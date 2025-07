Quarta-feira, 02/07/2025 Katy Perry, Oasis e Kylie Minogue estão ocupados em julho com turnês no hemisfério norte Getty Images Julho é férias também para shows gringos, mas agenda nacional bomba Em julho, a agenda de grandes turnês internacionais no Brasil fica quase vazia porque o verão no hemisfério norte concentra os shows de grandes artistas e os maiores festivais ao ar livre —Glastonbury, Roskilde, Lollapalooza gringo e afins. As produtoras daqui não disputam datas com esses eventos, então contratos só avançam depois que a temporada europeia/norte-americana acaba. A partir de agosto, quando surgem brechas na agenda dos artistas, as turnês desembarcam por aqui. Mas, se a agenda estrangeira fica quase vazia, aqui na newsletter Shows e Festivais você não fica na mão. Há dezenas de shows e festivais brasileiros espalhados pelo país, ao final desta página. E a gente ainda vai ajudar você a se programar pra avalanche de eventos musicais que virão até o fim do ano. Abaixo, alguns exemplos do que vem por aí. Kylie Minogue 15/8 - Ginásio do Ibirapuera, São Paulo Onde está 4/7 - Berlim, Alemanha - Ülker Arena

6/7 - Zurique, Suíça - Hallenstadion

7/7 - Düsseldorf, Alemanha - PSD Bank Dome

9/7 - Stuttgart, Alemanha - Jazzopen Stuttgart

10/7 - Lyon, França - LDLC Arena Lyon Fall Out Boy 27/8 - Farmasi Arena, Rio de Janeiro Onde está 8/7 - Calgary, Canadá - Cowboys Park Green Day 7/9 - The Town, São Paulo

9/9 - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

12/9 - Liga Arena, Curitiba Onde está 4/7 - Nuneaton, Reino Unido - Queens Hall Nuneaton Iggy Pop 7/9 - The Town, São Paulo Onde está 5/7- Ewijk, Holanda - Groene Heuvels Festival

18/7 - Santo Domingo de la Calzada, Espanha - Plaza España (RockLand Art Fest) Backstreet Boys 12/9 - The Town, São Paulo Onde está 11/7- Las Vegas, NV, EUA - Sphere

13/7 - Las Vegas, NV, EUA - Sphere Lionel Richie 13/9 - The Town, São Paulo Onde está 5/7 - Lódz, Polônia - Atlas Arena

6/7 - Praga, Chéquia - O2 Arena

9/7 - Munique, Alemanha - Olympiahalle München Katy Perry 14/9 - The Town, São Paulo

16/9 - Liga Arena, Curitiba

19/9 - Arena BRB Mané Garrincha, Brasília Onde está 10/7 - Denver, CO, EUA - Ball Arena

12/7 - Phoenix, AZ, EUA - Footprint Center

13/7 - Anaheim, CA, EUA - Honda Center

15/7 - Inglewood, CA, EUA - Kia Forum Camila Cabello 14/9 - The Town, São Paulo Onde está 5/7 - Gdynia, Polônia - Open'er Festival

8/7 - Londres, Reino Unido - Eventim Apollo

9/7 - Dublim, Irlanda - 3Arena Oasis 22 e 23/11 - Estádio Morumbis, São Paulo Onde está 4/7 - Cardiff, Reino Unido - Principality Stadium

5/7 - Cardiff, Reino Unido - Principality Stadium My Chemical Romance 5 e 6/2/2026 - Allianz Parque, São Paulo Onde está 11/7 - Seattle, WA, EUA - T-Mobile Park (com Violent Femmes)

19/7 - San Francisco, CA, EUA - Oracle Park (com 100 gecs)

