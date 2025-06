Neste fim de semana, o Brasil será palco de encontros culturais de diversidade, com festivais alternativos que celebram diferentes vertentes musicais e artísticas em quatro cidades.

Emo Vive

O festival, na sexta, no Rio, e no sábado e no domingo, em São Paulo, traz um revival emocionante do emo, com Anberlin, Emery, Mae e Fresno tocando álbuns icônicos. O Anberlin celebra os 20 anos do clássico "Never Take Friendship Personal", enquanto o Emery apresenta "The Question" na íntegra. O Mae estreia no Brasil com um show especial de "The Everglow", e o Fresno se junta à festa com seu repertório nostálgico, incluindo músicas dos álbuns "Quarto dos Livros", "O Rio, A Cidade, A Árvore" e "Ciano".

Festival Diversa

Em sua 5ª edição, o festival acontece em Guararema (SP), no sábado e no domingo, e é totalmente protagonizado por mulheres. A programação inclui apresentações musicais de Ana Cañas, Ceumar, Mari Merenda, Valéria Custódio, Karen Santana e Sandra Vianna.

Boomrap Festival

O festival capixaba de rap chega com um lineup poderoso: Oruam, Brandão, Tasha & Tracie, Matuê, Veigh, Orochi, César MC, MC Cabelinho, Ryan SP, Djonga e outros. O evento acontece no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no sábado, e promete mais de 10 horas de trap e rap.

Presença Festival

Em sua 4ª edição, o festival rola na sexta e no sábado no Circo Voador, no Rio de Janeiro, celebrando cultura, diversidade, equidade e inclusão. O evento contará com shows icônicos de Urias, Rico Dalasam, Jaloo, Lia Clark, DJ Valentina Luz, DJ Marta Supernova, DJ Aurora Borealis, DJ Shannon Skarllet, Bumba Meu Boi Brilho de Lucas, Bloco Love Songs e Summer Eletrobloco.