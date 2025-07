Quarta-feira, 23/07/2025 Luedji Luna é uma das mulheres negras que canta no festival Latinidades 2025 Bruno Baketa/UOL Luedji Luna, Karol Conká e mais vozes femininas negras cantam no Latinidades Neste sábado, o Latinidades 2025 transforma o Museu Nacional, em Brasília, em palco aberto de arte, consciência e resistência. A partir das 18h, o evento gratuito, porém com ingressos esgotados, reúne vozes potentes no maior festival de mulheres negras da América Latina. O que vai rolar A cantora Luedji Luna estreia no festival com a turnê 'Um Mar Para Cada Um', que mistura MPB, afrofuturismo e espiritualidade. Já a artista de Trinidad e Tobago Nessa Preppy apresenta faixas como 'Tingo' e 'Splash', em um show que promete ser vibrante e pop. Também pela primeira vez no Latinidades, a rapper baiana Duquesa faz o show 'Taurus', com letras afiadas e sua presença marcante. O lineup traz ainda Zezé Motta ao lado de Malía, em um encontro geracional de vozes negras da música brasileira. Outros destaques são Karol Conká, Isa Marques, Larissa Luz com o show Rock In Gil —uma homenagem a Gilberto Gil— e a britânica IAMDDB, completando a diversidade sonora e narrativa do festival. Com o tema Mulheres Negras Movem o Mundo, a edição 2025 homenageia a intelectual e ativista Lélia Gonzalez e reforça o protagonismo de mulheres como ela nas transformações sociais. Além dos shows, o público terá acesso a feira de afroempreendedorismo, painéis temáticos e oficinas. Veja a programação completa no site oficial do festival: www.latinidades.com.br. Publicidade E TEM + Jorge Porci/Divulgação Festivalzinho une pais e filhos em São Paulo O Festivalzinho 2025 acontece neste sábado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, reunindo atrações para toda a família. Com dois palcos e shows intercalados, o evento traz nomes como Nando Reis (foto), Mundo Bita, Toni Garrido, Roberta Sá e Show da Luna. Idealizado por Julia Faria e Ricardo Brautigam, o festival oferece experiências culturais, brinquedos e oficinas ao ar livre. Celebrando encontros entre gerações, os ingressos estão disponíveis no Sympla. A proposta é unir pais, filhos e avós em um dia cheio de música, arte e diversão. Mauricio Santana/Getty Images Inverno em Garanhuns tem de tudo um pouco O Festival de Inverno de Garanhuns 2025 entra em sua reta final entre amanhã e sábado com shows de Tribo da Periferia, Vanessa da Mata, Detonautas (foto), Iza, entre outros, no Polo Mestre Dominguinhos. No Palco Zé da Macuca, destaque para MV Bill, Lirinha e Devotos. O forró também marca presença com Petrúcio Amorim e Cezzinha. Juzé e Wallace Santos animam a quinta no palco alternativo. A programação do festival inclui cultura popular, circo, gastronomia regional e promete atrair milhares de pessoas ao Agreste pernambucano. Mauricio Santana/Getty Images Capital Moto Week espera 800 mil pessoas O Capital Moto Week 2025 acontece de 24 de julho a 2 de agosto, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília. Considerado o maior festival de motos e rock da América Latina, o evento reúne mais de 100 shows, incluindo Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Angra, Cidade Negra e a banda canadense Magic!. Com entrada gratuita para motociclistas sem garupa, o festival oferece camping, test rides, parque de diversões e ações de sustentabilidade. A 'Cidade da Moto' espera receber cerca de 800 mil pessoas! NO ROLÊ 'Mais maduro': Damiano David vem ao Brasil e quer aprender português Em novo projeto, Thiaguinho se 'aproxima' do povo: 'Ouvir quem pede música' Menos É Mais, Nattan e público viram coral de uma voz em 'São João' de SP TEMPORADA SERTANEJA Mariana Pekin/UOL Ana Castela será destaque duplo na Festa do Peão A cantora Ana Castela (foto) será destaque duplo na Festa do Peão de Barretos 2025 como embaixadora oficial. Ela se apresenta nos dias 23 e 28 de agosto, sendo o segundo show dedicado à gravação ao vivo de seu novo DVD, 'Herança Boiadeira -- Rodeio'. A festa também contará com Zezé Di Camargo & Luciano, Clayton & Romário e outros nomes. A 70ª edição ocorre de 21 a 31 de agosto, com ingressos à venda em barretos.totalacesso.com. Divulgação Sem montaria em touros, Rodeio Itu foca na música O Rodeio Itu Festival 2025 acontece de 5 a 13 de setembro na Arena Itu, com shows de Ana Castela, Alok, Luan Santana, Zé Neto & Cristiano, Bruno & Marrone (foto), Thiaguinho, Jorge & Mateus e mais. Celebrando 19 anos, o evento investe em estrutura ampliada e sustentabilidade. Sem montaria em touros, foca na música e na convivência, reunindo públicos diversos do país. Ingressos disponíveis no site oficial: www.rodeioitu.com.br. 'ENTRE ASPAS' Divulgação FIQUE DE OLHO Adriano Vizoni/Folhapress The Town 2025 terá serviço oficial de ônibus O The Town 2025 terá pela primeira vez serviço oficial de ônibus primeira classe, com embarque e desembarque exclusivos dentro da Cidade da Música. As saídas serão realizadas de São Paulo, outros estados e cidades próximas. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticketmaster, com preços a partir de R$ 220. Mariana Pekin/UOL Lolla abre venda só para clientes de patrocinador O Lollapalooza Brasil 2026 rola de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos. A venda do LollaLovers, produto exclusivo para clientes Bradesco, começou na última segunda, oferecendo preço promocional, benefícios adicionais e acesso preferencial. O ingresso é limitado a um por CPF e sujeito à disponibilidade. Elisa Mendes/Divulgação Toca Sessions celebra MPB contemporânea O Cine Joia será palco do Toca Sessions, no dia 8 de agosto, em SP, com nomes da MPB contemporânea em uma noite de celebração sonora. Arnaldo Antunes mostra o show 'Novo Mundo', Nina Maia (foto) abre o palco, e DJ Ledah Martins comanda intervalos. Ingressos: cinejoia.byinti.com/ #/event/arnaldo antunes Publicidade PROGRAME-SE Chico César se apresenta na sexta no Teatro Firjan SESI Jacarepaguá, no Rio Camila Cara/Divulgação Amanhã Korzus - Sesc Avenida Paulista - São Paulo

