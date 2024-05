O próximo fim de semana é um dos mais bombados do ano para quem gosta de festivais. Três dos grandes eventos de 2024 acontecem simultaneamente no sábado (18), com noites de música na sexta (17) e no domingo (18).

A edição 2024 do C6 Fest toma o parque Ibirapuera, em São Paulo, a partir desta sexta. A Virada Cultural de São Paulo, neste ano denominada Virada Cultural do Pertencimento, é diversão gratuita distribuída por vários pontos da capital paulista. Enquanto isso, em Curitiba, o Coolritiba leva atrações à Pedreira Paulo Leminski.

O line up do C6 Fest reúne artistas como Raye, nova sensação do R&B britânico; junto aos veteranos do Soft Cell e do Pavement. Tem também Cat Power em show com repertório de Bob Dylan, entre outros.

O conceito do festival lançado no ano passado é mantido, com atrações conhecidas e novos nomes do pop, rock, R&B e jazz nesta segunda edição, o que lembra muito o Free Jazz Festival, realizado nos anos 1980 e 1990 pela mesma produtora, a Dueto.

