiser, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Pedro Gariani B2B Dioun e Sven Vath no sábado) - Vale do Anhangabaú (São Paulo)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Teatro Guaíra (Curitiba) Sexta, sábado e domingo Bangers Open Air (Glenn Hughes, Doro, Pretty Maids, Armored Saint, Dogma e Kissin' Dynamite na sexta; Sabaton, Powerwolf, Saxon, Kamelot, Lacrimosa, Sonata Arctica e outros no sábado; Avantasia, W.A.S.P., Blind Guardian, Kerry King, Kamelot, Destruction e outros no domingo ) - Memorial da América Latina (São Paulo) Serj Tankian, do System of a Down; banda faz show na terça em Curitiba, no estádio Couto Pereira Daniel Knighton/Getty Images Sábado Lady Gaga - praia de Copacabana (Rio de Janeiro) - grátis

Friburgo Rock Festival (Jeff Scott Soto, Eric Martin, Edu Falaschi, Tim Ripper Owens, Korzus e outros) - Country Clube (Nova Friburgo - RJ)

Violeta de Outono - show dos 20 anos do álbum 'Ilhas' - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Festival Repique (Menos é Mais, Gloria Groove, Dilsinho e outros) - Sambódromo (Paulínia - SP)

Escalandrum - Vermelhos (Ilhabela - SP)

Adriana Calcanhotto - Sesi - Espaço Show Centro Cultural Rio Preto (São José do Rio Preto - SP) - Grátis, mediante retirada antecipada do ingresso

Warung Day Festival (Âme live, Cinthie, DJ Tennis, Hernan Cattaneo, Joseph Capriati, Kerri Chandler, Maz, Nina Kraviz, Patrice Bäumel, Simon Vuarambon, Vintage Culture, Albuquerque, Antdot, Badaro, Bakka, Bhaskar, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Jackson, Nezello e Zac) - Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame (Curitiba)

Demônios da Garoa - Teatro Positivo (Curitiba)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Teatro Riachuelo (Natal)

Johnny Hooker - Opinião (Porto Alegre) Sábado e domingo Nômade Festival (Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Ebony , Jota.pê , Os Garotin e Helena Serena no sábado; BaianaSystem , Alcione, Silva, João Gomes, Rachel Reis e Yago Oproprio no domingo) - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Ana Cañas - shows de lançamento do novo álbum, 'Vida Real' - Sesc Pinheiros (São Paulo) Domingo Simple Minds - Espaço Unimed (São Paulo)

Saxon - Mister Rock (Belo Horizonte)

Luísa Sonza - Parque das Nações Indígenas (Campo Grande) - Grátis

Nenhum de Nós - Parque de Exposições (Realeza - PR) Segunda Tim Ripper Owens - Teatro Ciee (Porto Alegre) Terça System of a Down - Estádio Couto Pereira (Curitiba)

Saxon e Burning Witches - Opinião (Porto Alegre)

The Chisel - La Iglesia (São Paulo)

Jeff Scott Soto - Villa Pizza Bar (Jundiaí - SP)

Escalandrum - Teatro Uff (Niterói - RJ) Quarta The Exploited - Tork 'n' Roll (Curitiba)

Jeff Scott Soto + Eric Martin - Rooftop Galeria do Rock (São Paulo)

Adrian Younge, com participações de Céu, Carlos Dafé, Hyldon, Luiza Lian e Samantha Schmutz - Sala Cultura Artística (São Paulo)

Kevin Johansen + Liniers - Teatro Claro Mais (Rio de Janeiro)