26/7 - Los Angeles, CA, EUA - Dodger Stadium (com Wallows) Weezer 2/11 - local a anunciar, São Paulo Onde está 6/7 - Paris, França - La Petite Halle @ Zénith Paris Publicidade E TEM + Reprodução 50 anos de 'Fruto Proibido' vira show especial Na quarta, dia 9, o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe a banda Tutti Frutti e convidados para celebrar 50 anos de 'Fruto Proibido', álbum seminal de Rita Lee & Tutti Frutti. Luiz Carlini, guitarrista original, lidera a banda formada por Sol Ribeiro, Roy Carlini, Mário Testoni, Geraldo Vieira e Lucas Tagliari Miranda. Frejat, Paulo Ricardo, Supla, Jorge Ben Jor e Zélia Duncan revisitam clássicos como 'Ovelha Negra' e 'Esse Tal de Roque Enrow', enquanto Andreas Kisser se une ao time em performances memoráveis. Joseph Okpako / WireImage James Blunt canta na véspera de feriado em SP Na terça-feira, dia 8 e véspera de feriado em São Paulo, o Terra SP recebe James Blunt para celebrar os 20 anos de seu álbum de estreia, 'Back to Bedlam'. Em show único, o cantor britânico apresentará o disco na íntegra, revisitando a obra que o projetou internacionalmente em 2004. No repertório, clássicos como 'You're Beautiful', 'Goodbye My Lover', 'Wisemen' e 'High' dividem espaço com sucessos posteriores como '1973', 'Bonfire Heart' e 'Monsters'. Deverá ser um verdadeiro passeio entre pop, folk e rock. Divulgação Henrique & Juliano fazem 3 shows esgotados De sexta a domingo, o Allianz Parque, em São Paulo, recebe Henrique & Juliano para o 'Manifesto Musical', projeto que integra projeções em vídeo à performance ao vivo da dupla sertaneja em sessões esgotadas. Os irmãos revisitam sucessos como 'Cuida Bem Dela', 'Vidinha de Balada', 'Romântico' e 'Gordinho Saliente', além de 'A Maior Saudade', repertório selecionado a partir de horas de audição. Henrique e Juliano retornam à capital após mais de um ano, conectando histórias pessoais às canções com depoimentos filmados entre as faixas. MOMENTO ÉPICO Criolo conduz ao palco do Turá Leci Brandão, que ganha um beijo carinhoso de Pretinho da Serrinha Divulgação NO ROLÊ BaianaSystem entre Oceania e BH: um passado que o futuro ainda não alcançou Grandioso e ao mesmo tempo acessível, show de Alok deverá ter êxito global Pagode romântico de Raça Negra e Glória Groove encerram o Festival Turá 'ENTRE ASPAS' Divulgação Maneva toca no palco Arena no Encontro das Tribos edição férias, no dia 12 de julho Divulgação/Nathalia FIQUE DE OLHO Matuê, Maneva: assinante UOL paga meia no Encontro das Tribos edição de férias O Encontro das Tribos volta em clima de férias no sábado, 12 de julho, na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP). O festival promete uma maratona musical que vai do rap e trap ao forró e reggae, reunindo grandes nomes da música brasileira em um só lugar. Assinante UOL tem 50% de desconto em até quatro ingressos na modalidade inteira. Acesse e clique em "utilizar benefício". A edição de Férias será em apenas um dia, mas com dois palcos: Arena (Matuê, Dezarie, Criolo, Maneva, Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Alma Djem, Ventania) e Vila (Rastapé, Peixelétrico, Caiana, Jam Sessions). Os ingressos são vendidos no site da ticket360.com a partir de R$ 160 a entrada inteira da pista sem as taxas. Há o Camarote Madeira Open Bar a partir de R$ 280,00 a meia. Estão inclusas as seguintes bebidas: água, refrigerante, suco, água de coco, água tônica, energético, cerveja Petra, vodka Orloff, uísque Ballantines e gin Seagers. Encontro das Tribos - Edição Férias Quando: 12/07, às 19h

12/07, às 19h Onde: Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP

Estância Alto da Serra. Endereço: Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo - SP Ingressos: a partir de R$ 160 a inteira pista Assinante UOL tem 50% de desconto em ingressos inteira, ou seja, paga meia entrada! Publicidade PROGRAME-SE Hyldon se apresenta em São Paulo na sexta e no sábado Divulgação Hoje Candice Ivory (EUA) & The Simi Brothers - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Bianca Gismonti Trio (lançamento do disco "Gismonti 70") - Blue Note SP, São Paulo Amanhã Sinfonia de Foles: O Passeio do Fole no Forró (com Marcelo Jeneci) e no Sertão (com Lívia Mattos) - Sesc Pompeia, São Paulo

Ravi Lobo (com participações de Edi Rock e Galo de Luta) - Sesc Pompeia, São Paulo

Odídere - Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Banda Verdan - Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Danilo Gonzaga (Tango-Canção, com Paola Albano) - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Maia e banda Soul Mundo - Sesc Catanduva, Catanduva (SP)

Elana Dara - Blue Note SP, São Paulo Sexta FAM nas Alturas (com Cacá Magalhães e Barão Vermelho) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Maneva - Terra SP, São Paulo

Taryn - Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)

Hyldon (Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda) - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Sergio Santos, Maíra Manga e Rafael Altério - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Cidade Curupira - Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)

Salgadinho - Sesc Belenzinho, São Paulo

Ready to Be Hated - Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Beto Guedes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Yago Oproprio - Sesc Pompeia, São Paulo

