Caetano, Liniker e Teresa Cristina são headliners do Festival de Inverno Rio Entre sexta e domingo, a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, recebe a segunda etapa do Festival de Inverno Rio 2025 com grandes nomes da música brasileira. A programação destaca gêneros como soul, pop, pagode, samba, MPB e rock. O que vai rolar Na sexta, Liniker apresenta seu repertório autoral com forte presença cênica, enquanto Pedro Sampaio aposta em hits dançantes, e Ferrugem traz sucessos do pagode romântico. Os três artistas abrem o festival com estilos distintos e públicos diversos. O sábado será dedicado ao samba e à MPB, com Paulinho da Viola e Teresa Cristina acompanhada da Bateria da Portela. Vanessa da Mata e Os Garotin completam a noite com composições que misturam poesia e sonoridades contemporâneas. No domingo, Caetano Veloso apresenta faixas emblemáticas de sua carreira, Alcione canta sambas consagrados, e Frejat revisita sucessos do Barão Vermelho em versão solo. O encerramento reúne três gerações da música brasileira em um mesmo palco. Os shows começam no fim da tarde e fazem parte da segunda etapa do festival, que se estende por dois fins de semana. Ao todo, terão sido mais de 25 atrações, incluindo artistas consagrados e novos talentos. A estrutura montada na Marina inclui praça de alimentação, áreas interativas e banheiros com acessibilidade. Há também setores com vista privilegiada para o palco. Os ingressos variam entre R$ 200 e R$ 760, com opções de meia-entrada e ingresso social mediante doação de agasalho ou cobertor. Classificado para maiores de 16 anos, o festival permite entrada de menores acompanhados até meia-noite.



Veja abaixo os horários dos shows: Sexta DJ Tamy - 19h e nos intervalos dos shows

Ferrugem - 21h

Pedro Sampaio - 23h

Liniker - 1h Sábado DJ Michell - 17h e nos intervalos dos shows

Os Garotin - 19h

Vanessa da Mata - 20h30

Miguelzinho do Cavaco - 22h20

Paulinho da Viola - 23h

Teresa Cristina + Bateria da Portela - 1h Domingo DJ Tamenpi - 15h e nos intervalos dos shows