Rogério Skylab - Sesc Jundiaí - Jundiaí (SP)

Banda Afro Punk Punho de Mahin - Sesc Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes (SP)

Rubel - Teatro PRIO - Rio de Janeiro

Capital Moto Week (Biquíni) - Parque Granja do Torto - Brasília

Festival de Inverno de Garanhuns (Wallace Santos, Cacaio, Juzé - Palco Forró; Tamarineira Azul, Tagore, Devotos - Palco Pop; Banda Vibrações, Tribo da Periferia, Maneva, Edson Gomes - Polo Mestre Dominguinhos) - Garanhuns (PE) Sexta Thalma de Freitas - Casa Natura Musical, São Paulo

Rogério Skylab - Sesc Avenida Paulista - São Paulo

Sergio Hinds e O Terço - Sesc Jundiaí - Jundiaí (SP)

Eileen Sánchez - Sesc Franca - Franca (SP)

Siba - Sesc Belenzinho - São Paulo

Golpe de Estado - Sesc Taubaté - Taubaté (SP)

Assucena - Sesc Belenzinho - São Paulo

Banda Malvada - Sesc Birigui - Birigui (SP)

Lobofest na Cidade (PLUMA, Justine) - Sesc Sorocaba - Sorocaba (SP)

Santos Jazz Festival (Orquestra Sinfônica Municipal de Santos com Alice Caymmi & Catto, Keith Dunn, Joabe Reis Quinteto com Vanessa Moreno) - Arcos do Valongo, Santos (SP)

Lobão - Blue Note - São Paulo

Marcos & Belutti - Espaço Unimed - São Paulo

Maiara & Maraisa - CTN (Centro de Tradições Nordestinas) - São Paulo

BK' - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre

Alcione - Ribalta - Rio de Janeiro

Chico César - Teatro Firjan SESI Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Pedro Mann - Blue Note Rio - Rio de Janeiro