Luz Ribeiro - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Jovem Blues - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Riva Trio - Sesc Registro, Registro (SP)

Mato Seco & Marley Experience - Cine Joia, São Paulo

Winter Pop Rock Festival - White Hall, Curitiba

Gaab - Rjota, Curitiba

Oriente - Bar Opinião, Porto Alegre

Matuê - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Menos é Mais e Di Propósito - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Letrux - Circo Voador, Rio de Janeiro

Alice Caymmi - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Jay Vaquer - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro Gilberto Gil em show da turnê 'Tempo Rei', que passa por Curitiba neste sábado Webert Belicio/AgNews Sábado Hyldon (Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda) - Sesc Bom Retiro, São Paulo

FAM nas Alturas (com Coisa Nossa, Ananda Paixão e Elba Ramalho) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Salgadinho - Sesc Belenzinho, São Paulo

Beto Guedes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Yago Oproprio - Sesc Pompeia, São Paulo

The Heart Killers, Terra SP, São Paulo

Trix - Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)

Ju Strassacapa - Sesc Florêncio de Abreu, São Paulo

Zé Ibarra - Sesc Pompeia, São Paulo

Black Pantera (Desplugado) - Sesc Franca, Franca (SP)

Catto (lançamento de "Caminhos Selvagens") - Sesc Pompeia, São Paulo

Skamoondongos - Sesc Santo Amaro, São Paulo

Tuyo convida FBC e Rico Dalasam - Cine Joia, São Paulo

Lennon, Jottapê e 2ZDinizz - Audio, São Paulo

Rico Dalasam - Casa Natura Musical, São Paulo

Edu Falaschi - Tokio Marine Hall, São Paulo

Cogumelo Plutão e Garotos da Rua - Teatro Túlio Piva, Porto Alegre

Veigh - KTO Arena, Porto Alegre

Jota.pê - Bar Opinião, Porto Alegre

Gilberto Gil - Ligga Arena, Curitiba

Roberto Carlos - Qualistage, Rio de Janeiro

Thiaguinho - Mineirão, Belo Horizonte

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

Belo - Espaço Hall, Rio de Janeiro

Luan Santana - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Geraldo Azevedo - Circo Voador, Rio de Janeiro

Jards Macalé e Sergio Krakowski - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Alice Caymmi - Clube Manouche, Rio de Janeiro

Matuê e Brandão - Via Music Hall, Rio de Janeiro

Fernanda Abreu - BCo. Space Markers, Rio de Janeiro

Gustavo Lins - BATUQ Casa de Samba, Rio de Janeiro O trio Os Garotin faz show em Ribeirão Preto, na quarta (9) Luana Tayze/Divulgação Domingo FAM nas Alturas (com Luiza Leite e Danilo & Davi) - Prana Park, Campos do Jordão (SP)

Jeff Satur - Terra SP, São Paulo

Carne Doce - Sesc Santana, São Paulo

Zé Ibarra - Sesc Pompeia, São Paulo

Catto (lançamento de "Caminhos Selvagens") - Sesc Pompeia, São Paulo

Anná - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Otis Selimane - Sesc Belenzinho, São Paulo

Tupi Sound System - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Crypta - Bar Opinião, Porto Alegre

Natiruts - Fundição Progresso, Rio de Janeiro

João Sabiá - Blue Note Rio, Rio de Janeiro

Belo - Ilha Itanhangá, Rio de Janeiro

Diogo Nogueira - Armazém do Engenhão, Rio de Janeiro Terça James Blunt - Terra SP, São Paulo

Leci Brandão (com Pretinho da Serrinha) - Casa Natura Musical, São Paulo

Thiaguinho - Espaço Unimed, São Paulo

Chico César - Teatro Firjan SESI Centro, Rio de Janeiro Quarta (9/7) Leci Brandão (com Xande de Pilares) - Casa Natura Musical, São Paulo

Tutti Frutti (com Frejat, Paulo Ricardo, Andreas Kisser, Supla e mais) - Tokio Marine Hall, São Paulo

Show Malvada - Sesc Itaquera, São Paulo

Relô Rolô - Sesc Franca, Franca (SP)

Kaê Guajajara (com part. Bixarte) - Sesc Santana, São Paulo

Dani Nega convida Dexter - Sesc Campo Limpo, São Paulo

Os Garotin - Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)

Skaya convida Di Melo - Sesc Taubaté, Taubaté (SP)

Simone Mazzer - Teatro Riachuelo Rio, Rio de Janeiro

Chico César - Teatro Firjan SESI Centro, Rio de Janeiro

Áurea Martins - Blue Note Rio, Rio de Janeiro Compartilhar essa edição