Alcione - 16h30

Refúgio dos Amores Improváveis - 18h

Frejat - 19h

E TEM + Michael Reimers/imago/Future Image Nicolas Jaar retorna ao Brasil após 8 anos O produtor chileno-americano Nicolas Jaar retorna ao Brasil após oito anos, com quatro apresentações nesta semana. Os shows acontecem no Rio de Janeiro (amanhã), em Curitiba (sexta), em São Paulo (sábado) e em Porto Alegre (domingo), com performances ao vivo em formato banda. Parte da turnê latino-americana, as apresentações exploram sonoridades entre eletrônico, ambient e experimental. Divulgação Circuito #02 leva a 4 cidades cena underground De amanhã a domingo, o Circuito #02 promove shows gratuitos em quatro cidades paulistas: São Paulo, São José dos Campos, Americana e Campinas. Com Dora Morelenbaum, Iorigun e Vera Fischer Era Clubber (foto) no lineup, o projeto incentiva a circulação de artistas independentes e a cultura da van. Cada cidade recebe também uma atração local, fortalecendo o intercâmbio cultural e a cena regional. Van Campos/AgNews AFROPUNK passa pela 1ª vez pelo Maranhão O AFROPUNK Experience desembarca pela primeira vez em São Luís (MA) neste sábado, na Arena Dux. O lineup reúne Mano Brown (foto), Duquesa, ENME, Núbia, Célia Sampaio e Criola Beat, celebrando a diversidade da música negra nacional. A edição maranhense propõe encontros entre gerações e sonoridades afro-brasileiras, com curadoria voltada à ancestralidade e à cultura musical local. NO ROLÊ Luedji Luna canta ao vivo pela 1ª vez faixas de seus discos recém-lançados Depois de passar pela Europa, Majur estreia 'Gira Mundo' em solo brasileiro Toca UOL estreia canal no YouTube com papo exclusivo com o rapper Hungria TEMPORADA SERTANEJA Harrison Neri/Divulgação Arena Anhembi em SP recebe Farraial 2025 O Farraial 2025 acontece em 16 de agosto na Arena Anhembi, em São Paulo, com shows de Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Belo (foto), Gustavo Mioto e mais. O evento oferece setores como Super Premium, Frontstage, Open Bar e Arena, com experiências exclusivas e conforto. Classificação etária: 16 anos (18+ para setores com bebidas). A realização é da Agência InHaus. Ingressos disponíveis com parcelamento até 12x. Thais Ministro/Divulgação Caldas Country tem Jorge & Mateus e Luan Santana Com Jorge & Mateus à frente, o Caldas Country Festival 2025 reforça seu time com três novas atrações de peso: Luiz Cláudio & Giuliano e Os Caras do Arrocha, que trazem Israel Novaes e Thiago Brava para o trio elétrico. As novidades se somam ao lineup já estrelado, que inclui Gusttavo Lima, Luan Santana (foto), Leonardo, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Nattan e mais. O festival acontece dias 21 e 22 de novembro, em Caldas Novas (GO). MOMENTO ÉPICO Ana Carolina canta de mãos dadas com Ludmilla 'Sinais de Fogo', para Preta Gil, no sábado, no Rio Victor Chapetta/AgNews 100% BRASIL @staff_images Allianz Parque Na Praia, em Brasília, recebe último show da banda Natiruts O Na Praia Festival 2025 recebe o último show da turnê 'Leve com Você' da banda Natiruts no sábado, em Brasília. A apresentação marca o encerramento da trajetória do grupo, formado há quase 30 anos. O evento também conta com Saulo Fernandes e integra a programação do festival, que rola de sexta a domingo. Com estrutura temática inspirada na Itália, o Na Praia oferece experiências imersivas, gastronomia e grandes artistas. Reprodução/Instagram Lobofest reúne mais de 20 atrações em Sorocaba (SP) O Lobofest 2025 acontece no sábado, na Arena Lucky Friends, em Sorocaba (SP), com mais de 20 atrações. Marina Sena (foto), Djonga, Terno Rei, Vanguart, Yago Oproprio, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, entre outros, compõem o lineup. O festival reúne música alternativa, feira de discos, flash tattoo, gastronomia local e área kids. A programação se estende das 13h à 0h30, com ingressos disponíveis a partir de R$120. Divulgação Festival Toca Aí! tem sete shows gratuitos no centro de SP No sábado, o Festival Toca Aí! celebra cinco anos com sete shows gratuitos no Pátio Metrô São Bento, em São Paulo. A programação é para toda a família e inclui Lino e os Lírios (foto), JC com Wannie Ramos, Maracatu Agô Anama, Marcelo Nakamura com Oriana la Venezolana, Natany Kreski e Bruna Alimonda. O evento valoriza a música de rua e a diversidade artística, com curadoria voltada à representatividade e à cena independente. Publicidade 'ENTRE ASPAS' Will Dias/Brazil News FIQUE DE OLHO Robert Grablewski/Divulgação Massari Fest traz A Place to Bury Strangers O Massari Fest 2025 acontece em 14 de setembro no Fabrique Club, em São Paulo, celebrando os 61 anos do jornalista, radialista e apresentador Fábio Massari. UOL The Town terá serviço de fotos profissionais O festival The Town oferece o Fotopack, serviço de fotos profissionais disponível por R$109,90 por dia, com no mínimo cinco imagens garantidas. O público pode adquirir o pacote com desconto até 5 de setembro pelo app oficial e resgatar as fotos via reconhecimento facial no site da Fotop. Basta circular pela Cidade da Música e ser clicado por fotógrafos credenciados. Serviço bom para registrar momentos sem se preocupar com o celular. José de Holanda/Divulgação TOCA Sessions movimenta a MPB no Cine Joia O TOCA Sessions ocupa o Cine Joia, em São Paulo, no dia 8 de agosto, com uma noite dedicada à canção brasileira em movimento. Arnaldo Antunes (foto) mostra o álbum 'Novo Mundo', acompanhado por Curumin, Kiko Dinucci e Vitor Araújo. Nina Maia abre com faixas de 'INTEIRA', disco revelação de 2024. A DJ Ledah Martins comanda os intervalos com sets que cruzam épocas e gêneros. Ingressos à venda on-line, com opções de meia e social. PROGRAME-SE Febre 90's e Deekapz (na foto) comandam a noite de sexta do Cine Joia, em São Paulo Mariana Pekin/UOL Amanhã Zander - Sesc Carmo, São Paulo

Amabbi - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Joaquim - Sesc Pompeia, São Paulo

Clandestinas - Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)

Luana Flores - Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Nicolas Jaar - Sacadura 154, Rio de Janeiro

Marquinho Sathan - Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro

DJ Niko - Casa de Francisca, São Paulo

Alzira E + Corte - Casa de Francisca, São Paulo

Cida Moreira & Hélio Flanders - Casa de Francisca, São Paulo

Circuito #02 (Dora Morelenbaum, Iorigun, Vera Fischer Era Clubber, Caco/Concha) - Bar Alto, São Paulo Sexta Belo - Terra SP, São Paulo

Orquestra Juvenil Heliópolis & Simoninha convidam Alaíde Costa - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Léo da Bodega - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Indra Haretrava - Sesc Avenida Paulista, São Paulo

Fat Family - Sesc Santo André, Santo André (SP)

Tuyo - Sesc Belenzinho, São Paulo

Salomão Soares & Vanessa Moreno - Sesc Pinheiros, São Paulo

Cris SNJ (part. Stefanie, Sharylaine, Ndee Naldinho, DJ Wjay) - Sesc Pompeia, São Paulo

Maria Beraldo - Sesc Belenzinho, São Paulo

Erica Espíndola - Sesc Birigui, Birigui (SP)