Capital Moto Week (Os Paralamas do Sucesso) - Parque Granja do Torto - Brasília

Festival de Inverno de Garanhuns (Mourinha do Forró, Day Araújo, Cezzinha - Palco Forró; Andréa Amorim, Alessandra Leão, Lirinha - Palco Pop; Mirelly Araújo, Kell Smith, Márcia Fellipe, Vanessa da Mata - Polo Mestre Dominguinhos) - Garanhuns (PE) Maria Gadú canta no Festivalzinho, no sábado, no parque Villa-Lobos Rafael Strabelli/Divulgação Sábado Negra Li - Casa Natura Musical, São Paulo

Rogério Skylab - Sesc Avenida Paulista - São Paulo

Golpe de Estado - Sesc Guarulhos - Guarulhos (SP)

João Gordo - Sesc Santo Amaro - São Paulo

Crizin da Z.O. - Sesc Belenzinho - São Paulo

Rachel Reis - Cine Joia - São Paulo

Ivan Lins - Vivo Hall - São Paulo

Lobão - Blue Note - São Paulo

Santos Jazz Festival (Americana Jazz Big Band, Big Chico, Ivan Mazuze, Pedro Mariano com Marcelo Mariano Quinteto) - Arcos do Valongo, Santos (SP)

Latinidades (Zezé Motta, Karol Conká, Luedji Luna, Nessa Preppy e outras) - Esplanada dos Ministérios - Brasília

Dilsinho - Complexo Durival Britto e Silva - Curitiba (PR)

Natiruts - Parque Ecológico da Pampulha - Belo Horizonte (MG)

Rodriguinho - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre

Ludmilla - Riocentro - Rio de Janeiro

Fabinho, Yan, Gamadinho, Caju Pra Baixo, Renan Oliveira - Via Music Hall - Rio de Janeiro

Festivalzinho (Mundo Bita, Show da Luna, Beatles para Crianças, Nando Reis, Maria Gadú e mais) - Parque Villa-Lobos - São Paulo

Festival Cores de Búzios (BaianaSystem, Marcelo Falcão, Amanda Coronha e outros) - Clube Aretê - Búzios (RJ)

Festival de Inverno de Nova Lima (Rooftime, Amy Reggae House) - Lagoa dos Ingleses - Nova Lima (MG)

Capital Moto Week (Capital Inicial) - Parque Granja do Torto - Brasília

Festival Samba Brasil (Sorriso Maroto, Di Propósito, Kamisa 10) - Centro Cultural Oscar Niemeyer - Goiânia

Festival de Inverno de Garanhuns (Bill do Forró, André Macambira, Petrúcio Amorim - Palco Forró; Fada Carabina, Faces do Subúrbio, MV Bill - Palco Pop; Tatupeba, Arnaldo Antunes, Detonautas, Toni Garrido & Cidade Negra, IZA - Polo Dominguinhos) - Garanhuns (PE) Marina Lima faz show no Bar Opinião, no domingo, em Porto Alegre Bento/AgNews Domingo Necrofobia - Sesc Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

Dead Fish - Sesc Itaquera - São Paulo

Santos Jazz Festival (tributo a Elis Regina com Indiana Nomma) - Pinacoteca Benedicto Calixto, Santos (SP)

Joelma - Estádio Durival Britto e Silva - Curitiba (PR)

Marina Lima - Bar Opinião - Porto Alegre

Esteban - Bar Opinião - Porto Alegre

90s Festival (Sorriso Maroto, Raça Negra, Alexandre Pires) - Marina da Glória - Rio de Janeiro

Ludmilla - Riocentro - Rio de Janeiro

Festival de Inverno de Nova Lima (Sideral & Big Band) - Lagoa dos Ingleses - Nova Lima (MG)

Capital Moto Week (Samuel Rosa) - Parque Granja do Torto - Brasília Quarta (30/7) Yago Oproprio - Sesc Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

Eileen Sánchez - Sesc Bauru - Bauru (SP)

Thiaguinho - Bosque Bar - Rio de Janeiro

Funk Como Le Gusta - Centro Cultural Fiesp - São Paulo Compartilhar essa edição