Deejay Ciro - Casa de Francisca, São Paulo

Banda Glória - Casa de Francisca, São Paulo

Febre 90's e Deekapz - Cine Joia, São Paulo

Braza - Audio, São Paulo

Ivan Lins - Tokio Marine Hall, São Paulo

BNegão - Casa Natura Musical, São Paulo

Jorge Aragão e Tiee - Espaço Unimed, São Paulo

Meli Music (Matuê, Veigh, Budah) - Mercado Livre Arena Pacaembu, São Paulo

Festival de Inverno Rio 2025 (Liniker, Pedro Sampaio, Ferrugem) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Nicolas Jaar - Ópera de Arame, Curitiba (PR)

Maiara & Maraisa - Teatro Positivo, Curitiba (PR)

Matanza Ritual - Bar Opinião, Porto Alegre (RS)

Mu540 & Kyan - Bar Opinião, Porto Alegre (RS)

Circuito #02 (Dora Morelenbaum, Iorigun, Vera Fischer Era Clubber, Bucareste) - Hocus Pocus, São José dos Campos (SP)

Na Praia Festival (Nando Reis, João Gomes, Vanessa da Mata) - Na Praia Parque, Brasília

Capital Moto Week (Magic!, Cidade Negra, Mensana) - Parque de Exposições Granja do Torto, Brasília Fausto Fawcett faz sua performance musical no Sesc Jundiaí (SP), no sábado Fernando Souza/Divulgação Sábado Fausto Fawcett - Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)

Sérgio Britto - Sesc Bom Retiro, São Paulo

Pense - Sesc Belenzinho, São Paulo

Prettos - Sesc Pinheiros, São Paulo

Síntese - Sesc Pompeia, São Paulo

Thiago Pethit - Sesc Belenzinho, São Paulo

Pé de Manacá - Sesc 14 Bis, São Paulo

Graça Braga - Casa de Francisca, São Paulo

Samba do Divino - Casa de Francisca, São Paulo

Ocupação FERVO (Samba do Babado, Pyranha, DJ Pio Figueiroa) - Casa de Francisca, São Paulo

Festival Toca Aí! (Lino e os Lírios, JC convida Wannie Ramos, Maracatu Agô Anama, Marcelo Nakamura convida Oriana la Venezolana, Natany Kreski, Bruna Alimonda) - Pátio Metrô São Bento, São Paulo

Lagun - Espaço Unimed, São Paulo

Jorge Aragão e Fundo de Quintal - Terra SP, São Paulo

3030 - Casa Natura Musical, São Paulo

Junior - Ópera de Arame, Curitiba (PR)

Fábio Jr - Be Fly Hall, Belo Horizonte (MG)

Festival de Inverno Rio 2025 (Paulinho da Viola, Vanessa da Mata, Teresa Cristina, Os Garotin) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

Queremos! Jazz com Samara Joy - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Na Praia Festival (Natiruts, Saulo Fernandes) - Na Praia Parque, Brasília

Magic! - Tokio Marine Hall, São Paulo

Nicolas Jaar - ARCA, São Paulo

Sorriso Maroto - Allianz Parque, São Paulo

Circuito #02 (Dora Morelenbaum, Iorigun, Vera Fischer Era Clubber, Do Prado) - Espaço GNU, Americana (SP) Publicidade Pabllo Vittar canta em Brasília neste domingo no Na Praia Festival, que também tem Joelma e Taty Girl Jorge Porci/Divulgação Domingo Angra (abertura Azeroth e Viper) - Tokio Marine Hall, São Paulo

Sérgio Britto - Sesc Bom Retiro, São Paulo

LÝRYCA - Sesc Itaquera, São Paulo

Vanguart - Sesc Pinheiros, São Paulo

Chococorn And The Sugarcanes - Sesc Belenzinho, São Paulo

Malu Maria - Jundiaí (SP)

Graça Braga - Casa de Francisca, São Paulo

Mari Merenda - Casa de Francisca, São Paulo

Festival de Inverno Rio 2025 (Caetano Veloso, Alcione, Frejat) - Marina da Glória, Rio de Janeiro

10º Festival Kino Beat (com Nicolas Jaar) - Bar Opinião, Porto Alegre (RS)

Maiara & Maraisa - Araújo Vianna, Porto Alegre (RS)

Sorriso Maroto - Allianz Parque, São Paulo

Circuito #02 (Dora Morelenbaum, Iorigun, Vera Fischer Era Clubber, Sutiã Rasgado) - Coletivo Mangueira, Campinas (SP)

Na Praia Festival (Pabllo Vittar, Joelma, Taty Girl) - Na Praia Parque, Brasília

Magic! - John Bull, Florianópolis

Quarta, 6/8 Max B.O. - Sesc 24 de Maio, São Paulo

Manu Saggioro - Sesc Bauru, Bauru (SP)

Xaxado Novo - Casa de Francisca, São Paulo

Grande Baile convida Ellen Oléria - Casa de Francisca, São Paulo

